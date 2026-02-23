Cuando el reloj marcó las 21.14 del domingo, Tini Stoessel bajó al escenario desde una nave espacial con una invitación muy clara: viajar en el tiempo. Por más de dos horas y media, en un estadio Centenario con localidades agotadas, lo cumplió. La cantante argentina es de carne y hueso –como admite ella misma en una de sus baladas más populares–, pero, desde el público, muchos ojos la miraban como si efectivamente hubiera llegado desde otro planeta. La enorme mayoría de esos ojos eran de mujeres jóvenes, adolescentes y niñas que, fieles al dress code del show futurista, lucían el color plateado en polleras, pantalones y shorts metalizados, tops de lentejuelas y mucho glitter.

Después de pisar esas tablas por última vez en octubre de 2022, Tini volvió a Uruguay para traer Futttura, un espectáculo en el que recorre sus cinco discos y hace viajar a las fans desde su época de “chica Disney”, cuando saltó a la fama internacional por la serie Violetta, hasta Un mechón de pelo (2024), su último y más introspectivo álbum. “Cada etapa fue un intento y todas me trajeron hasta acá”, explicó a fines de 2025 sobre el sentido del show, luego de presentarlo en Buenos Aires.

La bienvenida al espectáculo, que contó con un impresionante despliegue técnico y escenográfico, incluyó algunos de sus hits más poperos como “El cielo”, “Fresa”, “Muñecas” y “Las Jordans”. Todo esto antes de dar paso a uno de los primeros momentos más coreados de la noche: la etapa de Violetta. Para esta parte, las fans habían preparado dos intervenciones especiales y, apenas empezó la intro de “En mi mundo” –la canción apertura de cada episodio de la telenovela de Disney–, acompañaron el viaje de la artista a la adolescencia con los flashes de los celulares teñidos de violeta (habían repartido papel celofán un rato antes) y soltaron globos del mismo color.

Completó este bloque con “Como quieres”, otro de los éxitos del programa que se emitió entre 2012 y 2015, “Te creo”, la balada más conocida de la serie, que cantó sentada en una medialuna violeta que recreaba la que usó en los shows que hizo en aquella época, “Siempre brillarás” y “Ser mejor”. De Violetta pasó a la era de Un mechón de pelo, la obra que marcó un quiebre con todo lo anterior tanto a nivel musical como lírico, donde la cantante blanquea su faceta más íntima y sensible, con letras en las que habla de inseguridades, miedos y duelos, expone el impacto que ha tenido la fama a nivel de su salud mental y también envía algún que otro mensaje a sus haters.

La transición estuvo bien lograda en un audiovisual donde se podía ver a la artista pasando por las distintas etapas de su discografía, mientras sonaba el audio de la canción “Miedo”. Con un look más sobrio, vestida de blanco, interpretó la mayoría de los temas del disco, con momentos emotivos, como en “Pa”, la canción que compuso cuando su padre estuvo en una situación delicada de salud, “Ellas”, dedicada a sus amigas, o “Buenos Aires”, que terminó de cantar con la voz quebrada. Antes del cierre con “Me voy”, se dirigió a sus fans para pedirles “que no sea tabú hablar de la salud mental” y asegurarles que “nunca están solos”.

Tini se salteó por momentos su discografía para hacer bailar a la audiencia con colaboraciones que también marcaron su carrera como “Me gusta” (con Miranda!), “La_Original” (con Emilia), “Fantasi” y “Universidad” (ambas con Beéle).

La noche tuvo dos sorpresas. La primera fue cuando la artista envolvió el micrófono en una bandera de Uruguay y cantó “Te olvidaré”, canción de su tercer disco Tini Tini Tini (2020), que nunca había interpretado en vivo. La segunda llegó ya casi al cierre del recital, en el bloque más urbano, cuando invitó al escenario al cantante de cumbia uruguayo de The La Planta y al joven intérprete argentino Valentino Merlo, con quienes cantó “Hoy”, el clásico de Gloria Stefan.

Con un público que en ningún momento dejó de gritar, Tini coronó la noche a puro meneo con cuatro de sus hits más conocidos de la era Cupido (2023): “La Triple T”, “Bar”, “Miénteme” y “Cupido”.

La artista que hizo historia en 2022 al convertirse en la primera mujer en llenar el estadio Centenario –después de Mercedes Sosa y antes de Shakira– volvió a mostrar, con su calidad vocal y su destreza escénica, por qué es considerada una de las cantantes pop más emblemáticas de su generación.