Una experiencia estética transdisciplinar y un cuento de hadas para adultos

“Soliloquio cinematográfico musical y teatral” es el término que Pedro Cayota utiliza para presentar la nueva obra de Territorialidades, un colectivo de cine escénico responsable de una serie de entregas artísticas imposibles de encasillar, que siempre invita de un modo u otro a experimentar integralmente la forma de habitar los estados de ánimo y el entorno.

El capítulo más reciente, que ocupará en una única función la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta, del Sodre, el domingo 1° de noviembre a las 20.00, se titula La tipa y el borracho. “¿Cómo explicar de qué va?”, se pregunta, retórico, el autor. “El título lo dice todo, historias de amor y ruptura, los árboles como metáforas, el borracho florece en carnaval y la tipa a veces escupe, a veces llora, la chicharra de la humedad mastica la hoja y una gota de savia aflora. Mis relaciones amorosas de frente y cámara en mano, me fui a lo más íntimo para salir a flote, de sólido a gaseoso. Olvidos; los casamientos están llenos de gente y los divorcios, vacíos”.

Cayota es docente de creación documental en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República y en la Escuela Comunitaria de Cine del Oeste. En sus obras escénicas, que se han presentado en el TPK de Barcelona, en el Sodre, en Cine Universitario y en el Planetario de Montevideo, se desdibujan los límites entre disciplinas. En este espectáculo está a cargo de la dirección general, la realización cinematográfica y la música original, que interpretará en vivo junto con Julia Somma; en tanto que la dirección teatral y asesoría de montaje corresponden a Agustín Pérez Milano.

Princesa prófuga

En 2022 Chepe Irisity dirigió al elenco de la Comedia Nacional en Historia del soldado, de Igor Stravinsky y Charles F Ramuz. En 2024 asumió el desafío de adaptar una pieza del Siglo de Oro, La venganza de Tamar, de Tirso de Molina, que con guiños musicales anacrónicos estrenó y tomó carrera en la sala Verdi para representar luego a Uruguay en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. La temporada pasada se animó con otro título españolísimo, El perro del hortelano, la comedia de Lope de Vega, que montó con éxito en El Galpón basándose en el recorte que ya había hecho su colega Eduardo Vasco.

Este fin de semana regresa a las tablas aunque con dramaturgia propia. Se trata de una obra con la que vuelve a apostar al humor y a las historias cortesanas, Un estúpido cuento, un texto que recibió una mención en el premio Juan Carlos Onetti 2025, y que sube a escena este sábado.

Autor, entre otras, de Preciosa (o la vida de los caballos), Irisity escribe y dirige una fábula de emancipación, en la que una joven princesa mata al rey y huye del castillo familiar junto con su gato. En su fuga atraviesa un bosque lleno de peligros, visiones y encuentros absurdos que desarman los clichés del cuento de hadas. Perseguida por una bruja capaz de invadir su mente, deberá enfrentarla para romper el vínculo que la mantiene sometida. Actúa Lisa Pons Vidal, quien comparte escena con el músico Martín Sorriba, amigo y cómplice del director en anteriores proyectos.

La tipa y el borracho. Domingo 1° de noviembre. Sala Hugo Balzo del auditorio del Sodre. Entradas en Tickantel desde $ 888. 2x1 para la diaria.