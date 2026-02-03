A principios de 2025, justo antes de que comenzara un nuevo período de la presidencia de Donald Trump, se anunció que Brett Ratner estaría detrás de un documental acerca de la primera dama, Melania Trump. Ese proyecto marcaba el regreso del director a la actividad después de que en 2017 seis mujeres lo acusaran de conducta sexual inapropiada como parte de una investigación del periódico Los Angeles Times, que llevó a que fuera despedido por la agencia que lo representaba.

La noticia también señalaba que Amazon MGM Studios había obtenido los derechos de Melania para su distribución en salas de cine y en streaming. La compañía de Jeff Bezos, también propietario de The Washington Post, el periódico que cambió su línea editorial para favorecer al presidente estadounidense, prometía a los espectadores “una mirada sin precedentes” a la vida de Melania Trump. “Estamos encantados de compartir esta historia realmente única con nuestros millones de clientes en todo el mundo”, dijo por entonces un vocero de Amazon.

“Empezamos la producción en noviembre y actualmente estamos filmando”, contó Melania en el canal Fox una semana antes de que su esposo volviera a ser presidente. “Es el día a día, lo que hago, qué tipo de responsabilidades tengo. La gente no lo sabe y quiere verlo”, explicó la nativa de Eslovenia. “Es la vida cotidiana desde el equipo de transición hasta la mudanza a la Casa Blanca: hacer las valijas, formar mi equipo, la oficina de la primera dama, mudarse a la Casa Blanca, lo que lleva hacer que la residencia sea tu hogar y contratar al equipo que necesitás”.

Durante el resto del año se habló poco del proyecto, pero en noviembre fue noticia que Donald Trump habría presionado a Paramount para que diera luz verde a una cuarta entrega de la saga Una pareja explosiva (Rush Hour), protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, y dirigida por Ratner. Unos meses antes Paramount había llegado a un acuerdo extrajudicial con Trump por 16 millones de dólares en una demanda que parecía perdida para el presidente y que muchos interpretaron como un soborno encubierto para no entorpecer la fusión de la empresa con Skydance.

Antes de fin de año llegó el tráiler y la sinopsis oficial, que prometía “un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la asunción presidencial de 2025 a través de los ojos de la primera dama”. Se anunció el estreno para fin de enero de este año, junto con una docuserie de tres episodios que llegará más tarde a Prime Video, de Amazon, plataforma en donde luego estará disponible la película.

En las horas previas al estreno, con un clima político enrarecido por el caso Jeffrey Epstein, en el que volvió a estar involucrado Ratner, y los asesinatos en manos de agentes del servicio de migración, el presidente Trump habló de la película con la prensa. “Recupera un glamur que ya no se ve”, dijo, y agregó: “A nuestro país le vendría bien un poco de eso, ¿no es cierto?”.

Melania, el documental, no atrajo a la crítica ni al público. Según el sitio Box Office Mojo, propiedad de Amazon, en su fin de semana de estreno recaudó siete millones de dólares en Estados Unidos. Si bien es cierto que fue el mejor estreno para un documental en más diez años (a excepción de los conciertos de Taylor Swift y otros musicales), está lejos de cubrir los costos y muchísimo más lejos de dar ganancias. Amazon MGM Studios pagó 40 millones de dólares por los derechos y se estima que gastó otros 35 millones en la campaña promocional, una cifra récord para la compañía.

A propósito de eso, el comediante y presentador televisivo Jimmy Kimmel, cuyo late show fue cancelado temporalmente por hacer un chiste luego del asesinato de Charlie Kirk, había dicho unos días antes en su monólogo: “Melania está muy preocupada porque los asesinatos en Minneapolis están eclipsando el lanzamiento del soborno de 75 millones de dólares, digo, ‘documental’, que Amazon hizo para ella”.

Tomate fresco

La cadena de noticias conservadora Fox News se ufanó de la diferencia entre la recepción de la crítica y el público. En los últimos años tiene una gran influencia el “tomatómetro” del sitio agregador de críticas Rotten Tomatoes, que marca qué porcentaje de los críticos y de los espectadores consideran que una película es un “tomate fresco”, básicamente que la consideren “de buena para arriba”.

El documental de Melania solamente le pareció “de bueno para arriba” a un 9% de los críticos, y el resto ha tenido las peores palabras para con este producto que es visto como un publicity de la familia Trump. Sin embargo, en Rotten Tomatoes figura que el 99% de los espectadores consideran que Melania es un “tomate fresco”.

El porcentaje de aprobación de la audiencia, desde que el sitio cobró relevancia, se ha convertido en campo de batalla. Las películas consideradas “wokes” por la derecha (aquellas que tienen elencos inclusivos y diversos, por ejemplo) suelen sufrir un review bombing o bombardeo de reseñas por parte de personas que ni siquiera las vieron. En el caso de Melania estaría ocurriendo lo contrario, ya que un simple repaso de la mayoría de quienes dieron una visión positiva del documental son cuentas creadas para la ocasión que no han comentado ninguna otra película.

Melania no tiene estreno previsto para Uruguay y todavía no se ha anunciado cuándo se sumará al catálogo global de Prime Video.