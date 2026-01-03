A contrapelo de la idea de que en enero hay poco para hacer, la capital vuelve a tener su festival de teatro veraniego, gratuito y que se desarrolla en una gran cantidad de espacios. Desde este sábado y hasta el viernes 30 se desarrolla la 13ª edición de Montevideo de las Artes.

Este festival, organizado por la Intendencia de Montevideo (IM) en el marco del programa Fortalecimiento de las Artes, busca estimular la producción de espectáculos interdisciplinarios de artes escénicas y la creación nacional en todas sus formas, además de promover la creación de proyectos que incluyan temáticas de la no discriminación al tiempo que favorezcan la cohesión y la inclusión social.

Con Montevideo de las Artes se “reafirma el compromiso del gobierno departamental con una política cultural que tiene continuidad”, dijo en el lanzamiento el intendente Mario Bergara. Marcó, además, la necesidad de “seguir sosteniendo el fortalecimiento de las artes”, ya que “el apoyo que se puede dar desde las instituciones públicas muchas veces es crucial para que las cosas sucedan en el ámbito cultural”.

Débora Quiring, directora de Cultura de la IM, dijo que el festival se convirtió “en una celebración de la ciudad, de los barrios y de la descentralización”, y que marca la agenda de la capital. “Es un festival en un mes del año en el que generalmente se suele decir que no hay muchas propuestas”.

Agregó que la política cultural de la comuna tiene como horizonte “la profesionalización de los artistas, contribuir a la sostenibilidad de las salas y defender la democratización del acceso a la cultura”, y destacó que los espectáculos “van mucho más allá de los escenarios tradicionales y están dirigidos a todo tipo de público, con propuestas artísticas de todo tipo de perfil”.

“Estamos convencidos de la necesidad de sostener la creación, pero también de fortalecerla y amplificarla para que la cultura sea algo compartido y cotidiano, que no se quede en el privilegio de un solo sector de la sociedad”, expresó Quiring.

Por primera vez se incorporan cuatro espectáculos de danza, que junto con los de teatro fueron seleccionados en el llamado a proyectos del programa Fortalecimiento de las Artes en esas áreas que realiza el Departamento de Cultura de la IM, en coordinación con la Asociación de Danza del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.

Programación completa

» A río revuelto, la culpa es del carancho (infantil)

El viejo búho invita a conocer diversos animales autóctonos y sus vivencias, mientras se habla de las consecuencias de los residuos que desechan los humanos.

- Jueves 15 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Artesano

- Viernes 16 de enero a las 19.00 en Complejo Sacude

» Andreína cruza montañas (infantil)

A los ocho años Andreína se muda a Chile. Extraña su casa, a su abuela y su escuela, pero vive aventuras que le muestran que puede ser feliz en cualquier lugar.

- Miércoles 7 de enero a las 19.00 en Sala Verdi

- Jueves 8 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Artesano

- Viernes 9 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Artesano

- Sábado 10 de enero a las 19.00 en Centro Cutural La Experimental

- Domingo 11 de enero a las 19.00 en Sala Lazaroff

- Miércoles 28 de enero a las 19.00 en Sala Lazaroff

- Jueves 29 de enero a las 19.00 en Sala Lazaroff

» Animales de Dios

Una obra sobre la estafa, la fe como mercancía y la domesticación social, inspirada en el caso real de fraude del fondo de inversión Conexión Ganadera.

- Lunes 19 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Martes 20 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Miércoles 21 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Florencio Sánchez

- Jueves 22 de enero a las 20.30 en Centro Cultural La Experimental

- Viernes 23 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Sábado 24 de enero a las 20.30 en Centro Cutural Artesano

- Domingo 25 de enero a las 20.30 en El Tinglado

» Boletería

En la puerta de una cancha de fútbol, dos fanáticos de Rampla Juniors quieren sacar entradas para ver un partido decisivo en el que su cuadro se juega el descenso.

- Jueves 22 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Viernes 23 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Florencio Sánchez

- Sábado 24 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Terminal Goes

- Domingo 25 de enero a las 20.30 en Centro Cultural La Experimental

- Lunes 26 de enero a las 20.30 en Teatro de la Candela

- Martes 27 de enero a las 20.30 en Teatro de la Candela

» El truco de Olej (infantil)

Un circo repleto de muñecos es el marco en el que un niño que allí trabaja como barrendero intenta cumplir su sueño de presentar su magia al público.

- Sábado 3 de enero a las 19.00 en Sala Verdi

- Domingo 4 de enero a las 19.00 en Sala Verdi

» En el tiempo de la espera

Ante la memoria que se va perdiendo, dos amigos insisten en reencontrarse y transformarse desde el lenguaje del clown en un presente que es la única certeza.

- Jueves 15 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Viernes 16 de enero a las 20.30 en Centro Cultural La Experimental

- Sábado 17 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Artesano

- Domingo 18 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Lunes 19 de enero a las 20.30 en Teatro El Tinglado

- Martes 20 de enero a las 20.30 en Teatro El Tinglado

» El universo de Ana (infantil)

Una reflexión sutil sobre la identidad, la memoria y el poder de las historias personales, a través de un recorrido poético y visual del universo interno de Ana.

- Sábado 10 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Florencio Sánchez

- Domingo 11 de enero a las 19.00 en Sala Lazaroff

» Falso brillante

Desde la apertura de un archivo personal, la obra se adentra en la frontera uruguayo-brasileña a través de movimientos, palabras, sonidos e imágenes.

- Sábado 24 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

» Fedra, fragmentos y ficciones

En la Argentina de finales de los años 1940, Teseo es el terrateniente propietario de la estancia El Minotauro y se casa con Fedra por conveniencia de ambos.

- Domingo 18 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Lunes 19 de enero a las 20.30 en El Galpón

- Martes 20 de enero a las 20.30 en El Galpón

- Miércoles 21 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Jueves 22 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Florencio Sánchez

» Gerónimo

Gerónimo recorre el barrio cada mañana con su caja de cartón, soñando con otro país posible, y termina convirtiéndose en el principal impulsor de una revolución.

- Sábado 17 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Domingo 18 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Artesano

» Historias danzadas

Dos historias sensibles, de gran peso para nuestra humanidad y capaces de llevar al espectador a la reflexión, contadas a través de la danza folclórica.

- Domingo 25 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Artesano

» La dama del tango

Musical inspirado en la vida de una talentosa y valiente cantante uruguaya que luchó por abrir un espacio para las mujeres en el mundo del tango.

- Miércoles 28 de enero a las 20.30 en Centro Cultural La Experimental

- Jueves 29 de enero a las 20.30 en Centro Cutural Artesano

- Viernes 30 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Terminal Goes

» Nidos de humo

Híbrido entre teatro y danza que se estructura como una audición ficticia con participantes que deben demostrar su idoneidad para ser madres y padres.

- Sábado 24 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

» Paco y Amarú (infantil)

Un niño español y una niña indígena protagonizan esta mirada de la infancia de un evento histórico como fue la llegada de los europeos a América.

- Miércoles 21 de enero a las 19.00 en Sala Verdi

- Jueves 22 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Artesano

- Viernes 23 de enero a las 19.00 en Centro Cultural La Experimental

- Sábado 24 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Florencio Sánchez

- Domingo 25 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Terminal Goes

- Lunes 26 de enero a las 19.00 en Espacio Modelo

Perra vida, dulces sueños. Foto: Alejandro Persichetti, difusión

» Perra vida, dulces sueños

Dos perdedores que trabajan en la misma empresa desearían ganar algo, aunque sea una vez, y lo intentarán porque ¿quién te dijo que todo está perdido?

- Viernes 9 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Sábado 10 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Domingo 11 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Terminal Goes

- Lunes 12 de enero a las 20.30 en El Galpón

- Martes 13 de enero a las 20.30 en Centro Cultural La Experimental

- Miércoles 14 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Jueves 15 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Florencio Sánchez

» Primor

Una obra de danza cargada de emoción y poesía que a través de la musicalidad y el despliegue físico invita al público a contemplar la belleza en el caos.

- Miércoles 28 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Artesano

» Repentino final para algo que comenzó tan bien

Dos adolescentes desconocidos se encuentran de manera fortuita y a lo largo de una noche entera reflexionan sobre la libertad, la memoria y el deseo de trascender.

- Sábado 17 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Domingo 18 de enero a las 20.30 en Teatro de la Candela

» Superniña (infantil)

Lali es una niña muy creativa que sueña con ser superheroína y llevará adelante un súper plan en la escuela para lidiar con las cosas que le molestan.

- Jueves 15 de enero a las 19.00 en Centro Cultural La Experimental

- Viernes 16 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Florencio Sánchez

- Sábado 17 de enero a las 19.00 en Parque Villa Dolores

- Viernes 30 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Terminal Goes

» Transfábulas

Primera puesta en escena nacional de una obra con dramaturgia, dirección y elenco travesti-trans, con relatos de identidades que se fugan a la norma de género.

- Miércoles 14 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Jueves 15 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Viernes 16 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Artesano

- Sábado 17 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Florencio Sánchez

- Domingo 18 de enero a las 20.30 en El Tinglado

- Lunes 19 de enero a las 20.30 en Complejo Sacude

» Tragaluz

El tema de la salud mental se aborda a través de la historia de una mujer recluida en un hospital psiquiátrico después de haber sido declarada inimputable.

- Viernes 9 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Terminal Goes

- Sábado 10 de enero a las 20.30 en Sala Lazaroff

- Domingo 11 de enero a las 20.30 en Sala Verdi

- Lunes 12 de enero a las 20.30 en Teatro de la Candela

- Martes 13 de enero a las 20.30 en Complejo Sacude

- Miércoles 14 de enero a las 20.30 en Centro Cultural Florencio Sánchez

» Voz y voto

Espectáculo de improvisación creado para adolescentes, quienes con sus dispositivos móviles interactúan activamente y deciden los temas a tratar.

- Jueves 15 de enero a las 19.00 en Centro Cultural Terminal Goes

- Viernes 16 de enero a las 19.00 en Sala Lazaroff