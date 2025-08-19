“Esto arrancó de intercambios con muchos colegas. Hicimos reuniones de diferentes tipos, todo muy informal, juntándonos de a poco y conversando, mostrando documentos y cosas por el estilo. Entonces se nos ocurrió armar un grupo motor y tirar ideas”, explica el dibujante, músico y artista visual Luis Tunda Prada sobre el germen del colectivo Artistas por Palestina.UY.

“Tu crueldad reescribió mi autobiografía / en versos viscerales / cuchillas en la lengua / una boca preñada de truenos”. Así arranca un poema incluido de los últimos posteos subidos a la página de Instagram que nuclea a artistas locales. El texto pertenece al poeta palestino-estadounidense Mohammed El-Kurd y acompaña una fotografía del músico y compositor Fernando Cabrera, con un cartel de cartón en sus manos que dice: “¡Basta!”, en uno de los retratos de Tunda Prada.

“La idea de las fotos la tenía desde hace tiempo. Lo que hacemos ahora es que cada uno participe con lo que tenga ganas de hacer, plásticamente. Abrimos el Instagram y cada uno pone un flyer de lo que tenga ganas. A mí se me ocurrió hacer estos retratos y lo fui llevando adelante. Además, ya venía hablando con otros artistas sobre la propuesta”, cuenta el dibujante.

Con sus obras el colectivo busca acercar “a la mayor cantidad de gente posible” y a “artistas que se sensibilicen con esta realidad”: “Sin ponerse de un lado, aunque estamos apostando a la Palestina que está sufriendo y que en definitiva es la oprimida en este caso, nuestra lucha es por los niños, por los inocentes, aunque haya periodistas que digan que no hay inocentes en Gaza”, afirma el artista.

“Queremos sumar nuestra voz y denunciar la masacre que vive Palestina. Dejar bien claro que se trata de un genocidio y, más allá de la discusión de este momento, buscamos solidarizarnos con lo que está viviendo ese pueblo oprimido”, agrega.

“Hadeel tiene nueve / no, disculpen, / Hadeel tenía nueve años / Un funcionario israelí dijo que lamentan / su muerte / ‘Pero el terrorismo se tiene que acabar / los misiles se tienen que acabar / la resistencia se tiene que acabar’ / o continuarán, continuarán, continuarán / bombardeando a Gaza / hasta que renunciemos a la poca dignidad / que nos queda…”.

El texto de la poeta palestino-canadiense Rafeef Ziadah se lee debajo de la foto del músico Martín Buscaglia. Otros retratos de Tunda, que se irán subiendo a la web con el correr de los días, están dedicados al director y guionista Walter Tournier, la actriz Natalia Chiarelli y el músico Nicolás Ibarburu, entre otros.

“No hay una organización detrás de esto, más que lo que te estoy contando”, aclara el fotógrafo. “No respondemos a ninguna organización. Somos, simplemente, artistas uruguayos que sentimos este compromiso y que seguiremos haciendo cosas con nuestro arte. La idea es sumar gente. Buscamos una definición más clara del gobierno y que nuestra voz no quede callada. Ya tenemos demasiado silencio”, remarca.

En este sentido, agrega: “Cualquier persona que quiera arrimar un poco de leña nos puede escribir al Instagram”.