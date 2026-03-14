La improbable mezcla de prudencia y alta velocidad podría explicar las formas con las que Jhona Lemole sigue desconcertando. Cuando todavía resuenan las letras y las imágenes de su álbum Deforme, el cantautor de origen paraguayo, al igual que en sus permanentes caminatas por Montevideo, avanza sin pausas en su prolífica actividad musical.

“El lunes anunciamos que va a ser la última vez que voy a tocar en vivo Todas las canciones de amor son canciones de fantasmas. No lo habíamos comunicado antes. Estamos trabajando en un documental que recorre tres espacios vinculados al disco: la cabaña donde fue grabado, la iglesia donde se cantó por primera vez y el cementerio donde ahora cierra su ciclo”, explica el artista, en diálogo con la diaria.

Todas las canciones de amor son canciones de fantasmas es su último disco como solista. Salió en octubre de 2025 y lleva su firma. Otras veces se presenta como Demoledor o con frecuencia le cambia el nombre a la banda que lo acompaña, más o menos conocida como la Orquesta Deforme.

“En este cementerio, donde cada piedra es una biografía interrumpida, la música no intenta vencer a la muerte: escucha. Y al hacerlo, nos devuelve, aunque sea por un instante, la fricción de estar vivos”, reza un texto del escritor y periodista Alexis Borla, publicado en el Instagram del artista junto a la invitación de su concierto de este sábado.

Lemole promete un encuentro íntimo en el Cementerio Central del barrio Palermo. En esta ocasión el cantante y guitarrista contará con Los Coros Deformes, en una formación que incluye a Federico Ravera, Mercedes Xavier, Micaela Artigas, Cecilia Ávila, Victoria Seade y Matías González Marichal. “Veníamos conversando bastante sobre cómo pueden convivir las canciones con ciertos espacios y sobre la posibilidad de poner el foco más en la experiencia que en el formato tradicional del recital. Nos interesa esa dimensión más ritual de la música”, añade el músico sobre su elección escénica. “Estoy muy contento con la recepción que está teniendo la idea. La gente está acompañando mucho y de hecho quedan muy pocas entradas”, avisa el artista.

De las siete canciones que componen el álbum que volverá a presentar, “Dulce o truco” es la más extraña, “Risa diamante” contiene el mejor de los estribillos y la más salvaje se llama “Dejé de rezarle a Dios”.