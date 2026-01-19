La biografía de la dramaturga Anne Washburn en Playbill, publicación dedicada a las producciones teatrales de Broadway y el off-Broadway, contenía un detalle que no pasó desapercibido entre los lectores atentos. Allí se mencionaba que el director Boots Riley llevaría al cine Mr. Burns, a Post-Electric Play, una de las obras más conocidas de Washburn, por la que estuvo nominada a los Drama League Awards; Riley no tardó en confirmar la información en sus redes sociales.

Mr. Burns, a Post-Electric Play se estrenó en 2012 en Washington y tuvo puestas en escena en Nueva York, Londres y Australia. Se trata de una comedia negra que comienza con varios sobrevivientes de un desastre nuclear que esperan el fin del mundo alrededor de una fogata en el bosque, y cuentan historias para pasar el tiempo.

Una de las historias que están tratando de reconstruir es la de “Cape Feare”, un icónico episodio de Los Simpson emitido originalmente en 1993 y traducido para el público latinoamericano como “Cabo de miedosos”. La trama tenía como protagonista a un aterrorizado Bart Simpson que veía como su archienemigo Sideshow Bob (o Bob Patiño) recibía la libertad condicional pese a los numerosos intentos por asesinarlo y a tener un tatuaje en el pecho con la frase “Die, Bart, Die” (Bob Patiño afirma que está escrita en alemán).

Desde el título en adelante, numerosos momentos del capítulo hacían referencia a la película Cabo de miedo de 1962, con Gregory Peck y Robert Mitchum, así como la secuela de 1991, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Nick Nolte y Robert De Niro. Este último interpretaba a un psicópata repleto de tatuajes que luego de salir de prisión buscaba vengarse de su abogado y aterrorizaba a la familia de este (Jessica Lange y Juliette Lewis en la remake).

El ejercicio de memoria simpsoniana alrededor del fuego es solamente el comienzo de una historia teatral que abarca más de ochenta años de existencia poscapocalíptica. En el segundo acto, aquellos contadores de historias forman una compañía de teatro itinerante que se especializa en poner en escena episodios de Los Simpson, incluyendo suss cortes comerciales. El tercer acto de Mr. Burns, a Post-Electric Play, mientras tanto, ocurre 75 años después, cuando la cultura pop se ha convertido en la nueva mitología.

En el periódico británico The Guardian la obra recibió el puntaje máximo y la crítica teatral Cassie Tongue escribió: “Mr. Burns nunca trata de explicarnos por qué necesitamos historias. En cambio, plantea que nuestro impulso de dar sentido a lo que no tiene sentido a través de las historias es algo inefablemente humano, que perdurará para siempre”.

Ben Bratley dijo en The New York Times: “Esta visión intoxicante y aleccionadora de un futuro estadounidense, ambientada al otro día después del apocalipsis, no solamente es un viaje mental vertiginoso, sino que tiene una profundidad emocional acorde a la amplitud de su imaginación”.

A la dirección

Además del entusiasmo por la adaptación de la obra, los internautas celebraron que detrás del proyecto esté el músico y cineasta Boots Riley. Además de vocalista de la banda de hip hop The Coup, Riley tiene una corta pero muy interesante carrera en el mundo audiovisual. En 2018 escribió y dirigió Perdona que te moleste (Sorry to Bother You), película en la que un empleado de call center afroestadounidense interpretado por LaKeith Stanfield veía cambiar su vida cuando aprendía a usar su “voz de blanco” (interpretada por David Cross).

En 2023 llegó a Prime Video la miniserie Soy Virgo, otra creación de Riley con una historia surrealista que atacaba al capitalismo desde la experiencia de vida afroestadounidense. Cootie (Jharrel Jerome) es un adolescente que vive encerrado en su casa, la cual ha sido acondicionada por sus padres, ya que el joven mide cuatro metros de altura. La salida al mundo exterior de Cootie también funciona como punto de partida de un universo delirante que incluye a una muchacha con supervelocidad, un superhéroe interpretado por Walton Goggins y un bebé animado que tiene la voz de Slavoj Žižek.

Para este año Riley tiene previsto el estreno de I Love Boosters, película protagonizada por Demi Moore, Keke Palmer, Naomi Ackie, LaKeith Stanfield y gran elenco.

Hola, señor Thompson El episodio “Cabo de los miedosos”, como tantos de la Era de Oro de Los Simpson, contiene escenas que quedaron para el recuerdo. Allí conocemos a la amiga por correspondencia de Lisa llamada Anya, cuya carta sobre la caída del gobierno es modificada por las fuerzas del “benévolo general Krull”. También muestra a Moe como integrante de una banda de traficantes de osos panda. Pero sin dudas el momento más querido por los fanáticos es cuando la familia pide ser parte del Programa de Reubicación de Testigos y los empleados les asignan una nueva identidad: los Thompson. La mayor dificultad será hacer que Homero responda “Hola” ante la frase “Hola, señor Thompson”. El episodio, junto a otros ochocientos, está disponible en Disney+.

