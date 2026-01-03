De un tiempo a esta parte, John Cena está en todo. El luchador de la WWE, que acaba de retirarse hace unos días, dio su salto al mundo de la actuación hace ya dos décadas (poco nos podía hacer imaginar la película El marine, allá por 2006, que tendría tal recorrido), pero se ha cimentado firmemente como una gran estrella en los últimos cinco años, a partir de su asociación con el Universo DC, James Gunn y su personificación como Peacemaker, personaje bastante conflictivo del mundo de las historietas, que Cena interpreta de manera impecable.

Esta creación, que aprovecha muy bien las virtudes del artista (comedia y acción), ha potenciado su estrellato. Así es que lo hemos encontrado una y otra vez en comedias que claramente van bajando cada vez más el pulso; comedias cada vez más bobotas, cada vez más atorrantas. Tonterías como Proyecto Extracción junto a Jackie Chan, Héroe por encargo, la abominable Argylle: agente secreto (aunque ahí es más culpa de Matthew Vaughn) o la estupidísima Jackpot: ¡lotería mortal! han hartado a quien suscribe al punto de que me había prometido no volver a darle más chances, salvo cuando volviera al Universo DC.

Pero (siempre hay un pero) hay otro elemento en esta ecuación y es Idris Elba. Elba es una de esas estrellas que siempre cumplen. Desde sus épocas televisivas (¡The Wire, la mejor serie de todos los tiempos!) hasta sus decenas de apariciones cinematográficas (comedias, franquicias, dramas, policiales... Idris no le hace asco a nada), el carismático británico es garantía de entretenimiento. Su combo con Cena, además de todo, ya se había probado como muy eficaz, cuando llevaron adelante una suerte de buddy movie interna durante la gran aventura de El escuadrón suicida. Así que le di una chance a Jefes de Estado en Prime Video de Amazon.

La premisa es simple: el presidente de Estados Unidos, Will Derringer (Cena), y el primer ministro británico, Sam Clarke (Elba), están pasando por un momento de tensas negociaciones de cara al relacionamiento internacional, cuando un ataque terrorista derriba el avión en el que viajan y son dados por muertos. Claro que esto no resulta así, y es entonces que comienza la aventura para los dos políticos, que deben volver desde Bielorrusia hasta algún lugar seguro por sus propios medios y sin poder confiar en nadie.

Completamente disímiles (Derringer es un actor que llegó al gobierno hace seis meses gracias a su popularidad y por ser un sapo de otro pozo, Clarke es un político profesional que lleva ocho años en su cargo y está bastante desencantado de cualquier idealismo), esa es la base perfecta para la buddy movie que protagonizarán. El pánfilo estadounidense y el cínico británico deberán sortear dificultades, vencer a los enemigos que los atacaron en primer lugar y recuperar sus gobiernos antes de que ocurra una catástrofe internacional que demuela años y años de colaboración política en Occidente.

Más allá de unas estupendas secuencias de acción, que son de lo mejor que la película ofrece (demostración de que su director, el ruso Ilya Naishuller, es un verdadero maestro del cine de acción, aunque no le hayan tocado todavía mejores guiones), el esquema cómico es uno que ya hemos visto antes, más allá de que todas las buddy movies un poco se parecen entre sí. Es más, la referencia más directa es Compatriotas (1996), aquella estupenda comedia con Jack Lemmon y James Garner, en la que dos expresidentes de Estados Unidos, uno republicando y el otro demócrata, debían unirse para poder sobrevivir a una conspiración, con un toque de Avión presidencial (1997), con aquel presidente y héroe de acción encarnado por Harrison Ford. Pero es un combo que funciona, entretiene y, a diferencia de las últimas comedias de Cena, no cae en lo chabacano o atorrante, sino que es bastante medida y eficaz en su humor.

Hay que tragarse el sapo de que dos figuras públicas tan poco atractivas en el mundo real como son el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico son nuestros héroes a seguir. Pero Jefes de Estado incluye varios momentos de estupendo cine de acción, diálogos picantes entre sus protagonistas, el apoyo de un estupendo elenco secundario (Priyanka Chopra Jonas, Paddy Considine, Carla Gugino, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle y un alucinante Jack Quaid que se roba por completo la escena que le toca) y un relato sencillo y entretenido. Así cumple con ser un pasarrato muy digno, de esos que se olvidan a los pocos días. Mucho más de lo que se podía pretender a priori.