Como las cosas pasan cada vez más rápido y desapercibidas, conviene recordar la vez que Gonzalo Denis se deshizo de Franny Glass y anunció el final definitivo de su emblemático proyecto: concluida la pandemia, el músico, cantante y compositor uruguayo volvía a presentarse en sociedad con nuevas canciones, el pelo muy largo, la barba crecida y con el nombre registrado en su cédula de identidad.

Mientras tanto, en Montevideo (Bizarro, 2022) sorprendía con canciones de raíz folclórica y ritmos pasados de moda con una pátina levemente melodramática, cerca de Nito Mestre, Nick Drake y Dino. ¿La mejor de todas? “Bichos de luz”. Libre de su álter ego de inspiración literaria, se mostraba en escena con una banda más grande, heterogénea y desenvuelta. Con Franny deshecho también caían en el precipicio de su imaginería poética los personajes de las cuidadas portadas de sus discos y videoclips algo absurdos y el aura de metódico y misterioso cantautor, tallada con reservada paciencia.

Dos años después, el más sobrio de los fanáticos de Peñarol que alguien haya conocido, que es a la vez un insospechado humorista de salón, se despacha con un emporio sonoro de colores chillones de una especie diferente a su discografía anterior.

“Al principio estaba más claro, sabía que Franny Glass era un proyecto folk para grabar voz y guitarra, y Mersey era más pop y más eléctrico. Después con Franny Glass empecé a probar otras cosas”, respondía el emergente músico, en una entrevista del periodista y dramaturgo Gabriel Peveroni para TV Ciudad, cuando todavía existía su banda Mersey y el músico no disimulaba las influencias de Fernando Cabrera y Belle and Sebastian.

Ahora después (Bizarro, 2024), el más reciente LP de Franny Glass, se ubica lejísimos de aquel principio, tanto que resulta difícil saber exactamente de dónde vienen estas canciones, sin una gota de melancolía.

“Cuando la luz” tiene un acordeón que podría sonar en distintas fiestas al mismo tiempo: una gitana, una de frontera con Brasil, una de Bolivia; la siguiente canción, “Va rodando”, confirma una celebración prolongada con arreglos de vientos. No obstante, la desorientación del oyente preocupado en detalles estilísticos podría aumentar. “Por el día me cuido / por la noche me olvido”, canta el caminante. Si no es melancolía lo que rige en estas canciones, ¿qué más podría ser?

El dueño de las palabras va hacia adelante sin elucubraciones, libre de temores. Nada recuerda especialmente a Uruguay.

“Con este disco trabajé la composición y lo guitarrístico unos tres años, de 2021 a 2024, con una búsqueda que tenía que ver con proponer algunos caminos alternativos dentro del terreno de la canción y una reorganización de lo rítmico, lo melódico, lo armónico, con la que pudiera generar algo que fuera familiar y extraño a la vez. Esa fue un poco la intención: trabajar con materiales conocidos y pasarlos por un prisma que los deformara o los descompusiera de alguna manera”, revela antes de su concierto de este sábado.

Ese viaje raro e intensísimo, para el Franny que conocimos, que ahora tiene con la guitarra se combina con arreglos corales que disparan imágenes febriles en “Voy a perder la cabeza” y “Sillas de playa”.

“En cuanto a las letras, un poco en relación con lo musical, trabajé con ideas repetitivas, en vez de desarrollar un discurso o una narrativa con un arco dramático. Las canciones son como un lugar o un espacio que, a medida que lo empezás a habitar, puede cobrar algún sentido”, continúa. ¿La mejor canción de esta entrega? “No tengo nombre”: “Yo no tengo nombre / para este sentir”. Al final del disco el músico se queda de verdad sólo con su guitarra y canta: “No queda corazón / no tiene gracia / tampoco lloro / te llevo acá / pero lo ignoro”. Tal vez todavía quede un poco del viejo Franny.

Franny Glass. Sábado a las 20.30 en Recreo Ciudad Vieja (Sarandí 320). Entradas a $ 490 en Redtickets.

Encuentro metalero

Days of the Phoenix, Southern Rising, Horror on Black Hills y Evolution prometen “furia y oscuridad” como protagonistas del festival Memento Mori Metal Meeting. Este sábado desde las 20.00 en Live Era (Uruguay 960). Entradas a $ 440 en Redtickets.

Rada en el Politeama

Este sábado el legendario Ruben Rada llega con banda completa a la ciudad de Canelones para presentarse en el teatro del Centro Cultural Politeama (Tomás Berreta entre Florencio Sánchez y Treinta y Tres). El músico anuncia un repertorio apoyado en sus grandes clásicos y las canciones de su último disco, Candombe con la ayudita de mis amigos. Entradas desde $ 1.200 a $ 2.000 en Tickantel.

La Teja Pride en Piriápolis

“Nos vemos en El Beril (Avenida Central, Piriápolis) para empezar el año formalmente y soltar esos prohibidos”, anuncia en sus redes la banda de hip hop, funk y soul bailable, liderada por los hermanos Mattioli, para invitar a su concierto de este sábado a las 22.00 en el balneario más familiar de Maldonado. Cubierto artístico $ 200.