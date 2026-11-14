Los mafiosos de Guy Ritchie: segundas temporadas de The Gentlemen y Mobland

Con The Gentlemen habiendo completado su segunda temporada en Netflix y Mobland a punto de hacerlo, es un buen momento para ponerse al día con ambas series y encontrar los seguros paralelismos que les imprimió Guy Ritchie, creador de la primera y showrunner de la segunda (que es creación de Ronan Bennett), a las historias de estos dos grupos de malandras londinenses sin conexión entre sí.

Alcurnia y narcos

Aunque esta temporada va de menos a más y se toma su tiempo para avanzar, cuesta creer que una de las series más entretenidas de Netflix haya nacido como adaptación televisiva de una película. Así es: The Gentlemen se estrenó en 2019 y contaba la historia de Mickey Pearson (Matthew McConaughey), un estadounidense que imponía un imperio de producción y tráfico de marihuana en Reino Unido, aprovechando las tierras de los empobrecidos nobles locales. Mickey quería retirarse y ese vacío de poder disparaba una trama de enfrentamientos, traiciones y sorpresas.

Esta misma premisa fue recogida en 2024, pero ahora nuestro protagonista es Eddie Horniman (Theo James), segundo heredero a un ducado en Inglaterra, que en realidad ha vivido siempre alejado de esa nobleza empobrecida y corruptible. Su familia fue obligada a pactar con narcotraficantes, los Glass (Kaya Scodelario, Ray Winstone y Harry Goodwins), y cosecha marihuana en sus tierras. Eddie iba de narco obligado a mafioso con gusto en aquella primera temporada y ahora lo vemos más metido en el rol que nunca.

Durante media temporada tenemos una repetición de la estructura ya vista: los diversos problemas de Eddie para hacer convivir su fachada de noble con su realidad de traficante, acaso en clave todavía más cómica. Promediando la temporada, las cosas se complican y el relato se torna más bravo y oscuro. Al mismo tiempo, la serie –en uno de sus aciertos– se vuelve más “europea”, puesto que gran parte de su trama se traslada a Italia y se propicia un quiebre interno entre los protagonistas, con una suerte de guerra civil entre el duque y los Glass.

Además de todo lo dicho, Theo James se consagra como uno de los grandes protagonistas masculinos del cine y la televisión (y qué bronca da que no considere ser James Bond).

The Gentlemen.

Perversión y gente fulera

Si las familias Horniman y Glass son más elegantes y educadas, los Harrigan se hicieron de abajo y se enorgullecen de ello. Los encarna un elenco de lujo: Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine y el protagonista total para Tom Hardy.

En esta segunda temporada enfrentan problemas varios. El primero, una suerte de “adquisición forzosa” por parte de mafiosos todavía más importantes, que comprenden que los Harrigan ya no son tan fuertes. Segundo, la familia principal está por completo hundida en una guerra civil (al igual que en The Gentleman, sí) entre padres e hijos, mientras su manejador Harry Da Souza (Hardy) trata de que no se maten entre ellos.

Aquí Ritchie y equipo apuestan a un tono mucho más sórdido, serio y contundente –que no está carente de humor, aunque sea negrísimo– para alcanzar picos más altos de dramatismo. Bien que lo consigue: nunca sabemos a qué atenernos entre los manejos de Harry, los arrebatos independientes de los Harrigan, con el patriarca (Brosnan) y la matriarca (Mirren) cada vez más locos y los ataques que les prodigan sus enemigos.

También con una tercera temporada confirmada, parece que no habrá descanso para los malvados en Londres aquí tampoco.

The Gentlemen, segunda temporada. Ocho capítulos de aproximadamente una hora. En Netflix.