“Se nos fue el compañero y el amigo. Nuestro Carlitos querido aportó y aporta enormemente a la música”, escribieron el lunes desde el Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) en su página de Facebook, ante la noticia del fallecimiento de Carlos Quintana, a los 61 años.

Desde 2014, el músico se desempeñaba como docente del TUMP en su taller de guitarra, improvisación y armonía, y era uno de los referentes de la institución, apreciado por sus compañeros, colegas y estudiantes.

“Cuesta creerlo… Un abrazo a la barra y buen viaje, maestro”, expresó en los comentarios del posteo en redes la cantante uruguaya Mariana Ingold, y le siguieron saludos de despedida de Susana Bosch, Juan Pablo Chapital, Walter Bordoni y Gastón Contenti, entre muchos otros.

Nacido en Montevideo en 1964, Quintana fue discípulo de Richard Varela, Numa Rey, José Pedro Beledo, Edgardo Rigaud, Abel Carlevaro y Coco Fernández.

Comenzó su carrera de músico profesional en 1985 con el trío de jazz rock Salario Mínimo, y fue parte de los grupos Delanuka y Los Pusilánimes y los coros de las murgas Araca la Cana y Curtidores de Hongos.

Como solista editó los discos Ignominia (1993), Canciones Transparentes (2009), Neuroexplosiones (2014) y Multiverso (2019). Además, participó de una infinidad de proyectos, conciertos y grabaciones de las más importantes figuras de la música uruguaya, quienes solían destacar su versatilidad como instrumentista y su capacidad para fusionar estilos y géneros, como el candombe, el rock, la murga, el jazz y el funk.

“Lo que siempre me atrajo fue la música que no es común y corriente”, contaba Quintana en 2016, entrevistado en la radio Pedal.

Entre 1993 y 1994 participó de la gira A las 10 de Jaime Roos, con la que recorrió los 19 departamentos. Y grabó tres canciones incluidas en el álbum _El puente, también de Roos, editado en 1995. Como integrante del coro murguero de los Curtidores, su voz aparece en “Pal mercado” y “Al Pepe Sasía”, y es el responsable de la guitarra eléctrica que suena en “Se va la murga”.

Junto a Ruben Rada compartió el proyecto Botija’s Band, con el que grabó el único disco del grupo, editado en 1996. En su larga lista de colaboraciones también resaltan las que hizo con Leo Maslíah, Hugo y Osvaldo Fattoruso, Jorge Galemire, Horacio Ferrer, Mariana Ingold, Washington Canario Luna, José Carbajal, Pablo Pinocho Routín y los grupos Abuela Coca y Los 8 de Momo.

“Yo empecé a hacer música a los 17, 18. Me desperté de una pesadilla, empapado en transpiración, con un mandato interno que decía: ‘Ténes que tocar’. Y salí para la calle a buscar una guitarra. A partir de ahí se convirtió en una obsesión”, admitió en la radio Pedal el artista.