Este domingo se estrena Tarima, el nuevo ciclo de sesiones musicales de la diaria Radio, con Suma Camerata

Un formato en el que lo sonoro y lo audiovisual construyen una experiencia cercana, cuidada y presente.

Subirse a la tarima implica exponerse, pero también abrir un espacio. Eso es exactamente lo que propone el nuevo ciclo de la diaria Radio: poner la música en el centro. Tarima se estrena este domingo, con lanzamiento en Youtube y en Antel TV. No es un recital ni una entrevista, sino un punto de encuentro entre la música y la escucha. Un formato en el que lo sonoro y lo audiovisual construyen una experiencia cercana, cuidada y presente.

Foto: Mara Quintero

En lo sonoro, se construye a partir de una microfonía de cercanía combinada con captación de ambiente, buscando un equilibrio preciso entre definición y espacialidad. Cada fuente se registra con micrófonos próximos que aseguran detalle y presencia, mientras que un sistema de room mics incorpora la acústica real del estudio y la interacción con el público.

En lo visual, se registra con un esquema multicámara que prioriza la continuidad y la observación por sobre el artificio. La puesta está situada íntegramente en el estudio de la diaria Radio, aprovechando su arquitectura, su luz y su materialidad como parte del encuadre. Los movimientos de cámara son contenidos y funcionales, para acompañar la interpretación sin intervenirla, mientras que el montaje respeta la lógica del vivo, construyendo una narrativa fluida que refuerza la sensación de presencia y cercanía.

Niño Gutiérre y Carlos Dopico. Foto: Mara Quintero

El ciclo cuenta con la dirección editorial de Carlos Dopico, conductor de La música me llueve, la dirección audiovisual de Federika Odriozola, la dirección de sonido de Edgardo Mattioli y la producción de Helena Cantera.

Dopico señala que el ciclo propone la posibilidad de ser testigos del trabajo en vivo de algunas bandas o solistas de la escena local. “No solo aquellas personas que nos acompañan en cada sesión, como parte de una pequeña platea en vivo, sino también todas aquellas que lo verán desde el canal de Youtube de la diaria. Tanto el abordaje visual como el sonoro están pensados como una invitación a vivir desde un lugar privilegiado esa alquimia musical”, subraya.

Foto: Mara Quintero

“Aquí no hay artificios, sino que están expuestos los preparativos, la química entre el equipo técnico y artístico y, por supuesto, el resultado final. Si bien habrá una pequeña entrevista con cada proyecto invitado, el atractivo central será la sesión misma. Esta es una pequeña muestra de lo que se puede hacer con compromiso, rigor profesional, cuidado estético y gran pasión por la materia musical. En cada encuentro acontece algo especial, inexplicable, aunque constatable una vez que alguien pone play a Tarima”, subraya Dopico.

Niña Lobo. Foto: Mara Quintero

Este domingo se estrenará con la participación de Suma Camerata, el proyecto comandado por Juan Casanova (Traidores), Pedro Dalton (Buenos Muchachos) y Luciano Supervielle (Bajofondo). El ciclo continuará con una frecuencia semanal, presentando una banda cada domingo de noviembre. Seguirán Niño Gutiérre, Niña Lobo y Anita Álvarez de Toledo.

Foto: Mara Quintero

A Casanova el ciclo le parece “una iniciativa de calidad, un nuevo espacio donde difundir la música nacional en un ambiente cuidado en lo que refiere a audio y visuales, y con una producción profesional”, algo que “es muy importante” para los artistas. “La sesión de Suma Camerata es especial, ya que es una formación un tanto atípica y somos unos cuantos en escena, pero lo pasamos muy bien y quedamos contentos con el resultado”, señala.

Equipo de Tarima. Foto: Mara Quintero

Supervielle también subraya que quedaron muy entusiasmados porque el formato “semiacústico” va muy bien con el tipo de música que hacen, y así se luce bien el tipo de arreglos que manejan. Adelantó que tocaron “dos himnos del rock nacional”, uno de Buenos Muchachos, “Sangre de Arachania”, y otro de Traidores, “Como una plegaria”. También sonó “Licor de los sistemas”, una de las canciones originales de Suma Camerata, incluida en su disco homónimo, publicado en mayo de 2026.

Tarima. En Youtube y Antel TV.

Gerardo Nieto, Yesty Prieto y Miguel Ángel Cufos, durante un ensayo de Karibe con K (archivo, 2021). Foto: Alessandro Maradei

Karibe con K en el Teatro de Verano

Este domingo a las 21.00, Karibe con K se presentará en el Teatro de Verano con el espectáculo Colosal, que se anuncia como “una noche para disfrutar de sus grandes clásicos, nuevas versiones y todo el ritmo de la banda, en un show renovado y pensado para cantar, bailar y disfrutar de principio a fin”. Además, marca la nueva etapa del grupo, con el regreso de Alex Stella, que se reencuentra con Gerardo Nieto, Yesty Prieto y Miguel Ángel Cufós. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.490 a $ 3.190.

Trotsky Vengarán en el Cerro

La banda de Guillermo Peluffo, Hugo Díaz y compañía sigue festejando sus 35 años de carrera. Este sábado se presentará en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norteamérica). Además de tocar sus clásicos, Trotsky Vengarán seguirá estrenando canciones de su nuevo álbum, Videoclub. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 600.

Rey Toro y AFC

La banda de metal Rey Toro y el dúo de hip hop AFC se presentarán este sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 880.

Sucia Esquina en Villa Dolores

3 6 9 es el nuevo disco de la banda Sucia Esquina, que lo presentará este sábado a las 20.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla). Las entradas se venden por Redtickets a $ 500.