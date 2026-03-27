En el marco del crecimiento que tendrá la diaria Radio a partir del 6 de abril, cuando comience a emitir por las frecuencias 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia, el viernes Carlos Dopico y Julia Peraza presentaron La música me llueve, un programa que irá de lunes a viernes, de 20.00 a 21.00, y que contará con columnas de Ignacio Martínez.

Dopico dijo que el espacio le dedicará mucha atención a la música de la escena nacional, pero sin descuidar “lo que pasa afuera”, ya que “la agenda internacional o algunos episodios en concreto” también van a definir algunas de sus prioridades.

El periodista señaló que algunos artistas se perpetúan en los festivales de la actualidad, algo que refleja “el trabajo continuado artístico de esos proyectos, pero también una haraganería de búsqueda de proyectos nuevos que renueven las grillas”. En ese sentido, la exploración “un poco más inquieta del clásico de siempre” es una impronta que el programa prevé adoptar.

“Eso va a estar planteado. Por supuesto que también van a venir las bandas mainstream y los artistas ya consagrados a mostrar sus trabajos o hablar de sus propias carreras”, aclaró. Reparó en que, en algunos casos, esas trayectorias son “modélicas” y “no existían antecedentes”, por lo que hay también una curva de aprendizaje que prevén trasladar al oyente, ya que “genera pautas para los que vienen después”.

Peraza será una integrante clave en la función de aportar novedades. Su idea radica en acercar a los grupos emergentes y la “movida más under”, puesto que “están pasando un montón de cosas” en esos ámbitos y las nuevas bandas tienen un perfil distinto a los grupos consolidados que está asociado a “las nuevas tecnologías y la autogestión”.

“Está bueno traerlo y recomendar cosas que [quizás en] otro lado no encontrás. Cualquier algoritmo te puede recomendar, pero siempre te va a estar recomendando algo parecido a lo que vos ya escuchás. La idea es traer algo diferente”, indicó. Dijo que las similitudes también ocurren entre distintas personas, ya que “va a lo que ya te gusta”.

El objetivo de la curaduría es reparar en lo mucho que hay aún por descubrir y que la audiencia conozca algo nuevo a través del espacio. “Creo que el rol del periodismo también tiene que ser ese: pensar, dar contexto, analizar y también mostrar cosas diferentes, que capaz que por vos mismo no accederías”, reflexionó.

La música vuelve a la radio

Para Dopico, en los últimos años “se ha recurrido a la música como un relleno”, un “telón de fondo” y “una programación para cuando no hay conducción”. En ese sentido, el criterio a emplear para seleccionarla a veces era únicamente el del operador radial que estuviera al aire.

La premisa para La música me llueve también es “escapar a nuestro propio algoritmo”; las secciones van a surgir desde diversos ángulos: el “cotidiano”, cosas “que nos sorprendan” o “lecturas que estemos atravesando”, con el objetivo de configurar un repertorio asociado a la coyuntura y temáticas del día.

“Hoy, hablando de las medidas del Plan [Nacional] de Seguridad, y en esa referencia a Bukele, podríamos hacer un programa entero de canciones que hablen de la Policía”, ejemplificó. Dijo que habrá muchas instancias de ese estilo. “Otra parte de las intenciones del programa es llevar la música en vivo a ese set increíble” para que los músicos muestren su repertorio “sin tanto artilugio”. “Queremos contribuir a la escena, ser un eslabón importante”, aseguró Dopico.

Otro eje está en contextualizar canciones: “Ya sea de lo que sucedía en el momento, tanto política como socialmente, como el trasfondo de lo que habla el tema. No quiere decir que vamos a traducir todas las canciones ni quitarle los velos a cada una de las obras”, cerró.

Peraza consideró que las capacidades audiovisuales del streaming permiten “traer archivo” para enriquecer las historias y reparar en que una canción habla “de una época, de cambios sociales, políticos y tecnológicos”.