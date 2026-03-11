Presentación de la programación de la diaria Radio, en el NH Columbia, el 11 de marzo.

Este miércoles 11 de marzo presentamos la programación que emitirá la diaria Radio a partir del lunes 6 de abril, desde las emisoras 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia.

En un horario extendido, que irá de 7.00 a 22.00, de lunes a viernes, se encontrará lo mejor del periodismo de la diaria junto con figuras con trayectoria en medios audiovisuales. Magui Correa, Antonio Ladra, Martín Rodríguez, Sofía Romano, Carolina García, Denise Mota, Brian Majlin, Alejandro Ferreiro, Guillermo Ameixeiras y Carlos Dopico son algunos de los conductores y periodistas que integran la grilla, junto con todo el equipo de columnistas de la diaria.

Podés consultar toda la programación de la diaria Radio en este sitio.

