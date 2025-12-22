El jueves, el Sodre realizó el lanzamiento de su temporada 2026, y además de adelantar títulos que estarán en sus salas y que llevarán sus elencos a todo el país, la ocasión sirvió para presentar las principales líneas de su plan estratégico para este período de gobierno.

Luis Pérez Aquino, presidente del organismo desde marzo, se dirigió a autoridades, prensa y referentes del ámbito cultural en un encuentro organizado en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional, y explicó que la “hoja de ruta” planeada hasta 2030 “reafirma al Sodre como una institución cultural pública con una misión clara: garantizar el acceso a la cultura como un derecho, sostener la excelencia artística y fortalecer el vínculo con la ciudadanía y con todo el territorio”.

El plan estratégico, explicó Pérez Aquino, se basa en cuatro ejes principales. El primero es la producción artística y la proyección cultural, que incluye fortalecer la producción artística nacional y la proyección internacional del Sodre. “Estamos encargando a compositores nacionales la creación de nuevas composiciones para ser estrenadas en el Sodre”, detalló.

Con respecto a la proyección, será en base a “giras, coproducciones y festivales, con la presentación de espectáculos completos en el territorio nacional”. Finalmente, anunció que se retomará el Festival de Música Latinoamericana, interrumpido en la década de 1970: “Se trata de invitar a seis compositores vivos de Latinoamérica a estrenar sus obras; el compositor viene, en caso de que sea necesario a dirigir o a tocar un instrumento, y presenta obras inéditas en el Sodre”.

“El segundo eje tiene que ver con la formación, la educación artística y la primera infancia”, continuó el presidente del Sodre. “Esto involucra el fortalecimiento de las Escuelas Nacionales de Formación Artística del Sodre (ENFAS) como sistema unificado de formación artística del Sodre. Tenemos varias áreas que hacen a la formación, y van a pasar todas a formar parte de ENFAS”. Será prioridad la formación artística desde la primera infancia, “así como la articulación con el sistema educativo nacional y de la región mediante convenios y participación institucional”.

El tercer eje refiere a la descentralización, la accesibilidad y el territorio. “Trata de la implementación de un plan territorial permanente que articule espectáculos, educación y comunidad. El programa de acceso a las escuelas rurales al Auditorio es un éxito, pero vamos a ampliar las ediciones, así como llegar con ‘Un niño, un instrumento’ a todo el territorio nacional”,dijo el jerarca, y agregó dentro de este punto “el fortalecimiento de políticas de accesibilidad e inclusión en todos nuestros auditorios, y el desarrollo de conciertos didácticos e instancias de capacitación en todo el país”.

“El eje número cuatro es el fortalecimiento institucional, comunicación e innovación digital”, dijo Pérez Aquino. “Involucra la modernización de la gestión y los sistemas de planificación y evaluación, el fortalecimiento de la comunicación institucional, y la visibilidad de los elencos. Queremos mostrar a los elencos muchísimo más; que se vean fotos de los elencos por todos lados”.

También se está trabajando en la digitalización del acervo del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (ANIP) y otros avances tecnológicos. “El ANIP es un reservorio fantástico de documentación y de memoria del Uruguay. Se llevarán a cabo desarrollos de plataformas digitales, proyectos audiovisuales y celebraciones institucionales. Ya ha comenzado la transmisión nuevamente, en vivo y en directo, por radios públicas del Uruguay y prontamente por Radio Clásica de Buenos Aires, de los conciertos del Auditorio”.

“El año que viene lo ampliaremos, en la medida de lo posible, a los conciertos de música de cámara del Auditorio Vaz Ferreira. Y también, a partir del 2026, vamos a generar la creación de un streaming propio del Sodre. Para nosotros el Sodre no se trata solamente de programar espectáculos; se trata de cuidar y proyectar a nuestros elencos, de formar generaciones, de formar públicos, de construir sentido público, formar audiencias y asegurar que el Sodre esté presente con calidad y compromiso en todo el país”, dijo Pérez Aquino.

La temporada

Con esos objetivos a mediano plazo se diseñó la temporada 2026, dijo Pérez Aquino: “es una temporada en la que el repertorio clásico dialoga con nuevas miradas, y en la que conviven la música sinfónica, el ballet, la ópera, el canto coral, la música de cámara y la creación contemporánea”.

El trabajo en territorio atravesará las acciones del año entrante. “Se va a profundizar la presencia territorial de nuestros elencos, de nuestras escuelas y del ANIP, no sólo a través de giras sino mediante proyectos sostenidos que combinen espectáculos, exposiciones, formación y trabajo con comunidades locales”, adelantó.

“La temporada de música de cámara va a ser importantísima y vuelve a la Vaz Ferreira”, con no menos de 45 espectáculos “de altísimo nivel”. Finalmente, destacó que la temporada 2026 cerrará en el interior. “El 19 de diciembre de 2026, en el Real de San Carlos, el Sodre cierra su temporada con una gala con María José Siri como figura protagónica, y con la participación de la Orquesta Nacional, el Coro Nacional y el Ballet Nacional del Sodre”. “Es una señal clara de lo que queremos para el Sodre, del lugar que queremos que el Sodre ocupe, y que esté en diálogo permanente con su historia, con el mundo, pero sobre todo con su territorio, con el territorio uruguayo”.