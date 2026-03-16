Desde el lunes 6 de abril en adelante, la diaria Radio también estará en las emisoras 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia de lunes a viernes de 07.00 a 22.00. La nueva grilla llega hasta las 22.00 y, en la franja horaria que va de 15.00 a 17.00, la periodista brasileña Denise Mota y el argentino Brian Majlin conducirán el programa Paren el mundo con los aportes de Roberto López Belloso, Maxi Guerra y diversos columnistas.

“Un primer desafío es ser consecuentes con el nombre del programa y respirar un poco”, adelantó Mota. En su visión, la sensación social de cara a las noticias es que “no damos más de información”, ya que eventos recientes como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela o el bombardeo en Irán, que sigue en curso, iniciaron en fines de semana. “No me puedo entrar a bañar, porque salgo del baño y ya explotó algo”, comentó. En ese contexto, evaluó que “es mucha información, a veces, y poco conocimiento para poder tomar decisiones”, puesto que los procesos mundiales “nos tocan” y, aunque no lo hagan, “es importante saber por dónde vienen porque son olas”.

Otro eje va a estar en “entender algunas decisiones locales”, ya que “si quedamos solo con los titulares, cuando el tema llega a nuestros países a través de decisiones de los gobiernos locales y regionales, es un poco más difícil entender por qué a veces se toman ciertas decisiones y no otras”, apuntó. “Entender los procesos antes de que estallen en nuestros vecindarios”, condensó al respecto. A pesar de lo anterior, no dejará de lado las noticias de coyuntura, pero “una vez que tenemos las tres, cuatro o cinco noticias del día, poder parar y tratar de bajar algunos conceptos”.

Sobre la agenda temática, ejemplificó con el ICE en Estados Unidos u otros focos conflictivos en el mundo: “¿Para qué sirve, cómo está ahora? Porque también hay temas que por semana solo hablamos de eso y ahora el ICE parecería que ya no hace más nada, pero sigue trabajando. Países de los que nunca escuchamos hablar y que siguen en guerra desde hace décadas, ¿qué está pasando ahí?”, acotó. “Sin descontar que la gente tiene una necesidad de intercambiar y de contar con sus propias palabras, el periodismo profesional tiene otros cometidos y otras responsabilidades. No el que corre más llega antes (...). A veces es mucho mejor frenar cinco minutos, chequear la información, pero cuando la das, la das con seguridad”, apuntó. Dijo que hay “un bombardeo muy grande de noticias desencontradas” pero “ruido no es información y ruido no es periodismo”.

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Majlin, que también se desempeña en la diaria Verifica, sostuvo que es un “gran desafío y una linda propuesta” el tener un espacio “con mayor tiempo, reflexión, interpretación y una mirada un poco más profunda a la agenda internacional”, ya que ante la velocidad de las noticias y los acontecimientos diarios en el mundo “uno siente esa necesidad de no solo parar, sino desconectarse”.

Por eso, el programa prevé parar el mundo “para poder subirse” y, para lograrlo, hay una necesidad de “pensarlo, tomarse el tiempo de analizarlo y —con especialistas, con un montón de columnistas y con personas que viven los hechos de primera mano— entender estos fenómenos complejos, cómo impactan en nosotros, cuáles de acá se exportan hacia afuera y en cuáles tenemos tanta conexión que a veces no nos damos cuenta”, listó.

También se refirió a la desinformación o el desinterés de las audiencias. “¿Cómo buscar la forma de hacer llegar información verídica, chequeada, confiable, pero que a la vez no espante al oyente?”, se preguntó. Señaló que el fenómeno se vincula a “la forma de buscar información” a través de las redes sociales o por fuera de periodistas tradicionales, ámbito en donde “muchísimos divulgadores de información muy bien intencionados (...) —historiadores, cientistas políticos, internacionalistas— en el afán de seguir contando, empiezan a divulgar breaking news no siempre verificadas”, acotó. Ese será otro eje del programa: “ponemos un freno, vemos qué sí y qué no”.