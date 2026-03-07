El ciclo Marea, organizado por la sala Zitarrosa, tiene como objetivo “dar visibilidad a las mujeres artistas y trabajadoras de la música, así como poner sobre la mesa las inequidades de género existentes en todos los ámbitos de la música en nuestro país”. Este sábado, en la plaza Fabini (18 de Julio y Río Negro, frente a la sala Zitarrosa), desde las 17.00 y con entrada libre, tendrá lugar el comienzo de la sexta edición, como antesala del Día Internacional de la Mujer. El evento contará con un Punto Violeta, “un espacio seguro de intercambio y contención ante situaciones de violencia de género, para construir eventos culturales libres de violencia”.

El espectáculo musical empezará a las 19.00, con la rapera Rocio, y a las 20.00 se presentará la cantante folclórica argentina Maggie Cullen, que en 2024 ganó el Premio Gardel a mejor álbum de artista de folklore por su primer disco, Canciones del viento (2023). A las 20.30 será el turno de Papina de Palma. La cantautora se presentará con Martina Cal y Nicole Damseaux, las coristas de su banda, en un formato que está llevando adelante recientemente, desde 2025.

“Además del disfrute, se suma la novelería de estas primeras veces tocando en este formato. Me encanta cómo se transforman las canciones con las participaciones de ellas, que no solamente hacen coros, sino que también cantan pedacitos de algunas canciones con sus increíbles voces. Es muy especial, no solamente por lo artístico y por lo estético, sino porque nos queremos mucho, somos amigas desde hace tiempo”, cuenta De Palma.

La cantante subraya que en los ensayos disfrutan mucho, se matan de risa, y además la ayudan un montón con los cuidados de su hija, Alondra. “Es como un trabajo en equipo, para que yo pueda tocar la guitarra, que haya alguien más haciendo el aguante, jugando con algo, mostrándole algo, para que ella se entretenga y no quiera venir a mi upa. Y también son otros tiempos, porque a veces sí le tengo que hacer upa, y tengo que parar; en estas cosas es importante compartir con gente amiga”, dice.

De Palma destaca que tocar en el ciclo Marea es un “tremendo honor”, y en este contexto, de previa de la marcha del 8M, poder presentarse en vivo con sus amigas, y luego de haber sido madre, además, de una beba, “es resignificativo y muy emocionante”. “Es tremendo lugar de encuentro y es un privilegio poder compartir la música y acompañar esa previa desde lo que más disfruto hacer y lo que creo que hago mejor, que es cantar”, finaliza.

El evento seguirá a las 21.30 con Julieta Rada, que hace pocos meses lanzó Candombe, un disco grabado en vivo en el teatro Solís, con más de una hora y media de música, del que hace pocos días se publicó un video con la versión de “Botija de mi país”, junto al autor de la canción, su padre, Ruben Rada. El espectáculo se cerrará a puro baile, con Kumbiaracha, a partir de las 23.00.

Ciclo Marea. Sábado a partir de las 17.00 en la plaza Fabini. Entrada libre.

Maia Castro en el teatro Larrañaga

Este sábado a las 20.30 en el teatro Larrañaga de la ciudad de Salto (Joaquín Suárez y Uruguay) se presentará Maia Castro con su nuevo proyecto, junto al dúo de guitarras de Jacinta Bervejillo y Diego Oyhantcabal. Según se anuncia, el proyecto busca homenajear a la música popular sudamericana, “a través de un rico repertorio integrado por canciones de grandes referentes como Alfredo Zitarrosa, Violeta Parra, Amalia de la Vega y Alberto Mastra, sumado a algún tango del repertorio clásico y composiciones propias que tocan temáticas de género y sociales de gran actualidad”.

Parte del repertorio es del último disco de la cantante: Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de La Vega, publicado en plataformas digitales en setiembre de 2025, en el que se pueden escuchar, por ejemplo, versiones de clásicos de Zitarrosa como “La canción quiere”, “El Loco Antonio” y “Chamarrita de los milicos”. Las entradas se consiguen por RedTickets y van desde $ 220 a $ 660.

Carmen con varios elencos

La ópera más legendaria del compositor francés Georges Bizet (1838-1875) –y la última que compuso–, Carmen, será interpretada, a partir de este sábado, en el Auditorio Adela Reta, por la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, el Coro Nacional y el Coro de Niños del Sodre. La obra se realizará con la dirección escénica del español Emilio Sagi y la dirección musical de la italiana Beatrice Venezi.

El elenco estará encabezado por la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, reconocida por la crítica internacional como “la Carmen del siglo XXI”, junto al tenor Marcelo Álvarez en el rol de don José. En la página web del Sodre se destaca que ambos protagonizaron Carmen “en escenarios emblemáticos como el Metropolitan Opera de Nueva York y el Covent Garden de Londres, consolidándose como una de las parejas líricas más carismáticas de nuestro tiempo”. Para la noche del sábado no quedan entradas, pero sí para la función del lunes, martes y viernes, y se consiguen por Tickantel, desde $ 2.000 a $ 5.000.