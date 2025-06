Durante las últimas semanas, dos agrupaciones tangueras estuvieron visitando los patios de diferentes centros de estudios terciarios de Montevideo “conjugando tradición, historia y presente en esa búsqueda afanosa de la identidad”, según anunciaban. Este jueves, la denominada Gira por los patios tendrá su cierre en la sala Zavala Muniz del teatro Solís.

Martín Pugin, bandoneonista y fundador de La Mufa, recuerda el comienzo de una idea que ya lleva 22 años. “La idea era tocar esa música alucinante que estábamos descubriendo”, señala acerca de los inicios, relacionados con la Escuela Universitaria de Música y docentes comprometidos en dar a conocer a autores latinoamericanos.

“Iban tirando esa onda y prendió, porque por diversas razones íbamos buscando y encontrando materiales de tango, escuchando a Piazzolla, al Polaco y a Troilo. En este momento también había una directiva de Joventango muy melómana, que quería dar a conocer una visión evolucionista del tango, una concepción del género en movimiento. Se dio que dijimos ‘Vamos a hacer un grupo de tango, pero que suene a tango’, que no era tan sencillo”, agrega.

Recibieron mucha ayuda local e internacional para ir consiguiendo, por ejemplo, las partituras. “Nuestro laburo fue el de descubrir, investigar, buscar músicos que nos escucharan, que nos pasaran piques, ir desgrabando, sacando de las grabaciones, tratando de imitar los distintos estilos, yendo a Buenos Aires a conocer distintos músicos y gente que estaba tocando”, agrega Pugin. “En principio entramos todos por Piazzolla, pero a través de Piazzolla hicimos un viaje hacia el pasado y después nos hicimos hinchas de Troilo, de Pugliese, después descubrimos a Alfredo Gobbi y nos hicimos hinchas de Gobbi”.

“El grupo a la interna se fue decantando, con distintos músicos que fueron pasando y una formación que estuvo como 18 años en la historia del grupo”, señala el músico. “Empezamos, y así como íbamos incorporando temas al repertorio, íbamos indagando en la historia del género e íbamos aprendiendo esto de tocar en vivo esta música tan particular”.

“El tango tiene unas raíces tan múltiples que se retroalimenta con otros tipos de música. A lo largo del desarrollo del tango ves la historia de cómo se relaciona lo local con lo universal, por así decirlo. Con el mundo del jazz, con la música clásica. El tango nace como producto de esa mezcla de la gente que llega a nuestras tierras de distintos lados del mundo y que convergían, por ejemplo, en los conventillos. No era que hubiese un barrio de los italianos, un barrio de los españoles, entonces se juntaba gente que de repente no hablaba el mismo idioma y encontraba en la música una manera de expresarse y de tener un lenguaje común”, agrega.

Sobre la última gira, repiten un concepto que les sienta bien, y es la colaboración con otros artistas. “Hay un montón de artistas que son amigos muy queridos y músicos muy admirados por nosotros, que La Mufa busca en sus proyectos compartir con ellos”, dice, y recuerda el ciclo Ucronías, donde se presentaron junto con Urbano Moraes, Sara Sabah o el Pipi Piazzolla Trío. “En este caso tenemos la posibilidad de compartir con Los Cigarros, con quienes también tenemos esa cosa de compinches, de conocernos hace muchos años sin perder la noción del valor que ellos tienen como músicos”.

“Poder compartir varios toques seguidos con Nico Ibarburu, con Ney Peraza, con Álvaro Tití Fontes, con la participación de Diego Paredes en el tambor piano en ciertas incursiones en el candombe que hace La Mufa, realmente fortalece. Es un enriquecimiento constante. Y al permitir que las cosas cambien, al permitir que la realidad mute, que los roles cambien también adentro del grupo, esa flexibilidad hace que eso se mantenga vivo”. La unión hace la fuerza. “Por un lado tenemos una propuesta instrumental y más contemporánea, por el otro una propuesta más de raíz, muy fresca y cantada, que le da como un cierre, y realmente la estamos disfrutando mucho”.

Las presentaciones anteriores fueron en “espacios no convencionales”, pero el cierre será en el teatro Solís. “Es lo que veníamos haciendo, más otras cosas que se van cocinando. Porque siempre está eso de buscar algo que no habías hecho antes, de probar una idea nueva, de una sonoridad distinta, entonces hay cruces que en los patios no se hicieron, vamos a aprovechar ese entorno íntimo y especial de la Zavala Muniz, que va a estar con los cuatro frentes habilitados, en esta especie de gran ronda, para seguir una vuelta de tuerca más en esto que, además, ya nos deja maquinando para cosas futuras, para ideas nuevas”.