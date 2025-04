Jimena Márquez y Jimena Vázquez, de nuevo juntas

La última vez que coincidieron en escenarios de Momo fue para interpretar a las exjerarcas municipales Carolina Cosse y María Inés Obaldía, como integrantes de la histórica murga Nos Obligan a Salir. En esa ocasión, Jimena Márquez y Jimena Vázquez también asumieron la dirección artística del conjunto y participaron en la elaboración del libreto de un espectáculo que terminó por llevarse el primer premio de la categoría murgas del concurso oficial 2024.

Al año siguiente, ante la ausencia del conjunto triunfante, una de ellas se sumó al equipo creativo de La Nueva Milonga, mientras que la otra decidió quedarse afuera de la competencia, luego de ensayar con parodistas Zíngaros, antes de bajarse del proyecto de forma algo sorpresiva.

“Esta noticia me trae la alegría de volver a subirme a un escenario y de participar en esta fiesta popular, desde el lugar de hacer reír y de transmitir emociones. Y se me da la oportunidad de hacerlo con mi dupla de oro, que es una amiga, una hermana de la vida, con la que me encanta trabajar y crear, y nos sale bastante bien cada vez que lo intentamos”, dice la actriz, directora y guionista Jimena Márquez a la diaria acerca de su regreso a la murga La Gran Muñeca y su nueva alianza con la actriz y guionista Jimena Vázquez.

“Me tiene muy feliz y sensible este acontecimiento. La Gran Muñeca es el lugar donde yo debuté en el carnaval de Daecpu, viniendo desde Murga Joven”, cuenta, y agrega que Eduardo Mega, el dueño del conjunto, fue la primera persona que confió en ella para escribir un espectáculo de carnaval “de punta a punta”: “Me acuerdo de llorar cuando escuché la primera bajada escrita por mí”, rememora. “Estuve siete años de mi vida trabajando para La Gran Muñeca; después, por distintos motivos, seguí con otros proyectos, pero siempre, en algún lugar del corazón, había una lucecita prendida con la expectativa de que alguna vez en la vida iba a regresar con la que empecé”, confiesa la dramaturga, al tiempo que resalta el entusiasmo que le produce la oportunidad de trabajar junto al director musical de la murga, Agustín Amuedo, en el armado del espectáculo 2026.

Aldo Martínez será un Caballero

No le fue mal en sus dos últimos años como integrante y cupletero de La Gran Muñeca. “Mi pasaje por la murga fue una experiencia única, divina, y me quedo con el cariño de toda su gente”, dice el actor, cantante y comunicador Aldo Martínez, también conocido como el más completo de los parodistas, ante la conclusión de esa experiencia murguera y el regreso a la categoría en la que consiguió todos los galardones disponibles (incluido el de Figura de Oro del carnaval) de la mano de parodistas Caballeros.

“Esta oportunidad significa volver a mi esencia”, admite el artista. “Parte de la decisión tiene que ver con hacerme eco de amigos y seguidores que me preguntaban muy seguido: ‘¿Por qué no volvés a parodistas?’. A la gente hay que escucharla”, dice.

Cuando Martínez todavía estaba envuelto en el traje de murguista, el despierto director de Caballeros, Raúl Rulo Sánchez, le hizo saber al actor que, si alguna vez decidía volver a la categoría, aspiraba a tener la primera charla tentadora, y así sucedió: “Lo que me convenció de la propuesta del Rulo fue la confianza que puso en mi trabajo y que tiene muy claro lo que busca con el conjunto”, afirma el cantante y bailarín, cuya última aventura parodística había sido en 2022, de la mano de Zíngaros, en el año de la desaparición de su alma máter, Ariel Pinocho Sosa, y con un nuevo primer premio, tanto para el conjunto como para el solista.

“Tenés que volver con un personaje fuerte”, le dijo Sánchez en ese primer intercambio, café de por medio. Martínez, que ya se lució interpretando a grandes figuras de la cultura local, entre ellos el expresidente Tabaré Vázquez, el cantante Alfredo Zitarrosa o el periodista Omar Gutiérrez, ya se prepara para ponerse en la piel del cantante José Carbajal, el Sabalero.

“Con este personaje vuelvo a mis orígenes, a mi formación musical de canto popular y de folclore”, cuenta Martínez, y sentencia: “Siempre digo que el carnaval no para de ponerme desafíos. Interpretar al Sabalero es una responsabilidad enorme. Se trata de un personaje popular y muy querido, no sólo en Uruguay sino en el mundo. Creo que las cosas a veces están predestinadas y esta no fue la excepción. Ahora, a no defraudar”.

Una murga que descansa y un parodista que escucha ofertas

Con 2.660 puntos, Asaltantes con Patente se quedó con el segundo puesto de su categoría en el pasado carnaval, tal como pasó en 2024 cuando estuvo a punto de obtener un triplete luego de su consagración en los concursos de 2022 y 2023.

A pesar de los buenos resultados, o a causa de los no tan buenos, o de otro motivo todavía desconocido, la murga de origen aguatero fundada en 1928 no participará en el concurso oficial de 2026, según informó su director responsable, Daniel Pascale, quien dijo a la diaria que por el momento no está “de buen de ánimo” para brindar mayores detalles sobre el futuro del conjunto.

Por su parte, el actor Fabrizio Silvera anunció que no continuará en Los Muchachos, luego de entregar destacadas actuaciones con el conjunto de parodistas y de perfilarse como una de las figuras humorísticas más solicitadas de cada mercado de pases. Se rumorea que una murga histórica está muy interesada en contar con sus servicios, aunque el artista se encargó de aclarar: “Por suerte surgieron varias propuestas de distintas categorías, pero todavía nada confirmado”.