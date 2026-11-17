Las celebridades británicas suelen protagonizar toda clase de escándalos menores que los llevan a ser portada de los despiadados tabloides del espectáculo. Sin embargo, en los últimos días dos figuras renombradas del mundo del cine, la televisión y la literatura infantil fueron noticia por hechos criminales.

Por un lado, el comediante y actor Russell Brand fue condenado a diez años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual, mientras se investigan otras denuncias. En paralelo, una investigación reciente tiene por objeto al actor y escritor David Walliams por acoso, grooming y otras conductas sexuales inapropiadas.

Caso cerrado

La semana pasada, la Justicia encontró culpable a Russell Brand de un delito de violación y tres delitos de agresión sexual, todos ellos ocurridos entre 2004 y 2009. Con una condena de diez años y medio de prisión, se espera que cumpla alrededor de siete y luego salga en libertad condicional. El actor también había sido acusado de otras dos violaciones y un intento de abuso sexual, cargos que fueron desestimados durante el juicio.

Al dar a conocer la sentencia, el juez Joel Benathan se dirigió a Brand, a quien acusó de mostrar “un desprecio despreocupado y arrogante por el derecho de cualquier mujer a decir que no”. Y agregó: “No importa lo que las mujeres lleven puesto, no importa a dónde vayan o lo que beban, ellas mantienen el derecho a decir que no y a exigir justicia en los tribunales cuando depredadores sexuales como usted, señor Brand, actúan sin su consentimiento”.

El cargo de violación se refiere a una mujer que el comediante de 51 años conoció en el teatro Hammersmith Apollo de Londres en 2009. Una semana más tarde ella se presentó en su casa y tuvieron relaciones sexuales vaginales consensuadas, pero luego el actor la colocó boca abajo y la violó analmente sin preservativo. La víctima relató que al principio no podía hablar ni respirar, y que luego le pidió varias veces que se detuviera, en voz cada vez más fuerte. Después de varios minutos, Brand le ordenó que limpiara el desorden que había causado.

Las agresiones sexuales de las que fue encontrado culpable ocurrieron en un bar de Soho en 2004, cuando manoseó los senos de la víctima; en la radio Capital alrededor de 2005, donde empujó a la víctima contra la pared, la besó y manoseó todo su cuerpo en forma agresiva; y un incidente en 2009 en el que colocó su cara y nariz en el área vaginal de una colega. Después de la condena, otras seis mujeres acusaron a Brand de conductas similares.

Russell Brand era una superestrella de la comedia que comenzó haciendo stand up sobre su relación con las drogas y su adicción al sexo. En 2001 fue despedido de su rol de presentador en MTV por llegar vestido de Osama bin Laden al día siguiente de las caída de las Torres Gemelas; luego admitiría que había consumido crack y heroína unas horas antes. En 2004 saltó a la fama gracias a un spin-off de Gran Hermano y continuó cultivando su figura de “niño terrible” en diferentes series de televisión y programas de radio.

Cruzó el océano y participó en varias películas de Hollywood, como la remake de Arthur: el millonario seductor y Cómo sobrevivir a mi ex. También fue pareja de la cantante pop Katy Perry durante dos años. Su fama nunca disminuyó, incluso cuando difundió teorías conspirativas sobre la pandemia de coronavirus.

En 2023 una investigación conjunta de Channel 4 y The Times presentó los testimonios de las víctimas y posibilitó que comenzara una investigación policial. Por entonces Brand encontró la fe y se convirtió al cristianismo, lo que fue visto por muchos como una forma de distraer la atención o de distanciarse de las acusaciones como parte de una vida anterior.

Que pase el que sigue

Una investigación similar a la que hizo caer a Brand vio la luz hace pocos días, pese a los esfuerzos de los abogados de David Walliams por evitar su difusión. De hecho, el actor había afirmado que podía llegar a matarse si las acusaciones contra su persona se hacían públicas, por entender que sería sometido a un “juicio de los medios”.

El trabajo conjunto de ITV News y The Guardian reunió decenas de testimonios sobre la conducta de Walliams, acusado de utilizar su fama para aprovecharse de mujeres jóvenes y adolescentes con fines sexuales. Dos de los testimonios son de personas que lo conocieron cuando tenían 15 años y afirmaron haber sido víctimas de grooming por parte del actor y comediante.

Él niega haber cometido delito alguno y sus abogados afirmaron que aquella amenaza con el suicidio no era un indicio de culpabilidad sino el miedo a la vergüenza pública que deriva de un trauma de su infancia. Walliams es conocido por crear la serie de sketches Little Britain junto con Matt Lucas y por ser jurado en diez temporadas de Britain’s Got Talent, pero además se convirtió en un bestseller de la literatura infantil de su país, con títulos que suman más de 50 millones de ejemplares vendidos.