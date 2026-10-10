Mosquitos: grandes interrogantes del universo íntimo

En 2024, María Varela dirigió en el teatro Victoria Hijos e hijas, versión de Children, de Lucy Kirkwood (Londres, 1984), centrada en el vínculo entre una pareja de físicos nucleares jubilados con una colega que los visita en su pequeña cabaña cerca del mar, en un entorno de desastre ambiental. Esta temporada la sala Verdi vuelve sobre la perspectiva científica y el drama doméstico de la misma dramaturga británica con la coproducción Mosquitos, en su primera puesta en español. El estreno en 2017 en el National Theatre de Londres, dirigido por Rufus Norris, estuvo protagonizado por Olivia Colman. Aquí, Vachi Gutiérrez y Josefina Trías se hacen cargo de la puesta en escena que este fin de semana ofrecerá sus últimas dos funciones.

En la historia, dos hermanas, como el yin y el yang, se reencuentran en 2008 en Ginebra. Elisa (Dahiana Méndez) vive ahí, donde el Gran colisionador de hadrones está a punto de entrar en funcionamiento bajo tierra y se prepara para el gran desafío de su carrera: la búsqueda del bosón de Higgs. En cambio, su hermana Jenny (Trías), “esa clase de persona por la que el champú viene con instrucciones”, atraviesa uno de los peores momentos de su vida y decide visitarla junto con la madre de ambas, irónica, repelente y vulnerable a la vez, interpretada por Martha Vidal.

Foto: Carlos Dossena, difusión

La obra deambula entre dudas y certezas, lo grande y lo pequeño, el hijo de Elisa y las pruebas de la adolescencia, entre ellas, la construcción de una reputación en un ecosistema virtual. El diseño sonoro de Gonzalo Deniz y Fabrizio Rossi toma como punto de partida la representación de datos a través del sonido para construir un paisaje musical que conecta el universo científico de la obra con la emotividad de sus personajes.

Mosquitos. Sábado a las 20.00 y domingo a las 19.00 en la sala Verdi. Entradas en Tickantel desde $ 600.

Escenarios de la autoexigencia

Este sábado, a las 20.00, en la nueva Sala Zorrilla (Cerrito 475), la profesora de filosofía argentina Florencia Sichel trae a Montevideo su unipersonal Todas las exigencias del mundo, que ella misma escribió adaptando su libro homónonimo (Planeta, 2025) y que dirige Marcela Peidro. Referente en temas de adultez, crianza y maternidad, Sichel sube al escenario con una propuesta que mezcla humor, filosofía cotidiana y experiencia personal.

“¿Y si, en lugar de caer en la autoexigencia, nos rendimos en grupo?”, postula esta profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, que coordina el área de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación porteño. Sichel es además creadora del newsletter Harta(s) y una divulgadora con gran llegada en redes sociales. Las entradas están a la venta en RedTickets.

Galeano cerrense

Este mes el grupo Teatro Comunitario del Cerro, residente del Florencio Sánchez y de Esquinas de la Cultura, hace su presentación final de año y en noviembre la repetirá en el Centro Cultural Paso de las Duranas. Luego de una exitosa última muestra con El herrero y la muerte y de su presentación en La fábrica de personajes junto a la Banda Sinfónica de Montevideo, siguen con Universo Galeano.

La propuesta escénica, dirigida por Edy Baston, transita el universo del escritor de Las venas abiertas de América Latina, mientras que la música original en vivo acompaña el coro. Habrá función este sábado y el 16 de octubre a las 20.30 y el sábado 17 a las 19.00. Las entradas son a la gorra. Toman reservas al teléfono 1950 8921, por el Whatsapp 099 774 039 y por el correo [email protected]. El 20 y 21 de noviembre también se presentarán en el Centro Cultural Paso de Las Duranas.