Una vez que la diaria Radio extienda su programación y comience a emitir en las emisoras 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia a partir del 6 de abril, además de vía streaming, uno de los programas que se sumarán a la grilla, de 17.00 a 19.00, es Las ganas, y lo conducirá Alejandro Ferreiro. Aunque “comunicador se es aunque no se quiera”, artista refiere a “cuando alguien disfruta el proceso, tiene un propósito, tiene un público –porque, finalmente, se trata de comunicar– y le duele nunca llegar a lograrlo, porque lo que te apasiona es algo que nunca alcanzás”, afirmó, y agregó: “Comunicar es inevitable, pero hacer periodismo es otra cosa”.

Ferreiro volverá a hacer radio después de 20 años lejos del medio. El nombre del programa, Las ganas, remite a una “expresión muy coloquial” que no tiene “la arquitectura compleja de ‘la voluntad’” ni “esa profundidad romántica del ‘deseo’”, acotó. Así, su fortaleza radica en “la precariedad” de que “vienen y se van”: “Estamos en un momento en que –porque hay una política del desgaste– las ganas han sido corrompidas en esta sociedad cansada, donde las ganas son muy peligrosas, sobre todo sin son como tienen que ser: colectivas. Las ganas son como la inteligencia; si no es colectivo, no podemos hablar”, sostuvo.

“Crecen y se contagian en el vínculo con el otro”, agregó. Frente a un mundo que “nos obliga a autoexigirnos, a producir, nos cansan, nos matan las ganas”, y aquellas que nos ofrecen “son como un mandato: ‘si vos querés, podés’”, un elemento que tildó como una mentira, porque “para mucha gente las ganas son un lujo y para la mayoría funcionan si están dadas las condiciones”. Para Ferreiro, que se autodefine como artista, “todo se inicia con las ganas” y que “nos permiten hasta creer en cosas imposibles”.

En línea con lo anterior, dijo que si el programa iniciara mañana aún no estaría seguro de lo que ocurriría al aire. Sin embargo, al margen de la especificidad, aseveró que la entrevista es un género que le encanta y señaló que se lo identifica como entrevistador: “Extraño, sí, entrevistar”, admitió. El equipo estará integrado por Julia Peraza, con quien tiene “cosas en común”, y el director de cine Pablo Stoll, en una franja horaria que lo llevó a querer “el atardecer en la ventana del programa”. “Es el único horario en que no hice radio en mi vida. Hice en todos los otros horarios”, afirmó.

Según Ferreiro, abandonó la radio por condiciones a la interna: “Sentir que tengo las ganas específicas de volver a la radio, muy animado por este proyecto, por amigos que están en el proyecto y por el contexto increíble de cómo se da este nacimiento de una radio toda nueva; sin duda eso ayuda”, indicó. En ese lapso cambiaron muchas cosas, como el hecho de que ahora el streaming incluye imagen. Lo calificó como “todo un desafío”, pero también “un plus”, puesto que, “a su vez, si no lo estás observando, no te pierdas de nada, pero si lo mirás que te agregue algo que construya, más allá de lo central, que es la conversación”.