“Es raro, pero para mí muchas de las cosas que decíamos en los primeros discos siguen siendo actuales”, declaró el guitarrista fundador de Living Colour, Vernon Reid, entrevistado por Billy Corgan en su podcast The Magnificent Others, hace un par de meses.

De inmediato recordé “Ignorance Is Bliss” (la ignorancia es felicidad), antes que otros hits de la banda. Luego, una disquería cercana a la Biblioteca Nacional, con precios carísimos y excelente mercadería, perdida entre locales de fotocopiado para los estudiantes de Derecho, y las vueltas de vinilo de Stain, el tercer LP de la banda, sonando en un equipo de audio en la casa de mis padres en Belvedere.

Ya era fan de Living Colour para esa época, pero solo me decidí a comprar ese álbum en su formato más antiguo tras los corrillos sobre el talento del recién llegado bajista Doug Wimbish. Efectivamente, sus destrezas se aprecian con facilidad en Stain, sobre todo porque las líneas de bajo ocupan un lugar privilegiado en ese repertorio, con el que la banda intentaba estar, a la vez, a la altura de su prestigiosa discografía y a tono con la movida grunge y alternativa que había invadido el mercado musical y sus modas aledañas.

A pesar de ser una verdadera joya –tal vez falta de hits–, no pasó demasiado con esa apuesta algo oscura, en comparación con su antecesor, el notable y chillón Time’s Up (1990). El grupo terminó separándose a principios de 1995.

El presente de Living Colour, que volvió a sus andanzas solo cinco años después, se aprecia en su justa medida con su actuación en el ciclo Tiny Desk, de junio de 2025.

Ahora, los virtuosos músicos –el vocalista Corey Glover, el guitarrista Vernon Reid, el baterista Will Calhoun y Doug Wimbish– llegarán nuevamente a Montevideo. Su mejor manera de sentirse en casa es tocar un repertorio de pura electricidad, que solo da descanso a los oídos más sensibles con la calma playera de “Solace of You”.

El comienzo de su paso por el célebre ciclo arranca con su superhit “Cult of Personality”: “Conozco tu ira, conozco tus sueños / He sido todo lo que quieres ser / Oh, soy el culto a la personalidad / Como Mussolini y Kennedy”, dice la letra de una canción que, a favor de la banda, no quedaría tan bien sin distorsión.

No fue otro que Mick Jagger quien vio futuro en la mezcla de rock, funk y denuncia político-social del grupo neoyorquino fundado en 1984. Luego de verlos en vivo, decidió seguir de cerca sus pasos, al punto de producir las canciones de uno de sus demos –entre ellas, “Cult of Personality”– y, como productor ejecutivo, encargarse de que viera la luz la placa debut del grupo, Vivid, de 1988.

¿Cómo salió la jugada? Living Colour se fue de gira con los Stones, justo en la época del triunfal regreso de los británicos con su aclamado álbum Steel Wheels. Una versión del grupo de “It’s Only Rock and Roll”, en vivo junto a los Stones, es la mejor postal de aquel momento y quizás –cómo no– el pico más alto de la historia de Living Colour.

Si están pensando en entrar a una plataforma digital para evaluar el verdadero valor de esta supuesta reliquia, recomiendo ir directo a Time’s Up. “Elvis is Dead”, con Little Richard como invitado, convence a cualquiera.

La conexión uruguaya

Al contrario de lo que puede suponerse, hay más novedades del presente, además del merecido autohomenaje que los tiene nuevamente de gira por América del Sur. En Uruguay será su segundo recital. El primero fue en agosto de 2007 en el Cine Plaza, con Bufón como telonero.

El último disco solista de Reid, Hoodoo Telemetry (2025), es un paquete abundante de excentricidades globales que lo hermana tanto con Joe Satriani y Santana como con los locales Popo Romano, Hugo Fattoruso y los hermanos Ibarburu.

Si bien lo de Reid siempre fue el funk y el rock, a comienzos de la década de 1980 se curtió junto al baterista jazzero Ronald Shannon Jackson y compartió proyectos, entre otros popes del jazz y la avant-garde musical, con John Zorn y Don Byron.

Esa impronta experimental también se refleja en este álbum esencialmente personal, hijo de la pandemia de covid-19, de sus paseos en bicicleta por una Nueva York vacía, de las fotos de la ciudad registradas durante ese tiempo y de la pérdida de su amigo, el músico y escritor Greg Tate. “En este momento de mi vida, realmente quiero hacer lo que tenga ganas”, también le confesó a Corgan.

En 2005 Reid fue el primero de los Colour en llegar a Uruguay, invitado a participar en el Festival de Jazz de Montevideo.

Por otro lado, están las visitas a nuestro país del percusionista y activista afro Will Calhoun. En el verano de 2005, invitado por la embajada de Estados Unidos y especialmente interesado en el candombe, el músico participó en Las Llamadas por la calle Isla de Flores, brindó talleres de percusión en Mundo Afro y participó en ensayos de la comparsa Sarabanda.

La segunda visita del grupo coincidirá con las fiestas del carnaval más largo del mundo. No sería raro que incluyera en su repertorio “Love Rears Its Ugly Head” (el amor levanta su fea cabeza) en homenaje a los más castigados del desfile por 18 de Julio.