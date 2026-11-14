La Vela Puerca, Agarrate Catalina y Malapraxxis se presentan este sábado en el parque Roosevelt

Sitio, la carpa de espectáculos que antes estaba ubicada en el parque Batlle y desde hace poco descansa en el parque Roosevelt, este sábado albergará la segunda fecha de Sitio te mueve, que tiene como plato fuerte a La Vela Puerca. La banda comandada por Sebastián Teysera viene de una gira por varios países de América y Europa, el eco de los festejos por sus 30 años de carrera, que tuvo su punto cumbre a fines de 2025.

El último lanzamiento musical de La Vela Puerca fue la primera sesión del ciclo ¿Quién va a cantar?, junto con Ruben Rada, publicado en julio, en la que interpretan “Biafra”, de Totem, y su archiconocido himno “El viejo”. A su vez, en setiembre se lanzó el último capítulo del podcast Tenemos jardín, impulsado por la banda, en el marco de los festejos por sus 30 años, donde diversos integrantes de La Vela Puerca hablan de todo lo relacionado con hacer canciones durante tanto tiempo. En este último episodio fue el turno de Teysera y Sebastián Cebolla Cebreiro, que hablan sobre el proceso creativo, bajo el título “La canción al poder”.

El espectáculo de Sitio también cuenta con la murga Agarrate Catalina, que está cumpliendo 25 años y los festejó en setiembre con un show con entradas agotadas en el Antel Arena. Además, la murga se prepara para editar su primer disco de estudio, con la dirección artística de Juan Campodónico y Julio Berta. Agarrate Catalina también participó en ¿Quién va a cantar?; hace dos semanas se publicó el video en el que, junto con Rada, interpretan “Montevideo” y “Terapia de murga”, claro está.

Por último, también se presentará la rapera uruguaya conocida como Malapraxxis, para terminar de redondear una propuesta con tres estilos musicales distintos y también de generaciones diferentes, para todos los gustos.

La Vela Puerca, Agarrate Catalina y Malapraxxis este sábado a las 21.00 en Sitio (Parque Roosevelt). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 1.890. 2x1 para la diaria.

Dillom en la Rural del Prado

El músico argentino Dylan León Masa, conocido artísticamente como Dillom, vuelve a Uruguay para presentar La nueva violencia, su último disco, lanzado en agosto. Después de Post mortem (2021) y Por cesárea (2024), Dillom abre una nueva etapa con un álbum de 14 canciones, atravesado por una mirada crítica sobre la industria musical, la fama y la sobreexposición en las redes sociales. La presentación será este sábado a las 21.00 en la Rural del Prado, con entradas por Redtickets a $ 1.690. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Foto: s/d de autor, difusión

Natalie Pérez en la Zitarrosa

En el marco de Marea, el ciclo de la sala Zitarrosa de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual, que en 2026 va por su sexta edición, este sábado a las 20.30 la argentina Natalie Pérez presentará su nuevo disco, Casa, grabado en el estudio Elefante Blanco, de No Te Va Gustar, con la producción de Diego Matturro. Según se anuncia, más que un show, propone una experiencia: “Natalie traslada al escenario el universo del disco y convierte cada función en un espacio íntimo, cercano y profundamente humano. Un lugar donde la emoción, la celebración y el encuentro conviven naturalmente, haciendo que cada persona se sienta parte de esa historia”. Las entradas se consiguen por Tickantel desde $ 1.100 a $ 1.500. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Festival Feel de Agua en Goes

Este sábado en la plaza ex Terminal Goes (General Flores y Carlos Reyles) se realizará el festival del sello independiente uruguayo Feel de Agua, que festeja más de 15 años de trayectoria. Será de 16.00 a 22.00 y se presentarán ocho bandas en vivo: Carmen de los Santos, Mux, Uoh!, Excelentes Nadadores, Deforma, Genuflexos, Isla de Flores y Portillo. La entrada es libre y gratuita.

Nelson Pino en la Nelly Goitiño

El cantante Nelson Pino celebrará 45 años dedicados al tango con un espectáculo “que reúne emoción, historia y la fuerza interpretativa que lo convirtió en una de las voces más queridas del género”, se publicita. El cantante recorrerá “los momentos más significativos de su carrera, combinando clásicos, nuevas versiones y sorpresas creadas especialmente para esta celebración”. La cita será el domingo a las 20.00 en el Auditorio Nelly Goitiño (18 de Julio y Wilson Ferreira). Las entradas se venden por Tickantel a $ 900 y $ 1.100.

Rolando y Paola Paz en el Cerro

El reconocido cantante y compositor de música tropical Rolando Paz se presentará junto con su hija Paola, también cantante, el domingo a las 19.00 en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norteamérica), donde repasará los éxitos que marcaron su trayectoria de 42 años, desde la Sonora Cumanacao hasta hoy. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 400.