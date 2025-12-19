Previo al recital 30 Años de La Vela Puerca, el 13 de diciembre, en la rambla de Punta Carretas.

“Hubo gente hasta las dos de la madrugada esperando para comer”, recordó el intendente canario Francisco Legnani al referirse al impacto del festival Canelones Suena Bien 2025. En esa ocasión, la concurrencia de 70.000 personas fue “como llenar un Estadio Centenario en un fin de semana”, graficó el jerarca durante el acto de lanzamiento de una nueva edición del evento. “Esta iniciativa no es un gasto, es una inversión y un empujón que le damos a la temporada turística”, señaló en rueda de prensa.

Organizado por quinto año consecutivo por el Gobierno de Canelones, el festival se llevará adelante en la Manzana Cero de Atlántida el jueves 29 y el sábado 31 de enero, desde las 19.00, con entrada libre para todo público.

La confección de la grilla, explicó el subdirector de Cultura canario, Federico Roquero, fue pensada con el objetivo de incluir a artistas de calidad y contribuir al crecimiento de músicos locales.

El jueves se presentarán La Vela Puerca, Buitres y Las Cobras (banda oriunda de la ciudad de Canelones), mientras que el sábado subirán al escenario la brasileña Daniela Mercury, Ruben Rada y la emergente Rocío, en representación de Tala.

“Si repasás las grillas de los años anteriores, La Vela nunca había llegado a Atlántida. Me parecía importante que en estos 30 años de la banda pudiera volver al balneario y tocar con entrada libre, algo que no ocurre desde hace muchísimos años”, comentó Roquero en diálogo con la diaria. La banda fue parte de Canelones Suena Bien en 2023, pero en otro escenario, el del Parque Roosevelt.

“Con Buitres teníamos una deuda moral de que estuvieran en el escenario principal”, apuntó. “No voy a hablar de la importancia que tiene Buitres en la música uruguaya y de su arraigo en Canelones, desde los inicios de Los Estómagos y de la propia banda, ensayando en Pando”, dijo Roquero.

En esa línea, el gestor cultural de la comuna canaria definió a Daniela Mercury como una indiscutida de la música popular brasileña y a Ruben Rada como un artista para todo la familia de “presencia fundamental”.

La nueva edición de Canelones Suena Bien suma así un nuevo capítulo a una saga de festivales de entrada gratuita surgidos en la pospandemia —como Montevideo Late y Acá Estamos, entre otros—, marcada por visitas internacionales de renombre, algunas polémicas en torno a sus costos y una concurrencia siempre masiva.

“Para el Gobierno de Canelones es muy importante seguir desarrollando esta actividad”, señaló Roquero. “Este festival lo creamos junto al actual presidente de la República, Yamandú Orsi, Francisco Legnani y Gustavo Berriel, y lo hacemos a propósito a fines de enero, con el objetivo de impulsar el turismo en un momento en el que el movimiento baja”, agregó.

En ese sentido, destacó las ventajas de “un derrame económico muy importante provocado por el festival, a todo nivel”, que se refleja en las ventas de los más de 40 locales gastronómicos y de comerciantes emprendedores que se instalan en las inmediaciones del predio. “Por eso lo vamos a seguir haciendo”, resaltó, “porque estamos totalmente convencidos de que es una gran inversión para potenciar el turismo y el turismo cultural”.

“Las expectativas son las de siempre: que la gente nos acompañe, que venga en familia y que esos días Atlántida se vista de fiesta”, concluyó.