La muestra Héroes/Víctimas nacionales, historias silenciadas está compuesta por una veintena de obras de estudiantes de la Facultad de Artes que trabajaron durante todo el año en el marco del bicentenario de Uruguay. Proponen una revisión crítica de los relatos hegemónicos de la identidad nacional, ya que su eje de investigación fue “cuerpos violentados” y tuvo como disparador el proyecto de Dagmara Wyskiel, artista y curadora polaco-chilena referente del arte contemporáneo internacional.

El proceso creativo grupal se desarrolló a partir de la obra Ley reservada, de Wyskiel, una investigación histórica dentro del campo de las artes audiovisuales sobre la violencia en la historia nacional. Ley reservada estuvo expuesta en el Museo de la Memoria de Montevideo, bajo la curaduría de Fernando Foglino, entre noviembre 2024 y abril de este año.

Wyskiel, fundadora de la Bienal SACO, acompañó el proceso creativo del Seminario de las Estéticas desde el desierto de Atacama. Nacida a 100 km de Auschwitz, vive en Antofagasta desde hace años. Para sus proyectos trabaja junto con historiadores y clasifica cada año de la nación en estudio (Polonia, Chile y ahora Uruguay) pintando de rojo los años violentos y dejando en blanco aquellos de paz. El primer proyecto con esta metodología se tituló Polonus Populus, y la obra es aparentemente simple: una banda plástica de 300 metros de largo donde están pintados los 1.000 años de historia de Polonia con uno de los dos colores de su bandera rojiblanca. Un audio del artista Eric Ramos da cuenta de los acontecimientos sucedidos en cada año pintado de rojo. Se trata de un mapa visual de la historia del país que muestra cómo la violencia deja su huella, sus manchas.

Ley reservada emplea la misma metodología audiovisual que Polonus Populus, pero analiza la historia de Chile y se concentra en la violencia estatal. El proyecto artístico nace a partir de los atropellos a los derechos humanos durante el estallido social en 2019, y el título hace referencia a la ley impuesta por la dictadura de Pinochet que reservaba un 10% de las ganancias de la venta de cobre a las Fuerzas Armadas chilenas. La obra estuvo expuesta en el Museo de los Derechos Humanos en Santiago en 2023, antes de llegar al Museo de la Memoria en Montevideo.

La serie de trabajos invita a repensar la historia no como un conjunto de acontecimientos, sino “como un patrón de comportamientos violentos, convertidos en un ejercicio caligráfico”, se puede leer en el catálogo de la obra.

Foglino, quien conoció a Wyskiel en Chile durante la Bienal SACO, considera a Ley reservada un work in progress ya que cada instalación incluye el año en que se expone, integrando siempre el presente. El artista uruguayo describe el trabajo de su colega como “fascinante por no conocer límites ni restricciones a la hora de crear”, y destaca la tarea documental en sus procesos.

Otro hito de gran potencia en la obra de Wyskiel es Juego mixto, de 2016: una esfera inflable de 12 metros de diámetro y dos toneladas de peso que representa una pelota de golf y que recorrió paisajes extremos del país, instalada en el Valle de los Meteoritos en Quillagua, un pueblo aymara ubicado en el desierto de Atacama y reconocido por la NASA como el asentamiento humano más árido del planeta, para luego ser instalada en 2016 en Inglaterra. “Para la artista, la pelota representa la influencia inglesa en el norte salitrero, pero es también un trabajo de escala, donde se establece un diálogo con paisajes que nos habla al mismo tiempo de estructuras de poder”, explica la web de la Universidad de Chile.

Cuando Wyskiel, crecida entre las potencias rusas y alemanas, vio los camiones del ejército de Chile salir a las calles a reprimir el estallido social, se preguntó para qué quiere Chile un ejército tan poderoso y avanzado si sus fronteras montañosas y oceánicas lo alejan de casi cualquier amenaza externa. Los años violentos, pintados de rojo, demuestran que el enemigo de las fuerzas estatales chilenas son los estudiantes, los sindicatos, los pueblos originarios, es decir, el mismo pueblo al que debería defender.

Dagmara Wyskiel. Foto: Manuela Aldabe

Mirada uruguaya

Entre las obras expuestas en el Espacio de Arte Contemporáneo se encuentran pinturas, cerámicas, videoarte, documental, performance, fotografías, instalaciones interactivas y paisajes sonoros, entre otros lenguajes y dispositivos.

Se trata de las respuestas que dieron los estudiantes del curso Seminario de las Estéticas (nivel 2), correspondiente a 5° año de la Licenciatura en Artes de la Universidad de la República, a preguntas surgidas a partir del proceso artístico que impulsa Wyskiel: ¿qué cuenta nuestra historia? ¿Quiénes la escribieron? ¿Cómo se construye una nación?