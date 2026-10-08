Débora Quiring: “La cultura no es una agenda de espectáculos, es un lugar de transformación de la ciudad”

Este jueves, en Segunda mañana de la diaria Radio, la presentación de los ganadores del Premio Onetti fue la excusa para recibir a Débora Quiring, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM) y docente, junto con la investigadora Paula Simonetti, asesora de Cultura de la IM.

Quiring destacó el hecho de que los ganadores del Onetti, además de recibir 100.000 pesos, vean su libro editado “en una editorial independiente uruguaya; es interesante porque visibiliza lo que aportan las editoriales independientes y porque el propio autor elige qué editorial independiente uruguaya publica su libro”. “Es interesante cómo articula un gobierno de Montevideo con los distintos sectores”, agregó.

“Por un lado, hablamos del Premio Onetti, que es un premio a las letras; un premio tradicional, canónico de todas las capitales del mundo. Lo interesante, además, es que motiva a los autores y autoras a presentarse, a terminar un libro. Después, todo lo que sigue cuando uno publica, porque no es que se termina ahí esa cadena: el estímulo, el reconocimiento, las lecturas, el aporte, los vínculos. Se abre un mundo. Y ni que hablar con toda la cadena de editoriales independientes”, dijo.

Acerca del uso de la inteligencia artificial (IA) en el arte, y cómo la más reciente edición de los Onetti señala en sus bases que, “en caso de haber utilizado herramientas de IA generativa en cualquier etapa de su elaboración, deberán declararlo en el formulario de inscripción, identificando la herramienta utilizada y describiendo brevemente para qué fue utilizada y en qué parte o etapa del proceso”.

Quiring destacó: “Lo interesante es desde dónde parte la intendencia para pensar qué pasa hoy con la IA en las bases de un concurso literario. Desde la cultura y desde el arte, nunca puede ser desde la censura y la prohibición. Evidentemente, una postura teníamos que tomar con la IA. Lo que planteamos en las bases es que, si se utiliza, hay que reconocerlo”.

“El arte, a lo largo de la historia, ha vivido muchos momentos de quiebre, de revolución”, reflexionó. “Seguramente la IA traiga muchos desafíos que ni siquiera hoy estamos viendo. Avanza mucho más rápido que lo que nosotros podemos elaborar contenidos, reflexiones, argumentos. Desde lo artístico hay un desafío, sobre todo en lo que tiene que ver con las creaciones y cómo nos vinculamos con eso. Y desde la intendencia optamos por ese camino desde las bases del Onetti”.

La directora de Cultura departamental recordó el momento en que su antecesora en el cargo, María Inés Obaldía, la invitó a asumir la División Promoción Cultural de la IM en 2020. “Es una división hermosa que tiene los tres elencos de la ciudad: las salas, las escuelas y teatro en el aula. Era un desafío pasar de reflexionar sobre la cultura y los artistas a la gestión. Al hacer. Y después, el pasaje al Departamento de Cultura, que tiene algo muy particular, y que dice mucho en este presente en el que vivimos, en la región y en todo el mundo, en que se pone en cuestión la inversión en cultura, en producción artística, en artistas”, dijo. “Hoy en día tiene que ver con la apuesta que lleva adelante la intendencia, que es pensar y compartir colectivamente la ciudad”.

Acerca de las críticas a algunos espectáculos organizados por la IM en los últimos años, como los de entrada libre o los grandes festivales, dijo: “Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de la cultura, la cultura no es una agenda de espectáculos; es mucho más que eso. Es un lugar de transformación de la ciudad, de los vínculos, son propuestas a largo plazo e involucran muchas áreas muy complejas. Por otro lado, muchas personas vivieron o escucharon por primera vez a artistas que llegaron a este país de esa manera”.

“No creo que sea una cosa u otra. Depende de cómo se trabaje, con qué contexto y cómo se sostenga. Creo que lo interesante de la política pública, si estamos hablando de cultura, es, por un lado, que sea sostenible y, por otro, que sea eso: que sea política pública. Que no sea personalista, que no sea en función de los perfiles, ni de los intereses, ni de los amigos, ni de los gustos de quienes estamos al frente, en ese momento, de la gestión. Porque ahí hay un gran desafío: nosotros asumimos estos roles y son instituciones con muchísima historia, con muchísimos años. Y uno está muy poquito tiempo. Entonces, el desafío es eso, volverlo política pública y sostenible”, agregó.