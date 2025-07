La presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Erika Hoffman, solicitó que un abogado de la unidad contacte a Sergio Gorzy, periodista deportivo y director del programa de Canal 5 Buscadores, para pedirle explicaciones sobre lo sucedido con su homóloga, Fernanda Kosak, luego de que en redes sociales se vinculara su salida del programa con una expresión que hizo en su canal Dopamina sobre que se está cometiendo un genocidio en Gaza por parte de Israel.

El 22 de mayo, al inicio de la emisión en vivo de Campaña del miedo, programa conducido por Kosak, la periodista se refirió a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, y apuntó que Israel “siempre está en guerra con todos sus vecinos”, y que si bien, a su juicio, “su supervivencia sí se ve amenazada”, “lo que está pasando ahora no tiene justificación”. “Yo sí creo que es un genocidio”, afirmó.

Aclaró que es un tema del cual prefiere no hablar ya que la “toca muy cerca”, y para ella, “es un dolor cada vez que pasa algo, cada vez que Israel hace algo malo”. En ese sentido, insultó al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu y al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que “ojalá se murieran los dos mañana”, así como la organización islamista Hamas, que “es un grupo terrorista que tiene secuestrados hace más de 500 días”.

Kosak, quien pertenece a la comunidad judía, pidió que no se viralice lo que dijo en el programa, y expresó: “No puedo controlar lo que va a hacer la gente que no me quiere”. “Si me bancan, no me lo clipeen y no me lo citen en otros lados”, pidió.

Sin embargo, el martes, el periodista Eduardo Preve publicó en su cuenta de X la emisión del directo de mayo, y escribió: “¿Y ESTO? La periodista Fernanda Kosak dijo que lo de Gaza es un ‘genocidio’ y se quedó sin trabajo”. A su vez, el canal de Youtube de archivo y humor, Zin TV, publicó un video con recortes de esa transmisión y lo tituló: “¿¡GORZY echó de BUSCADORES a FERNANDA KOSAK por criticar a ISRAEL!? (sic)”.

Este jueves, Kosak se refirió en Campaña del Miedo a lo que trascendió en redes sociales y señaló que, luego del editorial que hizo sobre Israel, mandó un mensaje a un grupo de Whatsapp de la comunidad judía, en el que explicaba sus dichos. “Yo entendía que los voceros de la comunidad, que es muy diversa, que tiene muchas opiniones distintas, no podían ser siempre los mismos y no podía ser gente que dijera cosas como que no hay inocentes en Gaza”, relató, y señaló que ese mensaje “era una forma de no solo expresar algo que sentía sino de tender puentes y desactivar el antisemitismo que está cada vez más fuerte”.

Kosak indicó que este mensaje y el editorial en su programa de streaming le llegó a Gorzy, quien “se sintió ofendido, dolido y personalmente atacado” por sus dichos. “Después de esto tuvimos una larga conversación al respecto, me dijo que estaba en shock y que por ahora no iba a estar más convocada [a Buscadores] por ahora, y ese por ahora se tornó para siempre”, relató. Kosak comenzó ser panelista de Buscadores en 2024, y apuntó que su participación se dio de forma “ininterrumpida” dos veces por semana.

Según informó Búsqueda, Hoffman hizo este pedido para que el periodista pueda explicar “qué sucedió”, y dijo al medio que desde el Secan, encargado de gestionar los medios públicos como Canal 5, donde se emite Buscadores, están “al tanto y atentos” al tema.

Este viernes, luego de publicada la nota en Búsqueda Gorzy reposteó en su cuenta de X una publicación del periodista del medio Nicolás Delgado en la que hace referencia a la noticia, y escribió: “Nicolás, como te dije personalmente, me llamaron [desde Secan] amablemente para que les contara qué pasó ya que no tenían idea”.

En ese sentido, aclaró que “no fueron explicaciones sino que quería saber de primera mano qué sucedía, y punto”. “Pedir explicaciones suena a otra cosa que no sucedió o al menos no fue el tono de la charla, que por cierto es razonable que suceda. Quiero destacarlo para no generar malos entendidos”, resaltó.

Antes, consultado por Búsqueda, Gorzy dijo que “los televidentes de Buscadores son de otra generación y no cayeron bien algunas expresiones o forma de hablar” de Kosak, que precisó que si bien los dichos no fueron en Buscadores, tampoco “contribuyeron a generar la imagen de panelista de un programa de otro tipo”.

“Yo convoco a los periodistas semana a semana, sin compromiso de cantidad de veces, y no la dejé sin trabajo, porque no es empleada mía. Cuando saltó el problema, que fue hace un mes y medio, le dije que ‘por ahora’ no la iba a convocar más, pero no le dije ‘nunca más’”, detalló.

Este episodio “atenta contra el derecho de la población a buscar, recibir y difundir todo tipo de información”, según Cainfo

Por su parte, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresó, a través de un comunicado, su “preocupación” por la decisión de Gorzy de desvincular a Kosak, y afirmó que esta decisión “configura un hecho de censura que afecta el ejercicio profesional, vulnera el derecho a la libertad de expresión, debilita el debate público y puede generar autocensura entre periodistas por temor a represalias similares”. “A ello se suma la gravedad de que el programa Buscadores se emita en un canal público, bajo un régimen de coproducción”, agregaron.

En ese sentido, desde Cainfo entienden que “estas acciones no solo vulneran la libertad de expresión de periodistas, sino que también atenta contra el derecho a la población a buscar, recibir y difundir todo tipo de información”, lo cual “limita la posibilidad de un debate democrático y robusto, como establecen los tratados internacionales suscritos por Uruguay”.

De esa forma, Cainfo hizo referencia a las recomendaciones incluidas en el documento “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente (2010)”, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se señala que “la potestad de los Estados de regular la actividad de radiodifusión se explica, entre otras razones, por la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de información e ideas”.