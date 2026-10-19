Ganadores de la edición 2026 del Premio de Periodismo Julio Castro

El primer premio fue para un artículo que cuenta, a partir de la historia del asesinato de un periodista en Baltasar Brum, las dificultades existentes para hacer periodismo independiente.

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Con el propósito de amplificar la cobertura periodística de lo que sucede en el interior del país, la diaria organiza todos los años desde 2020 el premio Julio Castro, designado de ese modo en homenaje a un gran periodista y maestro uruguayo nacido en Florida en 1908, que fue secuestrado por la dictadura cívico-militar en 1977 y permaneció desaparecido durante 34 años, hasta que sus restos fueron hallados en 2011 en el Batallón de Infantería 14 de Toledo.

En la edición 2026, un jurado conformado por los editores de la diaria Colonia y la diaria Maldonado, Francisco Abella y Mónica Robaina, la directora periodística de la diaria, Cecilia Álvarez, y el secretario de Redacción, Luis Rómboli, resolvió otorgar el primer premio al trabajo “Aquel niño de la escoba”, de Ismael Muller. A partir del asesinato de un periodista radial en Baltasar Brum en 2000, el autor aborda el tema de la libertad de prensa en el interior y las dificultades existentes para hacer periodismo independiente en el interior del país.

El jurado resolvió otorgar el segundo premio al trabajo “Chuy: la frontera liberada”, de Hugo Luján, un texto sobre la facilidad con la que se pueden evadir los mecanismos de control de cargas que entran y salen hacia Brasil en esa localidad rochense, y el tercer premio al trabajo titulado “El interior del temblor”, de Aníbal Álvarez Fontán, una nota sobre la enfermedad de Parkinson y quiénes sostienen los grupos de apoyo en el interior y en la capital.

Otros dos trabajos fueron distinguidos con menciones especiales y serán publicados en la diaria en los próximos meses.

Resultados del concurso

Primer premio: “Aquel niño de la escoba”, de Ismael Muller.

Segundo premio: “Chuy: la frontera liberada”, de Hugo Luján.

Tercer premio: “El interior del temblor”, de Aníbal Álvarez Fontán.

Menciones: “La vieja y terca persistencia de la precarización extrema en el trabajo rural”, de Iván Castro, y “El museo olvidado del poeta olvidado”, de Gustavo Fripp Rojas.