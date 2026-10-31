Dúo Karma y Encanto al Alma estarán en Música de la Tierra

Este año, el festival Música de la Tierra se celebra en el Parque de la Amistad, en Villa Dolores, y, como siempre, cuenta con una grilla variada que incluye música, talleres, clínicas, feria de comida y de emprendedores, y una mirada transgeneracional con ofertas para todas las edades y que incluye espectáculos y actividades para las infancias. La programación completa se puede consultar en la web de Música de la Tierra.

Atención, niñas y niños

Más allá de que la programación entera es disfrutable para toda la familia, habrá dos espectáculos específicos para niñas y niños: el sábado a las 14.00, en el escenario Parque, los cubanos radicados en Argentina Dúo Karma serán los encargados de abrir el festival, y el domingo, a la misma hora y en el mismo escenario, se presentarán los uruguayos de Encanto al Alma.

Xóchitl Galán, de Dúo Karma, manifestó, en diálogo con la diaria su felicidad y entusiasmo por presentarse en Música de la Tierra. “Nos gusta mucho lo que sucede ahí y para nosotros es una alegría estar porque es una tremendísimamente hermosa programación. Todos los que van a estar son grandes artistas, así que nos sentimos muy halagados de haber sido convocados y también nos alegra mucho que el festival tenga un espacio para las infancias y para toda la familia”, comentó, y destacó que esta celebración por los 15 años del festival está dedicada a la amistad: “Con esa esencia vamos a presentarnos”, afirmó.

Acerca del espectáculo que traen, contó que lleva por título Por aquí y por allá e incluye algunos de los temas más conocidos, pero también “canciones nuevas que aún no se han grabado y que vamos a estar compartiendo con la gente”. “Sigue manteniéndose ese espíritu de la música cubana, el formato dúo en el que solemos presentarnos, y va a haber, como siempre, percusiones corporales y canciones que incluyen juegos para proponérselos al público”, adelantó, al tiempo que contó que en el marco del festival también van a participar con alguno de sus temas de espectro amplio con el grupo Mamba Percusión. “Eso nos tiene muy entusiasmados, poder compartir con músicos uruguayos nos da muchísima felicidad”, expresó.

Por su parte, Leticia Passeggi, cantante de Encanto al Alma, dijo a la diaria que su participación en la grilla de Música de la Tierra es “una fiesta”: “De alguna forma la convocatoria propia de este festival invita a personas, grupos de amigos, familias que conectan con una sensibilidad respecto de la tierra y los vínculos que nos es muy afín. Para nosotros es una posibilidad hermosa de compartir nuestro trabajo en un marco que tiene todo que ver con nuestro propósito, nuestra sensibilidad, nuestra manera de hacer las cosas”. Sostuvo que es “esperanzador que exista una oportunidad así, que potencia proyectos de diversos estilos con una sensibilidad, con una búsqueda común de cómo queremos habitar y construir en este mundo”, porque “hay algo de Música de la Tierra que tiene que ver con festejar lo que nos nutre ‘desde las raíces’, hay un llamado profundo a cuidar, honrar y celebrar la tierra como sustento y casa, la cultura como la forma en que nos vinculamos con la vida, y este año particularmente celebrando la amistad, ese lazo con el otro, que nos nutre, cuida y enriquece el alma”.

Festival Música de la Tierra.

Sobre el espectáculo que van a presentar, contó: “Estaremos con la banda completa, tocando en vivo nuestras canciones que integran ritmos de nuestra tierra, propios de Uruguay, el Río de la Plata, América Latina, pensado para niñas y niños de 2 a 8 años, para despertar desde temprana edad el cariño y el disfrute por la propia cultura, enriqueciendo el acervo cultural, la sensibilidad artística y musical. En nuestro espectáculo las canciones y la interacción con el público invitan al buen trato y el respeto, así como a la reconexión con la tierra y al cuidado de la naturaleza. Buscamos aportar al disfrute colectivo una mirada respetuosa de las infancias y de la diversidad, haciendo de la celebración una oportunidad para fortalecer los vínculos y promover una cultura de paz”.

Talleres: de todo un poco

La agenda de talleres y actividades para las infancias es nutrida. Desde “Mundos invisibles: cómo el aprender sobre nuestro territorio cambia el mundo en el que vivimos” hasta “Aprendemos y nos divertimos con Loog”, pasando por “Aventuras de primavera” en el Planetario, “Dinosaurios del Uruguay”, a cargo del paleontólogo Matías Soto, “Armá tu robot de madera” y “El ovillo de lana”, a cargo de Alejandra Goldfarb, entre varios más, todos con inscripción previa en la web de Música de la Tierra.

Festival Música de la Tierra. Parque de la Amistad (Rivera 3275). Sábado 31 de octubre y domingo 1° de noviembre de 12.00 a 22.00. Entradas en Redtickets, 2x1 para la diaria.

Espacio Modelo. Foto: Alessandro Maradei

Pensar el Espacio

La Intendencia de Montevideo y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República convocan a niñas y niños de más de 4 años y sus familias a participar en una expedición y taller creativo para compartir ideas y propuestas, en una instancia de urbanismo participativo a partir de la consigna “¿Te sumás a imaginar un nuevo espacio lúdico e inclusivo en el Espacio Modelo?”. La cita es el sábado 7 de noviembre de 15.00 a 16.30 en el Parlamento (espacio circular) del Espacio Modelo (Cádiz 3280). La actividad es gratuita y los cupos son limitados, con inscripciones en https://ladiaria.com.uy/UxY. Las niñas y niños de hasta 8 años deben estar acompañados por una persona adulta.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Club de lectura en El Árbol Rojo

“Lazos y rulos enredados en el árbol” es sinónimo de una buena noticia. Las especialistas en literatura infantil y juvenil Cecilia Rodríguez (@lazosypalabras.uy) y Débora Núñez (@palabrasconrulos), de la mano de la Red Nacional de Clubes de Lectura, estarán a cargo del club para preadolescentes de 10 a 12 años (un viernes al mes de 16.30 a 17.30) y el espacio de formación en mediación lectora para adolescentes (un viernes al mes de 17.30 a 19.00) en Libros del Árbol Rojo (Rivera 2812). El primer encuentro será el viernes 27 de noviembre y se reciben inscripciones hasta el 24. Por más información e inscripciones: 099 683 822.