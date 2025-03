Para el cantautor y murguista Eduardo Pitufo Lombardo, la Jorge Lazaroff, donde se presentará este sábado, no solamente es una sala “exquisita”, sino que su nombre lo lleva a recordar al que fue un “compañero entrañable, de muchos años”, un artista “increíble, un creador con mucho ingenio y mucha data, siempre jugado en sus canciones, no solamente por sus contenidos sino también por sus formas”. Fue compañero de Lazaroff en el Taller Uruguayo de Música Popular, durante la década del 80, y en 1987 tuvo un año de experiencia nada menos que con Los Que Iban Cantando, cuando el grupo volvió a juntarse y grabó el disco en vivo Enloquecidamente.

Pero vamos al presente. Como suele ser la regla actual de la difusión de música, Lombardo viene publicando material suelto en plataformas digitales. Lo último es una versión de “Mandolín”, clásico de Gustavo Pena (El Príncipe), con la cantante Lea Ben Sasson, en el que se notan sus finos arreglos de guitarra, que le dan un vuelo aún más etéreo a la canción. Pero nada se destaca tanto como la versión en vivo de la canción “Murga madre” que lanzó en julio de 2024, del ya clásico espectáculo homónimo que forjó junto con Pablo Pinocho Routin en 2002. La versión está tocada en formato solista, armado con loopera (es un pedal de efectos que permite repetir en bucle tanto sonidos grabados in situ como pregrabados). Allí se puede apreciar una versión única, en la que paso a paso –compás a compás– se va armando una murga entera, con coro y batería, sólo entre Lombardo y su máquina.

El cantautor dice que en sus shows trata de no “abusar” de ese aparatito, por eso lo usa sólo en algunas canciones. En el caso de esa versión de “Murga madre”, explica que el género murga está presente a través de su “contenido total”, por la letra y por las guitarras –aclara que hay una cruza con milonga– que se van sumando, más el “coro” y la percusión. Dice que el público a veces se sorprende ante la interpretación, como si no entendiera de dónde viene toda esa cantidad de música que suena.

En este nuevo espectáculo Lombardo estará acompañado por un guitarrista (Rodolfo Zurdo González, su habitual compinche de las seis cuerdas) y también estarán todas las percusiones vocales, sumatoria de coros, de guitarras y la mar en la loopera. Además, habrá un nuevo detalle: González tocará con guitarra de cuerdas de nailon (es decir, bien clásica y criolla), pero Lombardo se presentará con eléctrica, y subraya que eso le da “un color diferente al show”.

Ese cambio instrumental no es para nada menor. El músico dice que le gusta la mezcla de los dos sonidos, en especial para algunos detalles que en la eléctrica “lucen más”, porque puede jugar con la dinámica (la distancia entre el sonido más débil y el más fuerte, que en la eléctrica es mucho más amplia que en la acústica). “Estoy tocando recién hace cuatro meses con la eléctrica, pero me cambió un poco la perspectiva”, comenta, y dice que en vivo nunca llegó a tocar con eléctrica, sólo en la grabación de su primer disco, Rocanrol(2007) –el nombre ya lo pedía–, para la canción “Rollo”. “He tocado en mi casa, pero recién ahora me animé a hacerlo vivo. Todo un cambio”, remarca.

El repertorio de este sábado será bastante variado, con muchas canciones de sus tres discos solistas, más algunas versiones de otros músicos, ya que el espectáculo se titula “Montevideo”. Lombardo lo bautizó de esa forma porque en el repertorio va a mechar algunas canciones de otros autores –entrelazadas con anécdotas– que, ya sea por sus personajes, lo que cuentan o dónde fueron creadas, pintan “mucho la ciudad”. Pone como ejemplo “Rimedio 'e yuyo”, una canción de Mateo que sostiene que “no es muy conocida”.

Lombardo incluyó esa canción en el que hasta ahora es su último disco de estudio, Músicos ambulantes (2017), grabada junto con Fernando Cabrera. Después de ocho años sin material nuevo, el cantautor dice que está empezando a componer pensando en un álbum, y aclara que siempre demoró entre un disco y otro, porque le lleva mucho tiempo escribir y porque a veces estuvo en otros proyectos que le llevaron bastante tiempo. “Y hasta no tener las canciones concretas que quiero sacar en un disco... Yo siento al disco como una obra total. Estoy trabajando un poquito en eso, tengo algunas cosas ya elaboradas, pero sigo trabajando”, cuenta. De todos modos, dice que por ahora no va a estrenar ninguna en vivo porque “todavía están un poco verdes”.

Eduardo Pitufo Lombardo presenta Montevideo. Sábado a las 21.00 en la sala Jorge Lazaroff (8 de Octubre y José Belloni). Entradas por Tickantel a $ 600.

Duki en el Antel Arena

El rapero argentino Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, mejor conocido como Duki, este sábado a las 21.00 dará su segundo show en el Antel Arena, en el marco de su World Tour, luego de lanzar Ameri (2024), su nuevo disco de estudio. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 2.300 a $ 3.500.

El Alemán (archivo). Foto: Pablo Vignali

El Alemán en el Florencio Sánchez

El cantautor Gerardo Dorado (El Alemán) se presentará este sábado a las 21.00 en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norteamérica), en donde hará un recorrido por su carrera en formato trío. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 450.

Viviana Ruiz en el Auditorio del Sodre

Añil es el segundo álbum de Viviana Ruiz, que fue editado a fines de 2024 por Ayuí, con la producción musical de Diego Janssen. La presentación del flamante disco se hará este sábado a las 21.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 650. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Clásica y francesa en el Sodre

La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre recibirá al director francés Martin Lebel para recorrer un programa de música francesa. El repertorio contará con obras de Maurice Ravel (1875-1937), así como arias de la ópera Carmen, de Georges Bizet (1838-1875), y la famosa “Habanera”. La cita será este sábado a las 20.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 170 a $ 850.

Sabina en el Estadio

El español se despide con su gira Hola y adiós este sábado a las 20.00 en el Centenario. Entradas desde $ 5.000 a $ 30.000 en AccesoYa.