Buenos Muchachos no caduca; cuando parece que se van, vuelven. La banda atraviesa generaciones y sigue generando adeptos. Después de su show de comienzos de año, regresan este fin de semana, y lo harán en el Antel Arena, en un show que anuncian como “un largo río de canciones”. En la espera del reencuentro, volvemos sobre Uno con uno y así sucesivamente, tal vez su disco más escuchado, que cumple 20 años de su lanzamiento.

En abril de este año, cuando la banda tocó en el Teatro de Verano después de cuatro años de inactividad, se confirmó que esa obra es una de las más queridas por su público. A lo largo de diez canciones, las guitarras distorsionadas de Marcelo Fernández y Gustavo Topo Antuña, las baterías dinámicas de José Nozar y la voz astillada de Pedro Dalton logran conmover el corazón de muchos. El álbum propone un juego entre lo concreto y lo ambiguo, entre la experimentación sonora y riffs atrapantes. En sus letras, aparecen el Club Nacional de Football (en “Villete de oro”) e imágenes poéticas como “esas espaldas con alas rotas / con plumas de pelos de excusas” (en “Y la nave va”).

Durante la grabación del disco, entre junio y julio de 2006, la banda ya estaba consolidada, sobre todo después del reconocimiento de Amanecer búho, que obtuvo tres premios Graffiti e incluía el hit “He never wants to see you (once again)”. Ese éxito generó un poco de presión. Fernández recuerda el momento con mucha “incertidumbre”, ya que el disco “fue menos preparado que otros” con un proceso creativo “no tan grupal”, rodeado de “inseguridad”. La misma sensación tuvo el sonidista y productor Gastón Ackermann, cuando los escuchó una semana antes de ir al estudio: “Van a entrar a grabar y no tienen claras las canciones”, les confesó preocupado.

Por el bien de la banda, “se pusieron las pilas”, muestra de la obstinación de Buenos Muchachos para conseguir sus objetivos. Finalmente, se grabó en la fecha estimada y al día de hoy, gran cantidad de las canciones son las favoritas del grupo para más de uno. Tal vez el desorden de la grabación fue necesario para lograr ese sonido tan característico.

Lo tocaron en vivo en la sala DoS, de los dueños de BJ Sala, un espacio cultural muy importante de los años 2000. Fueron 900 personas, lo que superó la capacidad del lugar. “No se podía ni caminar”, dice el guitarrista, y agrega que le emocionó ver personas cantando “La isla era un camalote”, “un tema no tan convencional”.

Buena parte del material del álbum se trabajó a partir de maquetas que hizo Fernández. Se las mostraba a la banda, pensaban los arreglos, las letras y experimentaban en conjunto. El disco tiene mucho de él y cuenta que para la composición de “Lengua distorsión” se inspiró en los Pixies, que regresan a Uruguay en abril, y en particular en el álbum Bossanova (1990).

Conexiones

Durante los años en que no salían a dar shows, la gente los esperaba con ansias. “Todo el tiempo que estuvimos en silencio no dijimos nada y provocamos cosas sin darnos cuenta”, reflexiona sobre este tiempo en pausa, y lamenta: “Para muchos significó la pérdida de no tener esa banda que te salva la cabeza”.

Se entiende, entonces, que los oyentes hicieron trascender el disco, dotándolo de nuevos significados a partir de sus propias interpretaciones. Esta apropiación del público permite pensar la obra no como un objeto cerrado, sino como una creación que continúa construyéndose en cada escucha. Como Umberto Eco plantea en Obra abierta, incluso las creaciones más herméticas conservan un grado de apertura, que “exige una respuesta libre e inventiva” por parte del intérprete.

Camila Rocha tiene 34 años y es realizadora audiovisual. Conoció a la banda en un concierto en el Teatro de Verano de Melo. El público rondaba las 20 personas, pero la banda tocó como si estuviera lleno, recuerda. “Fue mágico”, dice. Ya no hubo retorno. Tenía 20 años y hasta entonces solo escuchaba metal y grunge de los 90. De inmediato la hipnotizó la voz oscura de Pedro Dalton y su música “llena de poder”. Uno con uno es el álbum de Buenos Muchachos al que más vuelve. Es “cultura uruguaya de la más preciosa: amor y odio, poesía y locura”, recuerda. Sus canciones favoritas son “La isla era un camalote” (es “vibrante y poderosa”) y “Vos más que vos” (“delicada y esperanzadora”).

A Pablo Abelenda la música de Buenos Muchachos le llegó tras ver en la tele el videoclip de “He never wants to see you (once again)”. Por aquellos años, el ahora dueño del bar La Luna Bajo Agua iba al liceo CIEI en Colón y sus amigos escuchaban música tropical o rock con trompetas y ska, cuyas letras no expresaban “la depresión que podía tener un adolescente”. Uno con uno es uno de los discos más presentes en su vida porque tiene una “complejidad propia del mundo”. “Conviven la belleza, el espanto y la tensión”, dice. En comparación con otros álbumes de la banda, le parece más “concentrado” y “épico”.

Pedro Ulfe Acuña conoció Uno con uno y así sucesivamente al escuchar la discografía completa en Spotify. Su canción favorita es “Villete de oro” porque concentra a nivel simbólico el disco, que para él es una “oda al sobrepienso”. “Hay una construcción sumamente deliberada en no silenciar, en retratar con mucha eficacia cómo se siente pensar mucho”. En resumen, para el diseñador el disco intenta asumir “cómo suenan la locura, la psique, la víscera y el juicio, sin denigrar ni glorificar”.

Eugenia Rodríguez Marra es médica y Uno con uno fue el primer disco de Buenos Muchachos que conoció. Se lo mostró un novio de su adolescencia a los 14. Su canción preferida es “Amor por coger”, porque resume una de las características que más le gustan de sus canciones: son “crudas, fuertes y hasta violentas al oído”, pero también “calmas”. Cada vez que la escucha de nuevo, dice, despierta algo “existencialista”, “querer saber quién sos”.

El primo del realizador audiovisual Martín Wozniak tenía cercanía con los integrantes y fue él quien lo introdujo a su mundo. Igualmente, no fue hasta tiempo después, en 2001, ya como estudiante universitario, que empezó a prestarles atención. En 2006 dirigió el videoclip de “La hermosa langosta aplastada en la vereda”. Filmaron en Arachania, un lugar central para la vida de los integrantes y para Wozniak. Accedió a un demo de Uno con uno y así sucesivamente antes de su lanzamiento, que escuchó con un amigo fanático. Para él, ocupa el cuarto lugar dentro de la discografía de la banda, por ser “muy para adentro, con explosiones siempre rabiosas”. Según su lectura, si Se pule la colmena (2011) puede relajarse, es porque toda la asfixia y enojo ocurren en el álbum anterior.