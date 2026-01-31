A puro repique en Punta del Este

Del bar Santa Catalina al mundo, la Rueda de Candombe vuelve a girar este fin de semana, trasladando su despliegue a Punta del Este. El proyecto fundado por Rolo Fernández y Caleb Amado, que rompió récords de asistencia el año pasado, llegó también a Brasil y Argentina. Este 2026 y en vísperas de su esperada presentación en el Cosquín Rock Uruguay, la Rueda trasladó su convite a distintos puntos de la costa uruguaya, además de inaugurar la segunda temporada de sus clásicos lunes en Plaza España.

Este sábado, la Rueda llega a Pueblo Narakan (Juan Díaz de Solis 678, Punta del Este) y promete tambores, baile y sorpresas. El evento se caracteriza por invitados de lujo, como Jorge Drexler, Lobo Nuñez y Emiliano Brancciari; por lo que se espera que su show esteño sea punto de encuentro tanto para público como para artistas. La cita es a las 22.00, con entradas desde $ 484 en RedTickets.

Diego Drexler en Punta del Este

El cantautor continúa presentando su disco Caminar en diversos escenarios de la costa uruguaya. Este sábado hará lo propio en Gorila Bar (Bv. Sta. Teresa y Dr. Eduardo Acevedo, Punta del Diablo) a partir de las 21.00. El ticket artístico tiene un costo de $ 250.

Desde Girona a Portezuelo

La cantautora Sílvia Pérez Cruz, definida por Jorge Drexler como “una voz que marca una generación”, se presenta este sábado en la 30ª edición del Festival Medio y Medio (Av. Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Portezuelo).

La catalana es habitué de nuestro país: se ha presentado anteriormente en Medio y Medio, el teatro Solís y más recientemente en la sala Zitarrosa, donde el pasado octubre presentó su álbum Silvia & Salvador junto con el músico portugués Salvador Sobral. En esta oportunidad, regresa en solitario al escenario de Portezuelo para desplegar su fusión de flamenco, jazz y folklore. La cita es a las 21.30, con entradas desde $ 1.870 en RedTickets.

Rock y metal capitalino

Emblema del underground montevideano, el bar Clash City Rockers (Aquiles Lanza 1234) dio el puntapié inicial a su agitada agenda cultural, con música en vivo todos los viernes y sábados. La temática es Noche Siniestra y se presentarán: Motor, No Nos Nieguen y, en la apertura, el argentino Niro Malacresta (de la banda El Contuvernio) en formato acústico, a partir de las 21.00. La entrada es libre.

A media cuadra, en el sótano de Cold Music Bar (Soriano 1263), habrá metal a cargo de los montevideanos Corrosión, la banda de death metal brasileña Mortus y desde Paysandú Vademekhum. La música comienza a las 21.00 y las entradas pueden comprarse en la puerta del bar a $ 350.

Matías Ferreira

Uruguayo radicado en Madrid, Matías Ferreira es un multifacético artista que combina candombe, pop contemporáneo e influencias latinas en espectáculos dinámicos y sensibles. En esta oportunidad, el artista llega a Magnolio (Dr. Pablo de María 1015) con su tour internacional Los sueños se cumplen, un show estructurado en tres actos (raíz, transformación y libertad), con música en vivo, coreografía e interacción con el público.

Es este sábado a las 21.00, con entradas a la venta en RedTickets desde $ 693.

Festival en Atlántida

La segunda jornada de Canelones Suena Bien tendrá lugar este sábado en la Manzana Cero de Atlántida. El festival, que celebra este año su quinta edición consecutiva, tuvo su primera jornada 2026 el jueves con las presentaciones de La Vela Puerca, Buitres y Las Cobras.

Este sábado será el turno de la brasileña Daniela Mercury, Ruben Rada y Rocío, artista emergente oriunda de Tala. Como es costumbre, el espectáculo tendrá entrada libre; comienza a las 19.00.

Trap

Febrero comienza con trap en vivo, directo desde Argentina. Los jóvenes Shako y Rever, exponentes del género, con una propuesta altamente influenciada por el underground estadounidense, se presentan el domingo a las 20.00 en Live Era. Las entradas están disponibles en RedTickets a $ 350.