Desde agosto hasta diciembre de 2025, Trotsky Vengarán lanzó un total de cinco canciones nuevas –de a una por mes–, casi medio disco. Guillermo Peluffo, cantante y uno de los compositores de la banda, dice que las plataformas digitales supuestamente se basan en estilos de consumo diferentes a los de antaño, por eso los sellos suelen insistir con nunca sacar un disco entero, sino hacer lanzamientos cada poco tiempo. Sobre Todo está por pasar (2022), el último álbum de la banda hasta el momento, Peluffo subraya que lo hicieron con mucha energía y entusiasmo, y luego tuvieron que presentarlo en cuotas, pero así se les desarmaba “la excitación” que tenían con el disco.

“Entonces, esta vez, que estamos en proceso de hacer un disco nuevo, decidimos invertir el orden: empezamos a mostrarlo sin tenerlo terminado. No lo grabamos todo, sino lo que sería la mitad: elegimos cinco canciones con un perfil de producción que lo podíamos abordar sencillamente. Son canciones muy repentistas, de impacto inmediato, la receta del punk-rock en la que trabajamos nosotros, y sacamos cuatro canciones originales y un cover”, comenta el cantante.

La última canción que publicaron, el 25 de diciembre, fue una versión de “¿Por qué me hacés llorar?”, del fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel. Peluffo dice que la canción tiene una lógica “medio hipnótica” porque “es demasiado sencilla y directa”, con una letra “pícara e inocente, de otra época”, ya que el personaje canta que nunca había llorado ni tomado: “Yo nunca, nunca había llorado / y menos de dolor. / Y nunca, nunca había tomado / y menos por un amor”. “Nos pareció que pegaba mucho con lo nuestro, y nos la fuimos quedando. Siempre vamos probando covers de otros artistas, pero últimamente nos pasa que no siempre encontramos que le estemos sumando algo. Aparte, es una canción que tiene muchas versiones, nos pareció divertido meternos con una canción que está versionada como 200 veces. Funciona muy bien, ya la hemos tocado en vivo y a la gente le gusta muchísimo”, agrega.

“Jugados a nuestra suerte”

Las letras de las cuatro canciones originales que editaron, en mayor o menor medida, pintan los tiempos que corren, así como aquel disco que lanzaron en 2002, en medio de la famosa crisis, Todo lo contrario. De las nuevas canciones, quizás la que más tenga esa pintura del zeitgeist sea “Jugados a nuestra suerte”: “Alguien tocó el botón de rebobinar / y la historia arrancó para atrás [...] / Adiós a los derechos, / ahora hay que pagar, / sos tu propio jefe / y un esclavo funcional / Los árboles festejan la motosierra, / Campanita está en OnlyFans”.

Peluffo dice que, llamativamente, para él y los demás músicos de la banda, porque ya son “gente grande” –el cantante nació en 1970–, algunos aspectos de la visión del mundo que tenía a los 15 años siguen siendo muy parecidos: “Un mundo cruel que te aliena”. “Era la visión de cuando éramos adolescentes y nos terminamos acercando al punk-rock para buscar una visión más cercana, una manera de interpretar esta realidad, salir para otro lado y canalizar la energía negativa que surge de la frustración; ese sentimiento de agobio de que uno está por fuera de las decisiones importantes. Nos llamó mucho la atención vernos con sensaciones similares y, en vez de escaparle, nos sumergimos en ese lugar, que conocemos muy bien sentimentalmente”, subraya.

Peluffo agrega que se preocupan por señalarlo porque “hay un sentimiento de angustia que se genera, más allá del concepto que tengas política o socialmente, un sentimiento de desesperanza con este mundo que nos toca vivir, con la muerte de las utopías y un pensamiento demasiado materialista”.

“Estamos viendo personas muy angustiadas; de distintas edades, no es una cuestión generacional, por el lugar hacia donde estamos yendo. Eso está flotando todo el tiempo, y la inestabilidad laboral ya nos atraviesa a todos. Es un mundo que parece que no nos está esperando”, subraya. En cambio, “Yerba mala”, otra de las canciones nuevas, trata de abordar esa frustración –acota Peluffo– con un “tono más simpático, burlándose de la maldición”, algo que etiqueta como “un núcleo recurrente” de Trotsky Vengarán.

El cantante destaca que esta serie de nuevas canciones tiene una conexión “inmediata” con el repertorio histórico de la banda, “dialogan rápidamente” con las canciones clásicas, “sin que sea estrictamente repetir la fórmula”. La idea que manejan es sacar el disco este año, y quienes quieran escuchar en vivo lo nuevo –y lo viejo– de Peluffo, el guitarrista Hugo Díaz y compañía, tendrán la oportunidad este sábado en el festival Solo Rock y Vos, en Maldonado, con entrada gratis. En el festival también se presentarán La Triple Nelson, la banda local Vientos de Libertad y varios grupos más.

“Es verano: fiesta, aire libre, un recital gratis; van a ir personas que de repente no conocen todas las canciones de Trotsky, pero algunas que sí, y nosotros queremos que los distintos públicos la pasen bien. Hay gente que va a ver a otras bandas y nosotros también nos sentimos responsables de darle un buen show”, finaliza Peluffo.

Trotsky Vengarán, La Triple Nelson y varias bandas más, en el festival Solo Rock y Vos, sábado desde las 15.30 en El Placer, Punta del Este (Maldonado). La entrada es libre y gratuita.

Tabaré Cardozo en el teatro Escayola

El cantautor y murguista Tabaré Cardozo está festejando sus 25 años de carrera, y además de publicar un vinilo con grandes éxitos, titulado Murga, con diez canciones, emprendió una gira por diversos puntos del país. Este sábado a las 21.00 se presentará en el teatro Escayola de Tacuarembó. Las entradas se venden por Tickantel (quedan pocas, a $ 1.000).

Mota en Live Era

Mota, la banda liderada por el cantante Pablo Silvera, ex Once Tiros, se presentará este sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco). Las entradas se consiguen por RedTickets a $ 980.