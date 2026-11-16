Soy Luna llega a Montevideo con su comedia musical

El espectáculo de la juvenil estará el martes en el Antel Arena con sus figuras, la mexicana Karol Sevilla y el italiano Ruggero Pasquarelli.

Cuando Luna Valente, una adolescente oriunda de Cancún, deba mudarse a Buenos Aires para acompañar a su familia a raíz de una oferta laboral, comenzarán sus problemas. En su tierra natal la protagonista de la serie juvenil producida por Pol-ka y Disney Channel, interpretada por la mexicana Karol Sevilla, disfruta de patinar y pasar tiempo con su mejor amigo Simón, el mexicano Michael Ronda, con quien comparte el hobby de componer canciones.

El repentino traslado a América del Sur la obligará a adaptarse a una mansión en la que sus padres adoptivos trabajan en el servicio doméstico y a una institución educativa privada y elitista, donde conocerá a Matteo, su gran amor, interpretado por Ruggero Pasquarelli, mientras Ámbar, la argentina Valentina Zenere, no perderá oportunidad de hacerle la vida imposible. A la vez, entre canciones, coreografías y competencias de su equipo de patín, Jam and Roll, Luna descubrirá secretos relacionados con su origen sanguíneo.

A diez años de su estreno, Soy Luna, el espectáculo de comedia musical, vuelve a los escenarios con Soy Luna Tour: el último show, que llegará el martes al Antel Arena. La compañía trae a Sevilla, Ronda, Pasquarelli y los argentinos Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un cuerpo de bailarines en una propuesta que reúne las canciones más emblemáticas de la serie y los temas de su nueva temporada, disponible en Disney+.

La propuesta teatral avanza con la interpretación de los hits musicales de la serie, como “Alas”, “Valiente” y “La vida es un sueño”, y la presencia del elenco original de esta historia, que promete en escena un adelanto privilegiado de sus nuevas aventuras.

Tanto en plataformas como en la tevé, Soy Luna conquistó a una audiencia internacional que la convirtió en uno de los fenómenos juveniles de Disney Channel en América Latina y Europa. El programa fue emitido originalmente entre 2016 y 2018, y desde sus comienzos no demoró en generar una comunidad de fieles alrededor de sus personajes, sus historias y sus canciones, que explica su actual regreso.

La historia continúa con una nueva temporada, estrenada en julio de este año, que retoma el recorrido de Luna y su vínculo con el patinaje y la música. Para Pasquarelli, volver a interpretar a Matteo después de diez años fue una experiencia marcada por la emoción, cuenta a la diaria, aunque reconoce que también supuso reencontrarse con un personaje que había quedado atrás mientras se abocaba a su exitosa carrera musical en la vida real. “La verdad, siento mucha felicidad de volver a este universo, porque es un personaje que me dio mucha felicidad”, asegura. Y agrega: “No iba a haber un Soy Luna sin Matteo, así que sí o sí tenía que estar”.

Los preparativos del espectáculo, así como la filmación de los nuevos episodios del programa, tienen lugar en Buenos Aires, adonde el italiano Pasquarelli, que también se destaca en la primera temporada de la serie Cien años de soledad, se ha acostumbrado a volver. “Sé que soy un afortunado al poder hacer lo que más amo, que en este caso es cantar, bailar y actuar”, dice en alusión a los exigentes ensayos que requiere la comedia musical. “Poder vivir de mi oficio de artista y estar siempre en movimiento es lo que más me gusta”, remata el cantante y actor.