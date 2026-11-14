Se nos rompió el amor: Mambo en La Cretina

A velocidad fulminante transcurre la trilogía que Miguel Morillo escribió para dos actores españoles. Le habían pedido tres obras para la misma dupla y dos sillas, ya que la idea era llevarlas de viaje. “De hecho, giran por España desde hace muchos años con las tres obras”, confirma Alfredo Goldstein, que trabaja por cuarta vez con un texto de Morillo, y la segunda que elige una pieza de esta trilogía.

“Se inspiró en tres clásicos. Perra vida, dulces sueños, que hicimos el año pasado, se basaba lejanamente en La vida es sueño. La segunda es El río en llamas, que se basaba lejanamente en Macbeth. Y la tercera es Mambo, que se basa ligera lejanamente en Medea, de Eurípides”. La palabra clave es lejanamente porque lo que quedan son “la traición del amor, de la venganza, o sea, la relación con los hijos, todo eso que alguna manera sucede en alguna medida en la trama central” del clásico.

Si en Perra vida... el mundo del trabajo, la rutina, los escalafones, eran el eje, en Mambo “con otro entorno, obviamente, otras situaciones, otro lenguaje, están el engaño, la traición, está el volver a intentar recuperar la pareja, como le pasaba a Medea con Jasón y al mismo tiempo, la venganza hacia la persona que ha traicionado”.

Del formato original no quedan rastros, porque acá el sufrimiento es comedia. O “como decía Denis de Rougemont, ‘el amor feliz no tiene historia’... Y Mambo promete no dejar a nadie indiferente”. Se trata de parejas y del fin del amor, marcado por el desgarro kitsch del melódico internacional de Rocío Jurado, “con ese estilo tan grandilocuente que tenía de cantar y hasta en su imagen; la obra también va hacia los extremos, o sea, propone desde la escritura torrencial y medio almodovariana una especie de gran catarata”, dice el director.

Aunque podría haber ensayado con los actores por separado, ya que tienen largos parlamentos que no admiten un respiro, prefirió el equipo entero. “Quería que tuviera un poco más de interacción, por eso además los diálogos que se entablan entre quien está en escena y quien hace una suerte de contraescena en lo oscuro. En los primeros textos, cuando se instala el conflicto, sí, que haya una separación total y que después a medida que va pasando la obra, se van uniendo entre la luz y la oscuridad y al mismo tiempo se van uniendo en dos escenas que son claves”, explica.

Goldstein se tomó la libertad de cambiar el final. “Se modificó a partir de la intervención de los tres, también porque hay una relación muy cómplice entre Fernando Amaral y Leonor Chavarría, que se conocen mucho”, apunta Goldstein.

“La obra es un poco la crónica de rupturas y el tratar de recuperar una relación que se va muriendo o que ya murió”, dice el director, y agrega: “Hay que pensar en alternativas para poder darle el sentido a la existencia. Los personajes son traicionados y lo ven personalmente, o sea, comprueban esa traición. Sin embargo, no lleva a la ruptura total desde un principio, porque todo el tiempo se aferran a esa pareja que duró tantos años y que supuestamente era feliz. Entonces, esa infidelidad que descubren va a contraposición de ese intento permanente de reconstruir la pareja. Tanto él como ella, con diferentes características, se niegan a aceptarlo. El manejo de la silla tiene que ver con cerrar determinados mundos, relaciones, para poder aventurarse a otras sin saber si eso podrá existir. Nunca el espectador va a saber si realmente el vínculo nuevo que se genera será efectivo o no, si existirá ese vínculo o no. Se habla de la amistad y del amor en las últimas partes de la obra, pero creo que ellos dejan abierta la posibilidad a una relación que quizás pueda repetir lo que sucedió. O sea, nadie está libre de esa posibilidad: de que la pareja vuelva a romperse... Si esa pareja se constituye. La obra no plantea un final feliz concreto y no plantea que una pareja se rehace o una pareja se construye. Directamente ellos se lanzan a la aventura sin saber lo que puede ocurrir”.

Mambo. El miércoles a las 20.30 en La Cretina (Soriano 1236) y todos los lunes hasta el 21 de diciembre. Entradas $ 600 en Redtickets.

Ballet y Freud

El lunes a las 20.30, en el Café Iberia Bar (Uruguay 801) el director Roberto Suárez, junto a Bruno Pereyra y Nicolás Rodríguez, invitan a adentrarse en el “páramo de ensueño” de su última obra, Ballet, estrenada en el marco del pasado Festival Internacional de Artes Escénicas, y a recorrer sus trayectorias anteriores. Será una nueva edición del Bar de Freud para intercambiar sobre teatro, textos y personajes.