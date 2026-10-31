Una despedida a Patrick Stewart a través de sus roles más memorables

El actor británico Patrick Stewart, cuya carrera fue desde el drama shakesperiano a los más grandes blockbusters del cine, murió el miércoles a los 86 años en su hogar de Los Ángeles, luego de sufrir brevemente de Alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Inmensamente popular por su rol como el capitán Picard en Star Trek: la próxima generación, la serie que revitalizó la saga original, le imprimió un carácter intelectual y a la vez emocional al líder del equipo de navegantes espaciales que debe lidiar con desafíos inéditos y civilizaciones desconocidas.

Stewart “fue abrazado por su familia y amigos, rodeado de música en vivo, plegarias, lágrimas, risas y la clase de emoción profunda que solamente él podía inspirar tras una vida dedicada a todos nosotros”, describió Kelly Bush Novak, su vocera desde hace mucho tiempo. “Atesoraremos por siempre la paz y serenidad que reflejó su rostro, recuerdo imborrable de su gracia inquebrantable”, agregó.

Su carrera cubrió más de seis décadas y recibió toda clase de reconocimientos de sus colegas teatrales, televisivos y cinematográficos. Esta lista busca celebrar a Stewart a través de sus roles más conocidos y también los otros.

Gurney Halleck en Dune (David Lynch, 1984)

El espacio y la ciencia ficción fueron ámbitos cercanos a Stewart antes de que encarnara a Picard. En la primera adaptación de Dune, encarnó al mentor del joven Paul Atreides, en una producción tan cargada de problemas que su director, David Lynch, no quiso incluir en su CV. Lynch convocó de urgencia a Stewart para sustituir al veterano Aldo Ray, aunque lo conocía solo del teatro y pensó que estaba convocando a un anciano por lo que había visto sobre las tablas (Stewart tenía 44 años para este momento). Igual se quedó con el papel, logró memorables momentos de dignidad (la marca de la casa) en el medio del desaguisado que resultó la película y protagonizó una anécdota inmortal: cuando le presentaron a su compañero de elenco, Sting, de The Police, creyó que era un músico en la banda de la policía.

Jean-Luc Picard en Star Trek (1987-2023)

Este es el Stewart más pop, el que logró que las nuevas generaciones abrazaran a un segundo capitán de la nave estelar Enterprise, incluso con más cariño que al intocable capitán Kirk que interpretaba William Shatner. Su Picard ya no era un héroe clásico, sino un diplomático que tenía en su tripulación a quien se encargara de dar los golpes y conquistar a las mujeres, aunque en ocasiones demostrara que no precisaba pelo para tener mañas. Con él y el sólido elenco que lo rodeaba, la franquicia creada por Gene Roddenberry reforzó el formato de “el dilema filosófico de la semana”, supo trascender al cine e incluso llegó al streaming cuando parecía que ya habíamos visto lo último del personaje. Se fue por la puerta grande.

Men in Tights.

Leondegrance en Excalibur (John Boorman, 1981)

En una película plena de imágenes, momentos y personajes memorables, la presencia de Stewart como el rey Leondegrance (padre de Ginebra según el mito artúrico y primero que reconoce a Arturo como rey de todos ellos) sobresale y salta a la vista, imposible de dejar de mirar. La magnética aparición, muy importante durante el primer tercio de Excalibur, es curiosa dentro de su filmografía por aparecer barbado y con larga cabellera. Por lo demás, es un peliculón. Es la vara contra la que se medirá toda adaptación de la leyenda de Arturo y sus Caballeros de la Mesa Redonda, entre otras cosas, por el aporte de Stewart, quien devora una escena al exclamar con su estentórea voz: “¡Vi lo que vi! El chico sacó la espada. Si se ha elegido a un niño, ¡un niño será el rey!”.

Darcy Banker en Green Room (Jeremy Saulnier, 2015)

La decencia de Picard, la empatía de Xavier, la dignidad de Gurney Halleck: Stewart logró transmitir valores positivos a lo largo de toda su carrera, casi siempre en figuras referentes morales. Se ve que en algún punto se aburrió o quiso demostrar que todo lo podía y decidió encarnar a uno de los peores villanos vistos en pantalla: el neonazi Darcy Banker, quien termina asediando, al frente de su congregación, en un mugroso vestuario, a una banda punk que después de un concierto ve lo que no debería ver. Frío, calculador, pragmático y violento, Banker actúa como un hombre de negocios enfrentado a un dilema, aunque la solución sea eliminar a media docena de personas. Un tenso thriller al que la participación y aporte de Stewart torna prácticamente una película de terror que no carece de intenso gore; débiles de estómago, abstenerse.

King Richard en Robin Hood: Men in Tights (Mel Brooks, 1993)

Su aparición en los minutos finales de la película es inolvidable. Patrick Stewart tuvo varios momentos de comedia altos, como la vez que se interpretó a sí mismo en Extras como actor reputado que había escrito un guion sobre un hombre que desnudaba mujeres con la mente, o aquel maravilloso capítulo de Los Simpson en el que interpretaba al líder de los Magios, la logia secreta que debía cambiar sus normas luego de descubrir que Homero podía ser el elegido (tuvieron que llegar los DVD para poder escuchar la voz de Stewart en el audio original). Fue el narrador de las películas del malhablado osito Ted y el director de la CIA Avery Bullock en American Dad!, dos creaciones de Seth MacFarlane.

X-Men.

Charles Xavier en X-Men (2000-2026)

Si bien mantuvo su rol como líder pacifista de una escuela de mutantes durante pocos años, lamentablemente terminó convertido casi en un chiste, y se fue por la puerta giratoria. Stewart era el preferido de la hinchada para interpretar a Charles Xavier desde mucho antes de que se confirmara una película, y por una vez hacerles caso a los fanáticos dio resultado. En aventuras desiguales, que iban desde la máxima efectividad de X2 o Logan hasta el cameo glorificado en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el aplomo que le contagiaba a su personaje era más poderoso que cualquier guion genérico. El problema fue cuando sus apariciones comenzaron a acumular muertes de Charles Xavier; lo despedimos más veces que a Los Olimareños. Y todavía nos queda una despedida para diciembre en Avengers: Doomsday, que obligatoriamente será definitiva.