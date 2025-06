Con El plan colibrí, que estrenaron en 2022, Encanto al Alma ganó ese año el Florencio a mejor espectáculo para niños y niñas.

Hoy, mañana y en julio

Este fin de semana, el grupo de música para las infancias, que está cumpliendo 20 años de actividad artística, se presentará en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta, en doble función, a las 16.00 y a las 18.00, y en vacaciones de invierno estará tanto en Montevideo como en algunas ciudades del interior del país: Tacuarembó, Paysandú, Colonia y San José. Para ir agendando: en Montevideo van a estar desde el 4 al 6 de julio en la sala Camacuá (entradas en Redtickets); además, el 29 de junio van a estar en el teatro Macció de San José, el 2 de julio en el Escayola de Tacuarembó (en ambos, las entradas se compran por Tickantel), el jueves 3 en el Florencio de Paysandú (EntradasFans), el sábado 12 en el Bastión del Carmen de Colonia y el domingo 13 en Uama de Carmelo (entradas por Redtickets). Además, después viajarán para presentarse por primera vez en Buenos Aires: “Estuvimos en Córdoba, Bariloche y El Bolsón, pero en Buenos Aires no. Vamos a estar el último fin de semana de julio en el auditorio San Rafael y se sumarán algunas fechas”, contó a la diaria la cantante Leticia Passeggi.

Desde 2022, cuando se presentó por primera vez, El plan colibrí tiene mucho camino recorrido y este año llega con algunos cambios para un público que siempre se renueva. “Hay un recambio: los niños que ya lo vieron están un poco más grandes y volvemos con esta propuesta que nos encantó compartirla y con la que en su momento ganamos el premio Fortalecimiento de las Artes. Entonces, en vestuario, escenografía y utilería está potente y está buenísimo poder volver a compartir esos recursos con las infancias y las familias”, señala.

“Nos va a acompañar un acordeonista, con lo cual la obra va a quedar mucho más nutrida en lo musical; aprovechamos eso para vestir de música en vivo los momentos escénicos de la obra”, adelanta Passeggi. Comenta que, aunque la escribió antes de la pandemia, “parece que la hubiera escrito durante o después”. “Los personajes, los héroes de esta historia, son el puma y la mariposa, que tienen que develar el plan colibrí. Un duende trae una gran roca –gigante, gris, fría–, que es una metáfora de los momentos difíciles de la vida. Comienzan a aparecer pistas y aliados: una tortuga marina y un pulpo. Una pista lleva a la otra. Y en el transcurso se intercalan las canciones, que tienen que ver con lo que está sucediendo, como ‘La fiesta del mar’ y ‘La calma’: aparece la imagen del agua con su potencial de transformar algo tan duro y rígido como una roca, que se quiebra y da lugar a un resultado inesperado, que sorprende y que tiene que ver con algo muy profundo que traen los acontecimientos difíciles de la vida cuando los transitamos acompañados, cuando aparecen aliados, cuando nos abrimos a transitarlos con calma, con escucha”, resume.

El espectáculo, como es habitual en las presentaciones de Encanto al Alma, amalgama personajes, canciones, juegos, acertijos, y pone énfasis en la interacción con el público: “Como trabajamos para niños chiquitos, es importante que la atención esté activa. A su vez, vamos intercalando para que no sea todo dejarlos allá arriba, porque es difícil sostener una atención activa en una frecuencia muy alta tanto tiempo; el ritmo es algo que vamos calibrando, buscando el descanso para luego volver a bailar, a jugar”.

Aquí y allá

Para Encanto al Alma es importante llegar a los niños y las niñas de los lugares más diversos. “Hay un interés súper claro de todos los integrantes en generar accesibilidad en el amplio sentido de la palabra. Nos interesa hacer la mayor cantidad de funciones de extensión escolar, con las que llegamos a niños de diversos contextos, niños que quizá de otro modo no podrían pagar una entrada. Tratamos siempre de coordinar un espectáculo público, de entrada libre, en el año. Y a su vez nos proponemos poder ir al interior”, detalla Passeggi.

Foto: Ernesto Ryan

Por otro lado, destaca: “También tenemos interés en la accesibilidad para los niños sordos. Hemos trabajado las canciones en lengua de señas y las interpretamos con mucha gestualidad e incorporando la lengua de señas. En los espectáculos de extensión y en los de las salas Balzo contamos con intérprete en lengua de señas”.

Estar cerquita

En la difusión de las propuestas artísticas para la primera infancia, suelen tener un papel muy relevante los mediadores: las familias y, en particular, las maestras, maestros, talleristas, educadores, cuidadores en hogares institucionales. “Las personas que ejercen la docencia directa son las que trabajan con nosotros; es un trabajo en equipo. Son nuestra red social privilegiada, quienes llevan las canciones a lo más diverso de la infancia. Por ahí hay familias que tienen un perfil por el que hacen cierta búsqueda de cosas que sean nutritivas para los niños, pero en otros casos eso no pasa y son fundamentales las maestras y los maestros, que están buscando todo el tiempo cosas adecuadas para las infancias”, reconoce. Al mismo tiempo sostiene que hay una retroalimentación: “Todos nosotros hacemos o hemos hecho docencia. Las canciones surgen en situaciones de crianza y lo que tiene que ver con la creación de los textos y la narrativa de Encanto al Alma está muy nutrida con el trato directo con las infancias”.

Herencia y musicalidad

El público de Encanto al Alma está integrado por los más chiquitos. Eso hace que se vaya renovando y que ya estén crecidos los que han disfrutado de sus canciones en años anteriores. “Luego de una etapa en la que reniegan de cuando eran más chiquitos, de más grandes hay una especie de registro, como nos pasó a las personas de mi generación con las canciones de María Elena Walsh o de Canciones para no dormir la siesta, que te quedan como una cajita de herramientas inconsciente que podés manotear en cualquier momento; me pasa que hasta el día de hoy, cuando me encuentro con un bebé, me afloran canciones de Susana Bosch. En la etapa en que cuidaba a mis sobrinos, recurría a las canciones de Marcelo Ribeiro; antes de ser compositora, me impresionaba mucho esa capacidad de crear canciones que generen esa emoción, que mediante la poesía y la música se logre conmover el alma”, cuenta.

Por otra parte, hace hincapié en la “responsabilidad de estar dejando huella”. “Toda la cultura tiene que ver con el tejido de la identidad, con reconocer y valorar determinada musicalidad. En nuestra propuesta traemos una musicalidad que es bien uruguaya: la murga, el candombe, la milonga, incluso con algún atisbo latinoamericano como el huayno, que te trae esta cosa de sentirte en casa. Eso es lindo porque se siente la valoración de lo que es propio de la identidad de mi pueblo, de la gente con la que comparto y convivo, y es lindo que eso se pueda vivir desde la infancia. De alguna manera es una forma de acercar esas musicalidades y de generar esos lazos afectivos desde la primera infancia con la cultura”, destaca.

20 años no es nada

En los 20 años transcurridos desde el comienzo, cuando a Passeggi las canciones le llegaban en los sueños y componía con la ayuda de su amiga Mariana Lucía, la banda ha grabado cinco discos, presentado diez espectáculos, viajado, ganado premios. “Estamos en un momento de transición, de cambios, de movimientos, y con la calma de que, si bien estamos con lo que traen 20 años de una propuesta, de reencontrarse con el propósito, con el objetivo, con redefinir hacia dónde queremos ir, esta posibilidad de celebrar, que no tiene que ser ya, lo iremos haciendo este año y el que viene”, dice, y subraya: “En el recorrido han aparecido muchos aliados y aliadas. La vida nos va dando guiños y señales, y aparecen personas que nos van acompañando en ese devenir; me gustaría destacar que en este último tiempo nos acompañó Nicole Berenstein en la producción: durante 12 o 13 años fue clave en el proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con salir al mundo y compartir con otros, por eso quería nombrarla y traer el agradecimiento”.

Encanto al Alma presenta El plan colibrí este sábado y domingo en doble función a las 16.00 y a las 18.00 en la sala Hugo Balzo. Entradas $ 550 en Tickantel.

Mercedes Calvo x 2

La poeta uruguaya Mercedes Calvo, que comenzó su carrera literaria con Los espejos de Anaclara, poemario que recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía en 2008 y fue publicado por Fondo de Cultura Económica de México, presentará en estos días dos nuevos títulos, que se suman a Los dedos del viento y Llévame, entre otros.

Este sábado, en la biblioteca de Dragón Dorado (Porongos 2623), en Goes, presentará Coplitas en el bolsillo, publicado en la chilena Ediciones Castillo y que tiene bellísimas ilustraciones de Paloma Valdivia. La cita, para jugar con rimas y compartir con la autora contar el proceso de creación del libro, es de 16.00 a 18.00 y hay que anotarse en el formulario en la bio del Instagram de Dragón Dorado.

Además, el miércoles 4 de junio, en la sala Roja del Palacio Municipal, en el marco de la 23ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, presentará el flamante Versos de pico y hocico, ganador del Premio Onetti 2024. En esta oportunidad la acompañará la escritora Virginia Mórtola.