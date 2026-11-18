Cuantificar una arista de la realidad no significa ahondar en sus matices y trasfondos, pero los datos valen por lo que son: la foto concreta de una situación. Durante el transcurso del Concurso Oficial de Carnaval habrá tiempo para profundizar dónde y cómo participan las mujeres y disidencias en la fiesta popular (arriba, detrás, abajo del escenario). Estos números son el punto de partida.

21 murgas compitieron en la prueba de admisión por los nueve cupos libres para participar en el Concurso Oficial de Carnaval junto con los diez conjuntos que clasificaron de forma directa en 2026. Son cada vez más los grupos que intentan clasificar, en todas las categorías; sin embargo, Daecpu decidió en junio de este año disminuir los cupos por segundo año consecutivo.

Los datos de la prueba de admisión de murgas desde una perspectiva de género muestran una disminución considerable en la presencia de mujeres sobre el escenario. En 2026 representaban el 15% de todos los componentes, 49, y la mitad estaban concentradas en cuatro conjuntos: Mi Vieja Mula (siete), A la Bartola (seis), Gente Grande (seis) y Cayó la Cabra (cinco). Las primeras tres quedaron fuera de la Liguilla y tuvieron que dar prueba de admisión; ninguna pasó.

La relación entre la participación de mujeres en el Concurso Oficial de Carnaval y el Encuentro de Murga Joven es estrecha. Se presentaron a la prueba de admisión nueve conjuntos que nacieron de ese ámbito y pasaron tres: Agarrate Catalina, La Mojigata y Sorda de un Oído. Los dos primeros debutaron en el concurso hace más de 20 años.

De acuerdo con datos difundidos por El Encuentro, el conjunto con más mujeres en escena en la prueba fue La Sandía de la Torta (siete); entre esa murga y las otras vinculadas a Murga Joven (A La Bartola, Ay Alberto, Gente Grande, Mi Vieja Mula y Pícame la Cebolla) sumaban 31 mujeres; entre las nueve murgas que pasaron la prueba, 15.

No pasó ningún conjunto con directora escénica, y tres de las cuatro murgas con mujeres en la batería en 2026 quedaron afuera (Gente Grande, A la Bartola y Mi Vieja Mula).

Jardín del Pueblo, la murga de Paysandú, presentó en la prueba de admisión un espectáculo con dos cupleteras: Farala Estrugo y Jimena Márquez, que también está a cargo de los textos (con Ignacio Alonso). Las dos son, además, responsables de la puesta en escena.

El panorama de la participación de mujeres sobre el escenario en el Concurso Oficial de Carnaval será concreto cuando todos los conjuntos presenten sus planteles definitivos. Hasta entonces, la proyección de datos de la prueba de admisión anticipa un retroceso.