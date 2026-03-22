Como se anunció el jueves, el Cosquín Rock Montevideo se pospuso una jornada y se celebrará este domingo en la rambla de Punta Carretas.

La actividad comenzará a las 13.45 y estará repartida en cuatro escenarios. Lo que sigue son recomendaciones para manejarse entre tantas propuestas.

Escenario Pilsen

El Escenario Pilsen está reservado para propuestas alternativas, novedosas o de convocatoria más exclusiva. Allí actuarán Manu Martínez (a las 13.45), La Santa (14.35), Camionero (15.35), Kapanga (16.25), Koino Yokan (17.25), Flor Sakeo (18.15), Florencia Núñez (19.10), Tussiwarriors (20.15), Milongas Extremas (21.05), Louta (22.20) y Trotsky Vengarán (23.35).

Recomendación

Cuatro Pesos de Propina no falla. También sugiero estar atento a la actuación del dúo argentino (voz y guitarra, voz y batería) Camionero, porque son una bomba de rock visceral en la tradición de Riff, Pappo y Manal con un poquito de desert rock que siempre desemboca en canciones para terminar agitando. Por su parte, la rochense Florencia Núñez siempre da muy buenos shows, disfruta de este tipo de encuentros multitudinarios y del diálogo con el público, y se esmera en la elaboración de su exquisito repertorio para generar climas íntimos, amigables y emocionantes.

Trotsky Vengarán cierra y tiene las canciones más pegadizas. Además, Pogo, que ya pasó los veinte años, sigue siendo uno de los mejores en vivo de la música uruguaya.

Escenario Banco República

El Escenario Banco República tendrá una disposición 360 grados y su oferta es un llamador para un público especialmente pachanguero y participativo. Allí estarán Miel (a las 14.00), Ilan Amores (15.10), Rueda de Candombe (16.30), Samba do Marcio (17.40), Agarrate Catalina (19.50), Nacho Algorta y la Susi (21.50) y DJ Sanata (00.20).

Recomendación

La murga de los hermanos Cardozo siempre se las ingenia para inventar algo nuevo y nunca le faltan invitados sorpresa. La rapera y cantante uruguaya Miel lleva a escena una propuesta original, sumamente poética y vanguardista.

Y si tuviera que quedarme con una sola opción de este escenario, me la jugaría por la presentación de Nacho Algorta y su Selección Uruguaya Sinfónica, más conocida como la Susi. Sus últimas actuaciones, junto a Jorge Drexler y la Rueda del Candombe, y el disco de plena uruguaya en el que Algorta y Américo Young vienen trabajando, anticipan una revolución musical como nunca antes se había escuchado por acá. La de este sábado resulta una buena oportunidad para acercarse a lo que el director y su orquesta vienen cocinado.

Escenarios Antel

Los escenarios 1 y 2 esperan la mayor convocatoria. Comienza Camila Ferrari (a las 14.30) y siguen Malapraxxis (15.00), Julieta Rada (15.30), Abuela Coca (16.10), El Kuelgue (17.10), La Vela Puerca (18.10), Ysy A (19.15), Divididos (20.05), Wos (21.05), Ciro y Los Persas (21.55), Illya Kuryaki & The Valderramas (23.00) y El Plan de la Mariposa (00.00).

Recomendación

Julieta Rada confirmó su virtuosismo con un excelente espectáculo en el Teatro Solís y viene de brillar en el festival Canelones Suena Bien en la banda de su padre, Ruben Rada. Muy probablemente su repertorio tenga mucho de Candombe, su último disco, en el que escucha la mejor de las versiones de la cantante.

Si te gusta el funk y las canciones de melodía redonda y letras deformes, El Kuelgue es un imperdible. Julián Kartún es un showman rarísimo pero efectivo y la banda argentina puede apoyarse en el romance que mantiene con el público uruguayo.

La actitud y la música del versátil Ysy Y (¿el último de los trapero que sigue de pie?) vale la entrada y promete los mejores momentos de la noche. Tampoco me perdería esta versión de Illya Kuryaki and The Valderramas. Ya no importa si Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur son tan amigos e inseparables. Su actuación para multitudes, como las últimas en Colombia y México, los muestra como sólidos intérpretes e instrumentistas. En canciones como “Jugo”, incluida en su habitual repertorio, los dos solistas en guitarra y voz lideran una música densa y oscura que no oculta su esencia divertida y pícara y resalta un carácter de madurez artística. El grupo viene con sección de vientos y de percusión completa y como si fuera poco, suman la guitarra eléctrica de Matías Rada.