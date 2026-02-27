Como lo hacemos en cada paso importante que damos, queremos informar a nuestros lectores que después de un tiempo en el que estuvimos evaluando el negocio y analizando qué programación podría producir la diaria Radio en una emisora de aire, hemos resuelto iniciar el proceso para la compra de las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM en Maldonado y 90.9 FM de Colonia, en las que antes se emitía M24.

Este viernes 27 de febrero firmamos un memorando de entendimiento con los vendedores y comenzamos la debida diligencia (proceso de auditoría realizado por abogados y contadores) que determinará la factibilidad de la adquisición y el precio final que pagaremos por la compra del 100% del paquete accionario de las radios por parte de la diaria.

Si ese proceso concluye satisfactoriamente, el contrato de compraventa se inscribirá ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones para iniciar el camino administrativo, que llevará meses hasta su eventual aprobación. En ese ínterin, y con el objetivo de comenzar lo antes posible con las emisiones de la diaria Radio, estaremos arrendando el uso de las frecuencias a sus actuales propietarios.

Por tanto, estamos trabajando para que el lunes 6 de abril comience la diaria Radio en FM, que se sumará a la emisión que ya ponemos al aire en nuestro canal de streaming en Youtube y en nuestro sitio web.

Este paso que damos no habría sido posible sin el apoyo de miles de suscriptores. Ese apoyo explica que la situación empresarial de la diaria tenga la fortaleza que demuestran los resultados económicos de 2025, que hacemos públicos en este artículo.

Los resultados de la encuesta que enviamos el 12 de enero son alentadores: nuestra comunidad –integrada por unos 24.000 suscriptores activos– espera que la propuesta periodística de la diaria Radio sea ordenada, confiable, investigativa y jerarquizada, focalizada en los fenómenos más relevantes de la política nacional, la internacional y el mundo de la cultura.

Son lineamientos que coinciden con nuestras intenciones, y eso siempre genera entusiasmo. Los resultados de la encuesta revelan otra convicción común, vinculada al lugar que debe ocupar la diaria en el ecosistema de medios uruguayos. También asumimos ese compromiso, con total convencimiento.