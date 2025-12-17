Con la visita de los estadounidenses Obituary , los heavymetaleros locales podrán arrancar 2026 de parabienes. La leyenda del death metal, formada en el estado estadounidense de Florida, llega por primera vez a tierras orientales con motivo de la celebración de los 35 años de su clásico álbum Cause of Death. La cita con la música pesada será el martes 17 de febrero a las 20.00 en Live Era (Uruguay 960). Entradas a 2.780 pesos (generales) y 3.580 pesos (Living Vip) en Redtickets.

Bryan Adams en el Estadio Centenario

Será la quinta visita del cantante canadiense a Montevideo. Como la primera vez, en 2007, Bryan Adams tocará en el Estadio Centenario. Llega el viernes 13 de marzo a las 21.00 en el marco de su gira mundial Roll With the Punches!. El show que trae hasta el Parque de Los Aliados combina sus canciones más recientes con los clásicos de su carrera, como “Summer of '69”, “Heaven”, “Run to You” y “(Everything I Do) I Do It for You”. Las localidades se adquieren en Red UTS y van desde 2.300 pesos (anillo 3, sin numerar) a 13.500 pesos (VIP, de pie).

Public Image Limited (PIL)

“Hola, Johnny Rotten de Public Image Limited. ¿Dónde vas a tocar en tu futuro cercano? En Montevideo”, le pregunta, y le responde a su imagen reflejada en un espejo, el excantante de Sex Pistols en un video promocional recientemente subido a redes sociales, en el que anuncia su segunda presentación en la ciudad.

“Es un lugar al que siempre quise ir. Lo conozco por esos programas de aventuras, en los que expertos en animales viajan por todas partes. Estoy muy animado con la naturaleza y con lo que les da a las cosas su pulso vital. Es parte de lo que llamo ‘mis valores familiares’, que incluyen el mundo animal”, adelantaba sobre Uruguay el ícono punk de origen británico en una entrevista con la diaria, antes del histórico show que Lydon y su banda entregaron en agosto de 2016 en La Trastienda.

Esta vez, de nuevo junto a Public Image Limited, el autor de “This is Not a Love Song” pisará el escenario de la Sala del Museo del Carnaval el martes 7 de abril a las 21.00 con una actuación de su gira This Is Not the Last Tour. Entradas disponibles a 2.900 pesos (tanda 2) y 3.300 pesos (full price) en Redtickets.

Laura Pausini en el Antel Arena

El viernes 10 de abril, a las 21.00 en el Antel Arena, será el turno de la célebre cantante italiana, conocida en el mundo por su interpretación de canciones como “Se fue”, “Inolvidable” y “La soledad”, en versiones de su idioma natal y en español. En setiembre la artista anunció su regreso a los escenarios con una ambiciosa gira internacional que se extenderá a lo largo de 2026 y 2027, y tendrá a la capital uruguaya entre sus primeros destinos. Localidades desde 2.200 a 7.500 pesos en Tickantel.

Roxette

La banda sueca de pop-rock regresa a Uruguay de la mano de su fundador, el cantante, guitarrista y productor Per Gessle, y con la participación de Lena Philipsson, en reemplazo de la legendaria Marie Fredriksson (1958-2019). El sábado 18 de abril a las 21.00 en el Antel Arena. Entradas desde 1.400 a 4.500 pesos en Tickantel.

Black Label Society

El sábado 2 de mayo a las 19.30, la banda de heavy metal moderado liderada por Zakk Wylde, uno de los mejores guitarristas del género y compañero de giras de Ozzy Osbourne, se presentará en Montevideo Music Box (Larrañaga 3195, esquina Joanicó) con un repertorio que incluye lo mejor de sus 28 años de carrera musical. Entradas a 3.880 (generales) y 4.480 pesos (VIP) en Redtickets.

En tu idioma

En la cargada grilla del tradicional festival Medio y Medio, de Punta Ballena (Maldonado), se destaca la actuación del grupo argentino de rock Ratones Paranoicos. Los liderados por Juan Sebastián Gutiérrez (Juanse) actuarán el sábado 10 de enero a las 21.30. Localidades a 2.270 pesos en Redtickets.

Miguel Bosé

El cantante, compositor y actor de origen panameño, considerado entre los más influyentes de habla hispana, comenzará su Importante Tour por Latinoamérica el sábado 21 de febrero a las 21.00, en el Antel Arena. Los organizadores de la gala prometen “una experiencia sensorial donde la música, la coreografía, la iluminación y el sonido se funden con elegancia y fuerza”. Entradas a 2.300 y 6.900 pesos en Tickantel.

Tini, Tini, Tini

La megapopular artista argentina Tini Stoessel se presentará el domingo 22 de febrero a las 21.00 en el Estadio Centenario. “Este es el proyecto con el que soñé toda mi vida”, escribió la cantante sobre Futttura, un ambicioso proyecto al que define como “un viaje por su trayectoria personal y artística” y que es, a la vez, un disco, una serie de videoclips y espectáculos en vivo, como el que pondrá en escena en Montevideo. Entradas disponibles en RedUTS, desde 2.700 (tribunas Ámsterdam y Colombes) hasta 7.200 pesos (VIP).

Paulo Londra

El jueves 16 de abril a las 21.00, en el Antel Arena, el artista argentino de origen cordobés Paulo Londra continuará su gira con una actuación en la que “recorrerá los mayores éxitos de su carrera” para rendirles homenaje a su historia y a sus fans de todas las horas. Entradas a 2.400 y 5.500 pesos en Tickantel.

Air Supply

El dúo británico-australiano, de indeleble presencia en el nostálgico dial radial uruguayo, vuelve a Uruguay para celebrar su 50º aniversario. El jueves 14 de mayo a las 21.00 en el Antel Arena. Entradas desde 2.900 hasta 10.900 pesos en Tickantel.

Natalia Lafourcade

La cantante, compositora y productora mexicana Natalia Lafourcade, ganadora del premio Grammy a Mejor Álbum de Latin Pop por Cancionera (2025), actuará en Montevideo el martes 26 de mayo a las 21.00, en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre Adela Reta. Localidades disponibles desde 3.600 hasta 5.400 pesos en Tickantel.