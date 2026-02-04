El festejo de los 30 años de La Vela Puerca tendrá un nuevo capítulo el próximo sábado 21 de marzo en la nueva edición del Cosquín Rock Uruguay, que tendrá lugar –en una sola jornada– en la rambla de Punta Carretas.

La banda uruguaya de rock liderada por Sebastián Teysera cerrado 2025 en ese mismo predio con un concierto al que concurrieron 40.000 personas. El jueves pasado volvió a celebrar su treintena en el balneario Atlántida, en la primera fecha del festival Canelones Suena Bien, ante un público estimado de 50.000 espectadores.

“La Vela Puerca ha sido una de las bandas más recurrentes en la historia del Cosquín Rock”, recuerdan desde la organización del evento. Si sólo se toma en cuenta la edición local, el grupo musical integró las grillas de 2019, 2023, 2024 y 2025. Y si se buscan más razones de su nueva inclusión, alcanza con saber que La Vela participó en diez ediciones de la versión argentina –la primera en 2014 y la última en 2022– y también dirá presente en la del próximo 14 de febrero, en el predio del aeródromo Santa María de Punilla.

De esta forma, la organización anuncia que la lista definitiva del festival tendrá actuaciones de Abuela Coca, Agarrate Catalina, Camila Ferrari, Camionero, Ciro y los Persas, Cuatro Pesos de Propina, DJ Sanata, Divididos, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Flor Sakeo, Florencia Núñez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Julieta Rada, Kapanga, Koino Yokan, La Santa, La Vela Puerca, Louta, Malapraxxis, Manu Martínez, Miel, Milongas Extremas, Rueda de Candombe, Samba do Márcio, Silvestre y la Naranja, Nacho Algorta y la Susi, Trotsky Vengarán, Tussiwarriors, Wos, YSY A.