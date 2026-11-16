“Si la poesía está considerada como un género para minorías, la tarea que realizan estos jóvenes juglares es doblemente positiva. Porque permite al poeta acercarse a un público nuevo y diferente y porque une dos manifestaciones del arte, como son la música y la poesía que, aunque hoy están separadas, nacieron en estrecha comunión”, señala el poeta Jorge Arbeleche acerca de los artistas Washington Carrasco y Cristina Fernández.

El texto, de plena vigencia, ocupa una de las primeras páginas de un precioso librito con material documental que recibieron quienes llegaron hasta el teatro Solís viernes y sábado para celebrar los 50 años de trayectoria del célebre dúo uruguayo.

En la función del sábado, además, Fernández, que nació un 13 de noviembre, volvió a disfrutar de un “Feliz cumpleaños” personal entonado por todos los presentes, mientras que Carrasco, con su acostumbrada comedia casera, a propósito del siglo de Aníbal Sampayo y Osiris Rodríguez Castillos, invitó al público, para “dentro de quince años” festejar su propio centenar.

Foto: Martin Hernández Müller

Lejos del trámite o del regodeo sensiblero de un autohomenaje, Washington y Cristina ofrecieron un espectáculo especialmente ambicioso y exigente, especialmente para ellos dos. El comienzo merece un capítulo de privilegio: el grupo arriesgó con una puesta en escena que los conectaba con sus primerísimas actuaciones, sin más compañía que un telón negro pegado a sus espaldas. De sus voces, escuchamos “Deshaced ese verso”, de León Felipe, y luego “Romance del Conde Olinos”, una poesía del siglo XVI con música de Washington Carrasco. Este bloque temático se dedicó, sobre todo, a los versos de Federico García Lorca, a quien Fernández definió como “nuestro poeta fetiche”.

Las conocidas virtudes expresivas del conjunto brillaron en “Sorpresa”. Por su parte, Carrasco encaró los versos de “Soneto de la dulce queja” y Fernández hizo suya la letra de “La lluvia”. Quizás como en ningún otro momento del espectáculo, la elección de repertorio y la interpretación de estas piezas permitieron acercarse nuevamente o por vez primera al aporte más genuino y original de la obra del conjunto.

Foto: Martin Hernández Müller

Indiscutidos hacedores, intérpretes y promotores de lo mejor de la música y la poesía uruguaya, uno de sus grandes hallazgos reside en la creación de una sonoridad, basada en sus voces y las composiciones musicales de Carrasco, atemporal y única, que evoca el arte juglar del Medioevo, la canción española, las postales camperas del folclore rioplatense de tierra adentro y el canto popular, en una síntesis que les pertenece y a esta altura nos pertenece.

(Si se me permite una digresión: todo el universo de Washington Carrasco, su música, la tapa de sus discos y, en particular, su afición comunitaria y socialista, no en el sentido político, sino en el llanamente colectivista, me recuerda a mi tío Héctor, que servía la mesa en Navidad y dialogaba un poco con todos. Es decir, además de su aporte a la cultura artística uruguaya, el dúo sigue rescatando del fuego un espíritu y una forma de hacer las cosas, últimamente algo olvidado).

Algo más de Lorca: en su viaje hacia los fundamentos de su oficio, entre ellos el teatro, este fin de semana el dúo subió títeres al Solís. La pieza, una “farsa rural” repleta de malas palabras, era Retablillo de don Cristóbal. Las manos de los dos referentes de pronto tomaron vida en la piel de personajes tan feroces como payasescos, y el público acompañó la ficción con risas y complicidad.

Washington Carrasco, Numa Moraes y Cristina Fernández. Foto: Martin Hernández Müller

En una segunda instancia, menos teatral y más convencionalmente musical, el telón negro se abrió para presentar a una banda compuesta por Jorge Nocetti en guitarra, Migue Pose en bajo, Mario Ipuche en batería y Federico Araujo en piano y acordeón. Con esa compañía, “Dicen los cantores”, de Eduardo Darnauchans, sonó ajustada y nunca más oportuna: “Nosotros vinimos cantando los días / Dejamos el cielo y las restas del aire / Nosotros cantamos las cosas del mundo / Los vivos, los muertos y el hombre y su viaje”.

Carlos Benavides les dedicó a sus dos amigos y colegas una composición inédita y con Numa Moraes cantaron una emocionante y brutal versión de “Cielo del 69”. También participaron en el espectáculo Mónica Navarro (el viernes), Mauricio Ubal, Dúo Tantoman y el grupo Pandereteiras. Este último acompañó a Fernández en su notable performance de piezas de música gallega y lusitana. En ese momento de la noche fue posible descubrir algo más de una artista totalmente consagrada: algo sucede con la combinación de su voz intacta y su asombrosa capacidad interpretativa, sus ojos rodeados de negro, sus gestos delicados, y la hondura con la que interpreta “Me he de guardar”, de Chabuca Granda, y el fado “Lágrima”.

Foto: Martin Hernández Müller

Si juntos funcionan bien, por separado también se nota que la química es entre dos potencias de energía inusual. En el caso de Carrasco, se percibió cuando abordó, a guitarra y voz, “Qué he sacado con quererte”, de Violeta Parra.

Durante la noche, el grupo recibió reconocimientos de Audem (Asociación Uruguaya de Músicos), Agadu (Asociación General de Autores del Uruguay) y Sudei (Sociedad Uruguaya de Intérpretes). “No sé dónde los vamos a guardar”, volvió a bromear Carrasco. En nombre de los intérpretes, Hugo Piruja Brocos recordó los años de dictadura militar y mencionó que, en aquella época, Washington y Cristina eran de los que siempre estaban dispuestos a actuar en cualquier festival de canto popular. Conmovido, el murguista se retiró del escenario con el gesto de una V de victoria a lo alto, cuya forma resonó en el aire como una rareza en esta actualidad.

En otra página del librito que ahora leo en mi casa dice Mario Delgado Aparaín: “Ver y sentir a Washington y Cristina, a Cristina y Washington, juntos, tan intactos, tan éticamente íntegros, tan cantantes, es un acontecimiento que emociona y renueva las raíces. Aquí están las voces nuestras que perduran; son canciones en el roble y sin penumbras. Vaya una lección para seguir viviendo”.

Washington Carrasco y Mauricio Ubal. Foto: Martin Hernández Müller

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