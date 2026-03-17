Continúan las visitas a la diaria Radio de los nuevos integrantes de la grilla, que se ampliará a partir del 6 de abril y pasará a transmitir en las emisoras 97.9 FM de Montevideo, 102.5 FM de Maldonado y 90.9 FM de Colonia de lunes a viernes de 7.00 a 22.00. Esta vez fue el turno del periodista Antonio Ladra, que conducirá el programa Panorama informativo, el primero de la jornada, de 7.00 a 9.00, junto con Magdalena Correa y con la producción de Yamila Silva.

“Informativa y de análisis”, condensó Ladra sobre la postura del programa. Su tarea será hacer “un análisis, tirando las ideas para lo que va a ser el tema del día” y “aportar lo que pueda aportar”, indicó. Dijo que también incluirán entrevistas “de otro tipo, cortas” y referidas a “algunas de las cosas que ya están publicadas en el diario”: “Avanzar sobre lo que el diario ya ha publicado. La base de la diaria Radio es la diaria papel”, sostuvo.

También puso el énfasis en “aprender”: “Si uno no tiene la humildad de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas, esto no tiene sentido. Esto me lo enseñaron los profesores que he tenido, como Javier Restrepo, y una de las cosas que decía era que lo más importante para un periodista es la humildad. No sé si lo he logrado siempre, pero he intentado seguir esa premisa”, acotó.

Sus inicios en la profesión datan de 1976 en la revista Nexo, que tenía “mucha gente conocida”, pero duró “dos ediciones” ya que fue clausurada por la dictadura militar. A partir de ahí, aprendió “a los golpes” e incursionó en otras publicaciones, “siempre con periodismo escrito”, hasta que entró en radio, televisión y streaming: “Todas las canchas”. De alguna manera es como “volver a eso”, valoró sobre el programa, en función de las antiguas redacciones que frecuentó: “Cuando digo que las redacciones no existen me refiero a aquellas redacciones gigantescas, donde el humo nos llenaba los pulmones, incluso a los que no fumábamos, y terminábamos a las dos o tres de la mañana para los cierres”, recordó.

A través de un video, Magui Correa dejó un mensaje a la audiencia y adelantó que la nueva grilla “contempla muchísimo la esencia de lo que es la diaria desde hace 20 años”, y que “ha contemplado lo que los lectores quieren”. “Estamos muy ansiosos, muy felices, y esperamos que nos acompañen”, expresó. Ladra indicó que se encuentran en la etapa de reuniones para definir las líneas de trabajo, pero, “básicamente, se trata de hacer periodismo, y en eso compartimos la idea”, reafirmó. “No van a tener otra cosa que no sea periodismo. Vamos a tratar de analizar y ver las pistas de por qué ocurre lo que ocurre y qué es lo que puede ocurrir. De alguna manera, responder esas preguntas que en la mañana se hace la gente, el oyente, el lector”, cerró.