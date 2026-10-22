Durazno abre una ventana al cine migrante con un ciclo que une a Colombia y Uruguay

Del 22 al 8 de noviembre, el festival Territorios Soñados recorrerá teatros, centros educativos y espacios comunitarios con cortometrajes de países y entrada libre.

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Historias de quienes dejan su tierra, de quienes llegan y de quienes se quedan esperando tendrán su lugar en la pantalla durante las próximas semanas en Durazno: este jueves comienza la primera edición del Festival de Cine Migrante: Territorios Soñados, entre Colombia y Uruguay, una propuesta que usa el audiovisual como punto de partida para conversar sobre migración, memoria, identidad y construcción de paz.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Usina Cultural Durazno, dependiente de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, y el colectivo LEO con Sumercé, formado por mujeres colombianas que hoy viven en la ciudad. El eje del festival es el diálogo entre Colombia y Uruguay, pero la programación se abre también a producciones de otros países: obras que hablan de desplazamientos, de lazos comunitarios y de cómo cambian los lugares que habitamos.

El ciclo se inscribe además dentro de la quinta edición del Festival de Cine Colombia Migrante, un proyecto de alcance internacional que desde hace cinco años busca dar visibilidad a las experiencias de colombianos y colombianas que migran, dentro y fuera de su país, y aportar a la memoria colectiva a través del cine.

Un estreno con sabor local

La selección uruguaya proviene del catálogo RedUy de la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay (ACAU). Entre sus títulos sobresale uno con especial significado para el público local: Yi (el río que no se corta), ficción rodada en Durazno, dirigida por Karin Porley von Bergen y protagonizada por Enzo Vogrincic, que tendrá su estreno en el departamento en la función inaugural.

Una de las apuestas del festival es salir de la sala tradicional. La inauguración será el jueves 22 a las 20.00 en el Pequeño Teatro de Durazno, bajo el título “Territorios soñados”, con la nombrada Yi y los colombianos Achikanain y La tinaja.

Desde allí, el ciclo se desplazará por distintos puntos de la ciudad. El viernes 23 llegará al Centro Juvenil Re-creo del INAU con “Tejiendo caminos”, una función que incluye las animaciones uruguayas Dos pajaritos y Los carpinchos, de Alfredo Soderguit. El miércoles 28 será el turno del Polo Tecnológico UTU, y el jueves 29 del Instituto de Formación Docente, donde se proyectará un avance de Huerta inclusiva, documental realizado por el propio IFD.

El viernes 30, en AEBU, la jornada “Recordar: volver a pasar por el corazón” sumará las proyecciones de Yolanda camina sola y Alto el fuego, de Walter Tournier, y la exposición Gráfica de la memoria. El martes 3 de noviembre el Centro Comercial de Durazno recibirá “Emprender con identidad”, y el jueves 5 el liceo Impacto repetirá la función “Tejiendo caminos”.

Más allá de las películas, la propuesta pone el foco en el intercambio. Sus organizadoras lo definen como un espacio para reconocer las diferencias y, al mismo tiempo, descubrir lo que une a pueblos distintos, atravesados por experiencias parecidas.

El festival cuenta con el apoyo de la Embajada de Colombia en Uruguay, el Consulado de Colombia en Montevideo, el gobierno de Durazno y la ACAU, entre otras instituciones y empresas locales. Todas las funciones son con entrada gratuita.

Programación

Jueves 22 a las 20.00 inauguración del festival en Pequeño Teatro de Durazno: “Territorios soñados”

Yi, el río que no se corta (Uruguay, 2020), de Karin Porley von Bergen — 12.37 min.

Achikanain (Colombia, 2026), de Dana Sofía Flórez Muñoz — 4 min.

La tinaja (Colombia, 2026), de Mar Ajé y Ernestina Miranda — 13 min.

Viernes 23 a las 19.00 en el Centro Juvenil Re-creo INAU: “Tejiendo caminos”

Wing Shop (Colombia, 2025), de Andrea León, Sascha Smith y Gabriela Rojas Bustos — 5 min.

Dos pajaritos (Uruguay, 2022), de Alfredo Soderguit y Alejo Schettini — 9 min.

Los carpinchos (Uruguay, 2024), de Alfredo Soderguit — 10 min.

Miércoles 28 a las 19.00, en Polo Tecnológico UTU Durazno: “Un sin fin de saberes”

En tu ADN (Uruguay, 2021), de Carolina Campo Lupo — 20 min.

Ngubá (Colombia, 2023), de Mar Ajé y Ernestina Miranda — 12 min.

Jueves 29 a las 19.00 en el Instituto de Formación Docente de Durazno: “Habitar el territorio”

Huerta inclusiva (Uruguay, 2026), avance del documental de IFD Durazno — 3.21 min.

El abuelo sabedor (Colombia, 2026), de Michael Ramírez.

El buen vivir (Colombia, 2023), de Alejandro Garzón — Colectivo Mayaelo — 4.25 min.

**Viernes 30 a las 19.00 en AEBU Durazno: “Recordar: volver a pasar por el corazón”

Yolanda camina sola (Colombia, 2024), de John Agudelo Suárez — 20 min.

Alto el fuego (Uruguay, 2016), de Walter Tournier — 7 min.

Además, se podrá ver la muestra Grafica de la memoria.

Martes 3 de noviembre a las 18.30 en el Centro Comercial de Durazno “Emprender con identidad”

Donde el sol encuentra hogar (Uruguay/Argentina, 2026), Red Jesuita con Migrantes en las Américas.

Jueves 5 de noviembre a las 19.00 en Liceo Impacto: “Tejiendo caminos”

Wing Shop (Colombia, 2025), de Andrea León, Sascha Smith y Gabriela Rojas Bustos — 5 min.

Dos pajaritos (Uruguay, 2022), de Alfredo Soderguit y Alejo Schettini — 9 min.

Los carpinchos (Uruguay, 2024), de Alfredo Soderguit — 10 min.

Domingo 8 de noviembre a las 19.30 en Plaza Artigas