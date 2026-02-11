Para quienes extrañan los recitales pero no están dispuestos a derretirse en un sótano o batallar por un buen lugar en un escenario abierto, las plataformas de streaming y la cartelera de cines local ofrecen una alternativa más que tentadora.

Comenzando por la oferta en plataformas, estas son algunas de las películas disponibles en nuestro país que ponen a la música en el centro —desde biografías de artistas hasta documentales y conciertos filmados— ideales para seguir conectado sin moverse del sillón.

Becoming Led Zeppelin, en HBO

Dirigido por Bernard MacMahon, con guión y producción de Allison McGourty, se trata del primer documental autorizado sobre la historia de Led Zeppelin. Recopila imágenes inéditas de sus presentaciones, testimonios actuales de los integrantes del grupo e incorpora la voz del baterista John Bonzo Bonham (muerto en 1980) mediante archivos de la época.

El documental no busca presentar Led Zeppelin a alguien ajeno a su música: no profundiza en su obra ni su importancia para el rock. En cambio, tal como su título indica, Becoming Led Zeppelin funciona como una invitación a descorrer la cortina que protege la génesis de la banda, siempre con foco en la música. Así, conocemos de primera mano la formación musical de sus integrantes, las primeras incursiones en el escenario, el por qué eligieron sus instrumentos (Jimmy Page relata con particular épica el origen de su predilección por la Gibson Les Paul Black Beauty) y sus influencias personales. Además de los invaluables testimonios y la recuperación de filmaciones inéditas, con excelente calidad de audio y video, el documental se destaca por su precisión histórica, desglosando la tierra fértil que el zepelín encontró para despegar. Originalmente estrenada en 2025, es una de las incorporaciones más recientes de HBO y ya puede verse en nuestro país.

Depeche Mode: M, en Netflix

Depeche Mode: M se apropia de la consigna de la última gira de la banda británica, Memento Mori (recuerda que morirás), para hilar un relato sobre música y muerte. Dirigida por Fernando Frías de la Parra, cineasta mexicano, la película parte de los tres shows agotados que la banda brindó en Ciudad de México en 2023 para establecer un nexo entre la forma en que ese país celebra la muerte y el propio duelo de la banda tras el fallecimiento del tecladista Andy Fletcher.

El film se presenta como un híbrido: no termina de ser el registro de los conciertos,, es interrumpido por recitados sobre la muerte, intervenciones de artistas visuales y el testimonio de músicos locales pero sin entrevistas a la banda y sus fanáticos. La búsqueda no llega a convertirlo en documental,,sino más bien en un registro de tres noches en donde Depeche Mode, el peso de su pérdida, 180.000 personas y el propio culto mexicano a la muerte compartieron tiempo y espacio, generando un intercambio apartado de los clichés.

Simple Plan: The kids in the crowd, en Amazon Prime

Si bien ya está disponible desde hace algunos meses, el documental con el que Simple Plan decidió celebrar su primer cuarto de siglo es una imperdible oda al punk rock dosmilero. _The kids in the crowd _sigue a un grupo de amigos canadienses con el sueño atemporal de tener una banda a través de 25 años de tropiezos, rechazos, problemas internos y familiares. Es la historia de resiliencia de una banda alguna vez rechazada por los puristas del punk y que hoy recorre el mundo con sus canciones.

Ópera prima de Didier Charette, el documental se empapa de nostalgia con dulzura e intimidad, sin dejar afuera los momentos más oscuros de Simple Plan. El resultado es entretenido para fanáticos y curiosos.

Lali: La que le gana al tiempo en Netflix

El esperado documental de la estrella pop argentina es un registro intimista de los años más importantes de su carrera. Abarca la creación de sus dos últimos álbumes y su primera presentación en un estadio.

Ya sea por la dirección de su primo, Lautaro Espósito, el protagonismo de su madre Majo Riera o las voces de distintos integrantes de su familia, el documental se recibe como una suerte de película familiar casera, pasada por el filtro de calidad de Netflix. Entre archivos de su infancia, la mención de su reciente faceta política y el repaso por su carrera musical y actoral, La que le gana al tiempo hace dialogar a Mariana con Lali, a la persona y la estrella pop, invitando a conocer sus procesos creativos y su cotidianidad.

Lali. (archivo, marzo de 2023) Foto: Rodrigo Viera Amaral

En cines

Porque no hay mejor aire acondicionado que el de las salas de cine, la gran pantalla es también un atractivo plan de verano. Dos estrenos que se vienen:

The dominATE Experience es el registro de dos conciertos de la sensación del K-Pop Stray Kids en Los Ángeles, como parte de su reciente y exitosa gira mundial. Está en cartelera.

More Than We Ever Imagined recoge la presentación del grupo alternativo Twenty One Pilots en Ciudad de México como parte de su gira The Clancy World Tour. Música en vivo y un vistazo en el detrás de escenas de la gira, se adentra en la dinámica de la banda. Se estrena en Movie el 26 de febrero.