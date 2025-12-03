Los trabajadores de la escena teatral uruguaya tuvieron una nueva noche de reconocimiento tras la entrega de los premios Florencio el domingo, ya que el martes tuvo lugar en el Centro Cultural Goes el evento que organiza el Colectivo de Críticos Independientes (CCI). En esta ocasión, los que antes se conocían como Premios CCI se transformaron en los Premios Podestá, que desde su nombre homenajean a una familia fundamental en la historia del teatro del Río de la Plata.

“El cambio de nombre simboliza una continuidad entre tradición e innovación: los Premios Podestá mantienen el espíritu de valoración crítica y el compromiso con el teatro nacional que impulsó al CCI desde su creación en 2023”, comunicaron en sus redes oficiales.

Tras conocerse los ganadores en los distintos rubros, la obra más reconocida resultó ser Plantar bandera, que recrea el circo criollo y fue dirigida y escrita por Federico Silva, con actuaciones de Carla Moscatelli, Néstor Guzzini y Albino Almirón.

Lista completa de ganadores:

Espectáculo: Plantar bandera.

Dirección: Federico Silva, por Plantar bandera.

Elenco: Plantar bandera.

Iluminación: Martín Siri, por Alguien que no está.

Música original: Albino Almirón, por Plantar bandera.

Ambientación sonora: Miguel Nieto, por Fiesta Patria.

Escenografía: Dante Alfonzo, por Ricardo III.

Vestuario: Alondra Pereira, por Fiesta Patria.

Revelación: Mauro Mónico, por Calacatta.

Texto de autor nacional: Federico Silva, por Plantar bandera.

Diseño audiovisual: Renata Sienra, por La dama boba.

Diseño de programa y comunicación: Zelmar Borrás y Federico Murro, por No nos pasa nada.

Actuación en unipersonal: Domingo Milesi, por Alguien que no está; Soledad Frugone, por Kassandra.

Actuación destacada de la temporada: Jimena Pérez, por Los derechos de la salud, Carne viva y Los pálidos; Carlos Rompani, por Un hombre torcido, Animales de Dios y Un tren quebrando la siesta y Matita.

Mejor actuación: Myriam Gleijer, por La reina de la belleza de Leenane; Andrés Papaleo, por Carne viva; Néstor Guzzini, por Plantar bandera; Carla Moscatelli, por Díptico de los padres.

Menciones Rubén Castillo: Walter Rey, Myriam Gleijer, IAM 25 Años, Coloquio Internacional de Teatro, Ensayo abierto, Grupo Babilonia y Teatro Sin Fogón.