La sexta edición uruguaya del festival musical de origen cordobés estaba programada para el sábado, pero en atención a las previsiones de lluvia, pasará al día domingo, de acuerdo a la organización. Todas las entradas mantienen su validez, se comunicó.

Por primera vez, el evento tendrá lugar en la Rambla Presidente Wilson de Punta Carretas, y a diferencia de años anteriores, cuando se realizaba en la Rural del Prado, toda su actividad estará concentrada en esa jornada.

El comienzo del evento está pautado para las 15.00 y su finalización rondará el inicio de la madrugada. La cantidad de propuestas artísticas, separadas en cuatro escenarios, supera la treintena.

Datos y consejos

El acceso general al predio a cielo abierto va a estar dispuesto en las canteras del Parque Rodó y el acceso de las entradas vip será por Bulevar Artigas.

Se podrá ingresar al lugar con termo y mate, botella transparente, cigarros, cámara de tipo GoPro, cargador, lentes de sol, lona, mochila y bolso, pilot, riñonera, medicamentos, protector solar, celular y coche de bebé.

No se puede concurrir con objetos de vidrio, bandera con palo, carpas, elementos punzantes, sillas plegables, conservadoras, fuegos artificiales, palo de selfie, paraguas y drones.

En cuanto al transporte, para quienes llegan desde el interior del país, desde Tres Cruces saldrán ómnibus con traslado directo hasta la rambla. Este servicio requiere una inscripción previa por el correo [email protected].

Por su parte, la Intendencia de Montevideo hizo saber que a partir de las 21.00, desde una terminal ubicada en la calle Cachón, habrá salidas de las líneas 17 (Casabó), 76 (Terminal del Cerro), 117 (Plaza Independencia/Ciudad Vieja), 192 (Manga), 328 (Mendoza e Instrucciones), 405 (Peñarol), 582 (Peñarol) y DM1 (Zonamérica).

Algunas precauciones a tener en cuenta: llevar calzado y vestimenta cómoda y un abrigo, ya que en esa zona de la ciudad cerca del mar siempre refresca cuando se esconde el sol.

La organización anuncia un patio de comidas variadas, incluidas propuestas veganas. La hidratación y las pausas para el descanso son fundamentales si pretende disfrutar de los últimos shows de la noche con la misma intensidad de los primeros de la tarde.

Selección rioplantse

La propuesta musical estará repartida en cuatro lugares. En el escenario Pilsen, reservado para propuestas alternativas, novedosas o de convocatoria más exclusiva, actuarán: Camionero, Cuatro Pesos de Propina, Florencia Núñez, Flor Sakeo, Kapanga, La Santa, Manu Martínez, Milongas Extremas, Silvestre y La Naranja y Tussiwarriors.

El escenario Banco República tendrá una disposición 360 y su oferta es un llamador para un público especialmente pachanguero y participativo. Allí estarán Agarrate Catalina, Dj Sanata, Ilan amores, Miel, Nacho Algorta y la Susi, Rueda de Candombe y Samba Do Marcio.

Abuela Coca, Camila Ferrari, El Kuelgue, Illya Kuryaki and the Valderramas, Julieta Rada, Ysy A y Wos actuarán en el escenario 1 Antel.

El otro escenario principal, el 2, Antel, tendrá a La Vela Puerca, Ciro y Los Persas, Divididos, El Plan de la Mariposa, Malapraxxis y Trotsky Vengarán.