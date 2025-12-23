Alfredo Chole Gianotti durante el recital de Abuela Coca en el Cosquín Rock 2025, en la Rural del Prado.

Se conoció la grilla oficial de una sexta edición del Cosquín Rock Uruguay, así como su nueva locación, que será la rambla de Punta Carretas. Otro cambio es el hecho de que toda la actividad se hará en un solo día, a diferencia de años anteriores, en que ocupó todo el fin de semana.

“El festival tendrá un espacio amplio, cómodo y de fácil acceso, ideal para recibir a una concurrencia mayor sin perder el clima de cercanía que distingue al festival”, apunta la organización sobre las facilidades que podrían volver más amena la que promete ser una extensa jornada.

La actividad se desarrollará en la jornada del sábado 21 de marzo en la rambla del Club de Golf, tal como lo han hecho otras actividades multitudinarias, entre ellas el reciente recital de Lali Espósito y la fiesta conocida como La Bajada.

En mayo de este año que termina, al igual que en 2024, la tradicional Rural del Prado había alojado el festival, dividido en dos días, y el público podía transitar entre sectores perfectamente delimitados entre los escenarios en el campo abierto donde se realizan las domas y los galpones de ovinos y bovinos. Fueron días de olas humanas empujadas por La Vela Puerca, No Te Va Gustar y Dillom.

Para 2026 la organización invita a sumarse a una “nueva experiencia Cosquín Rock” al aire libre, en un predio que contará con cuatro escenarios, espacios gastronómicos, zonas de descanso y propuestas interactivas.

La grilla oficial viene cargada de artistas argentinos históricos y de relativa vigencia. El resto de la lista se completa con una variopinta oferta de figuras uruguayas en la que resaltan dos o tres propuestas de venta asegurada.

El cartel repite nombres de ediciones anteriores y echa en falta muchos de los nombres de bandas o solistas uruguayos que suenan en la calle, los streamings, las páginas de Instagram, como los de la nueva movida indie, los muchos que fusionan jazz y candombe, los buenos exponentes de la música urbana y los que se mantienen a salvo practicando viejas variantes del rock, como el punk, el heavy y el hardcore.

El ejército de pesos pesados de Argentina trae viejos reincidentes de Montevideo, como Divididos, Ciro y Los Persas, Kapanga, El Plan de la Mariposa y El Kuelgue.

Algo más novedosa podría resultar la actuación de Illya Kuryaki and The Valderramas, así como el show del dúo Camionero y los de los raperos –traperos– consagrados YSY –acaba de lanzar su séptimo álbum, Saturación pop– y el prestigioso Wos.

Para otros gustos, Louta sigue mezclando pop melancólico con una puesta en escena original. Koino Yokan se ha ganado un lugar entre las modas del momento, y Silvestre y La Naranja es un infaltable del evento. Entre los más emergentes aparecen la cantante Manuela Martínez e Ilan Amores.

La presencia nacional tendrá un segundo –o tercer– regreso sin sorpresa de Abuela Coca, después de su celebrada performance en el Cosquín Rock Uruguay 2025. Por su parte, Agarrate Catalina, la murga casi rioplatense de los hermanos Cardozo, debería continuar su tradición de grupo anfitrión (el año pasado en el festival sumó a su galpón particular a un montón de colegas y provocó algunos de los momentos más memorables del evento).

También volverán al festival Trotsky Vengarán, Cuatro Pesos de Propina, Miel y Flor Sakeo, y debutarán en el Cosquín uruguayo Camila Ferrari, la rapera Malapraxxis, Julieta Rada, Milongas Extremas, La Santa, Rueda de Candombe, Samba do Márcio, Tussiwarriors, y Nacho Algorta y La Susi. DJ Sanata (Gonzalo Cammarota), principal animador de La Bajada, también será parte del evento.

Para fines de enero, la organización promete sorprender con la noticia de la presentación de una banda de renombre como broche de oro de la extenuante seguidilla musical.